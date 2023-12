San Marino. Campionato BKN301: La Fiorita vince in rimonta, la Virtus mantiene la testa della classifica

Nella 13^ giornata del Campionato BKN301, la Fiorita ha dimostrato una resilienza straordinaria, ribaltando il risultato contro il Tre Penne in una vittoria che li mantiene in stretta persecuzione della Virtus, attualmente in testa alla classifica.

Il big match tra La Fiorita e il Tre Penne ha offerto agli spettatori una partita ricca di azione e colpi di scena. Il Tre Penne ha inizialmente preso il comando con un gol testa di Pieri, ma La Fiorita ha risposto con vigore. Un rigore trasformato da Olcese ha rimesso le squadre in parità, segnando una svolta nella partita. Il gol decisivo è arrivato al 90° minuto grazie a Fatica, che ha sfruttato un corner di Amati per segnare di testa, portando alla vittoria La Fiorita. Questo successo li colloca al secondo posto con 34 punti, a breve distanza dalla Virtus.

La Virtus ha continuato a dimostrare il suo dominio nel campionato, battendo il Cailungo 3-0 in una partita che ha messo in mostra il loro attacco dinamico e la solida difesa. La partita si è aperta con un gol di Buonocunto, seguito da un’ulteriore rete di Benincasa. Golinucci ha poi sigillato la vittoria con un potente tiro dalla distanza. Questa vittoria rafforza la posizione della Virtus in cima alla classifica con 36 punti.

La Folgore ha ottenuto una vittoria importante contro il Fiorentino, segnando un passo avanti nel campionato. Un gol decisivo di Cateni ha segnato la differenza, permettendo alla Folgore di salire all’ottavo posto in classifica. La partita è stata un mix di azione tattica e momenti di intensa competizione, dimostrando l’equilibrio competitivo all’interno del Campionato BKN301.

Questo il programma aggiornato del tredicesimo turno di Campionato Sammarinese BKN301: