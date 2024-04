San Marino. Campionato BKN301. Juvenes Dogana, primo passo verso il settimo posto: battuto il Faetano

I biancorossoblù vincono 3-0 nella terzultima giornata e restano avanti nella corsa ai playoff

La prima è andata. Al termine di una partita senza particolari occasioni, ma in cui ha mostrato il proprio volto cinico e pragmatico, la Juvenes Dogana batte 3-0 il Faetano e mantiene il settimo posto. Una vittoria importante, ottenuta nella prime delle ultime, cruciali, tre giornate di un campionato che vede i biancorossoblù ancora appaiati al San Giovanni (vincente per 9-0 sul Pennarossa) e a +5 sul Fiorentino, mentre Folgore e Domagnano sono ormai escluse dalla corsa per l’accesso diretto al tabellone principale dei playoff. Le due reti di Lorenzo Pasquinelli, una per tempo, entrambe assistite da Gianmaria Borghini, e quella di Francesco Stella nel finale, su servizio di Gianluca Benedetti, certificano l’ottimo stato di salute degli attaccanti della Juvenes Dogana, protagonisti della sfida. Un fatto che fa molto piacere anche all’allenatore Manuel Amati: “Sono contento della cosa, in particolare delle prime due reti, che vengono da combinazioni provate molto nelle settimane di sosta. Vuol dire che il lavoro fatto ha dato i propri frutti”.

La prima azione pericolosa dell’incontro è del Faetano, al 4′, con Mario Dulcetti che conclude di poco a lato, dal limite. Venti minuti dopo arriva la prima palla goal della Juvenes Dogana ed è già quella buona: Borghini scende indisturbato sulla destra, crossa, la palla taglia tutta l’area di rigore e trova sul secondo palo Pasquinelli, che appoggia in rete. I ritmi sono bassi e di altre vere occasioni non se ne vedono, se non per due tentativi di Luca Terenzi, un tiro finito alto e un’imbucata centrale stoppata da Fabio Gentili, così si arriva a inizio ripresa, quando il Faetano crea la propria miglior occasione recuperando un pallone a centrocampo e cogliendo gli avversari sbilanciati, ma la conclusione finisce di poco a lato. Al 70′, la squadra di Amati emula i gialloblù, però non commette lo stesso errore: il pallone strappato da Michele Cevoli innesca la galoppata di Borghini a tagliare il campo da sinistra a destra e poi si trasforma nel secondo assist del numero 45 per Pasquinelli, che entra in area, incrocia e piega le mani a Mattia Manzaroli. All’82’ arriva anche il 3-0, su un’altra palla recuperata. Stavolta è Benedetti a scendere sulla destra, il suo servizio basso a centro area trova Stella, tiro in diagonale verso l’angolino e incontro congelato.

“È una vittoria meritata, a suggello di una partita in cui abbiamo dominato il gioco, soprattutto per possesso palla, anche se il caldo ne ha rallentato i ritmi, facendo sì che non sfociasse in tante occasioni – commenta Amati –. L’unica pecca è aver tenuto l’incontro aperto un po’ troppo a lungo. Sono anche contento dei rientri positivi di Stella e Riccardo Colonna e adesso attendiamo quelli di Davide Merli e Alberto Baldazzi, mentre spero di avere al meglio anche Federico Tumidei, contro il Cailungo. Intanto, però, abbiamo tagliato fuori dalla corsa al settimo posto Domagnano e Folgore: ciò vuol dire, come minimo, essersi assicurati la posizione di vantaggio in caso di turno preliminare dei playoff”. Contento dei goal realizzati è anche lo stesso Pasquinelli, a segno per la seconda partita consecutiva: “Per me non è stato un anno semplice e le tre reti nelle ultime due partite mi hanno dato una bella spinta dal punto di vista del morale. Dato che anche il San Giovanni ha vinto, battere il Faetano era cruciale per restare al settimo posto, che è il nostro obiettivo. Per altro, non era semplice ritrovare subito il giusto assetto mentale dopo una pausa così lunga, ma l’abbiamo fatto. Adesso dovremo rimanere concentrati e prenderci i tre punti anche contro il Cailungo, così da giocarci tutto all’ultima giornata, proprio contro il San Giovanni: durante la sosta abbiamo lavorato tanto, soprattutto a livello atletico, speriamo che questo ci dia qualcosa di più nel finale di campionato”.