San Marino. Campionato BKN301. Juvenes Dogana, la rimonta si ferma sui guantoni di Passaniti: vince la Virtus

Il portiere neroverde stoppa il tiro del possibile 2-2 nel recupero. Amati: “Dispiace, partita giocata benissimo”

Una super parata di Alex Passaniti interrompe la striscia di risultati positivi della Juvenes Dogana: la Virtus vince 2-1 e torna in testa al Campionato sammarinese. Nonostante una gara preparata e giocata molto bene, i biancorossoblù cadono di misura contro la squadra di Acquaviva, che ne stoppa il tentativo di rimonta nel finale, dopo essere andata sul 2-0 grazie a un rigore trasformato da Ivan Buonocunto al terzo minuto di recupero del primo tempo e al raddoppio di Loris Tortori al 70′. A ridare speranza alla Juvenes Dogana, che ha cercato il pareggio fino in fondo, era stato, all’82, Gianmaria Borghini, ormai stabilmente schierato nel trio d’attacco, con ottimi risultati in termini di goal e assist.

“Usciamo con grande rammarico dalla sfida perché abbiamo giocato ad alto livello per tutto l’incontro, a parte una piccola flessione a metà ripresa, creando vari pericoli per Passaniti – commenta l’allenatore biancorossoblù, Manuel Amati –. Nel primo, oltre a qualche situazione in contropiede che avremmo dovuto sfruttare meglio, c’è stato anche un goal annullato a Francesco Stella per fuorigioco. Poi è arrivato il rigore a tempo scaduto, subito prima dell’intervallo, seguito dal 2-0 a metà ripresa, ma abbiamo sempre continuato a giocare, rimettendo in piedi la partita e limitando le caratteristiche della Virtus, facendola palleggiare poco e costringendola a cercare i lanci lunghi dalla difesa verso gli attaccanti. Insomma, è stata una partita ben studiata e ben giocata, con grande applicazione dei ragazzi. Dispiace che la rimonta sia rimasta a metà, perché nel recupero abbiamo avuto una super occasione con Michele Manfroni, su cui Passaniti è stato bravo”.

Si tratta del secondo 2-1 subito dalla Virtus in stagione, per la Juvenes Dogana. Due stop di misura che, se da un lato sottolineano la solidità della squadra, dall’altro lasciano un po’ di dispiacere per non essere riusciti a raccogliere di più, come spiega Amati: “Usciamo rammaricati per aver fatto zero punti nella doppia sfida contro di loro, anche perché avremmo meritato di più in entrambe le occasioni. Da una parte ci fa piacere avere questa forza, ma dall’altra c’è il desiderio di alzare il livello, siccome non è impossibile fare risultati con le grandi. Questa giornata ne è la testimonianza, dato che la Folgore ha battuto La Fiorita e il Fiorentino ha sconfitto il Tre Fiori. Noi siamo solo stati un po’ meno bravi, non riuscendo a trasformare in punti la grande mole di gioco che abbiamo proposto in campo”. Proprio La Fiorita sarà il prossimo avversario di campionato per la Juvenes Dogana, nella seconda delle due supersfide consecutive che propone il calendario. Una partita in programma domenica 4 febbraio, sempre allo stadio di Fiorentino, a cui i biancorossoblù si prepareranno al meglio, per strappare punti alla squadra di Montegiardino: compito non semplice, ma a portata.

Comunicato stampa Juvenes Dogana