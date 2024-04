San Marino. Campionato BKN301: oggi parte la post-season con il turno preliminare

Archiviata la stagione regolare che lo scorso weekend ha incoronato la Virtus campione per la prima volta nella sua storia, questa sera si aprirà subito il sipario sulla post-season. Si torna infatti di nuovo in campo nel Campionato Sammarinese BKN301, con i due incontri del Turno Preliminare – anticamera dei Quarti dei playoff che valgono un posto in Europa.

Si gioca in gara secca, senza supplementari e calci di rigore, e in caso di parità dopo i novanta minuti si qualificherà al turno successivo la squadra meglio piazzata in stagione regolare.

Con la sconfitta all’ultima giornata per mano del San Giovanni, la Juvenes-Dogana ha chiuso all’ottavo posto. Ciò comporta che domani sera la squadra di Amati se la vedrà con il Domagnano, che ha terminato la regular season all’undicesimo posto. Nella sfida delle 20:45 in programma ad Acquaviva, il club di Serravalle avrà due risultati su tre a disposizione per passare il turno: anche con il pareggio infatti accederebbero ai Quarti di Playoff in virtù della miglior posizione di classifica di stagione regolare. I Giallorossi dunque dovranno solo vincere: i precedenti stagionali non sorridono alla squadra di Paolo Rossi, perdente sia all’andata che al ritorno.

L’altra partita del Turno Preliminare prevista per domani sera – sempre alle 20:45 – è quella di Montecchio tra Folgore e Fiorentino. Ai Giallorossoneri di Lasagni – noni in stagione regolare – può bastare anche il pareggio mentre ai Rossoblu di Camillini serve solo vincere, vista la peggior posizione in classifica (decimo posto) rispetto al club di Falciano. I precedenti stagionali tra le due squadre fanno prevedere una gara combattuta: all’andata di regular season è stata la Folgore ad imporsi di misura, mentre al ritorno – giocato lo scorso 6 aprile – la sfida è terminata in parità.

Le due squadre qualificate andranno poi ad incontrare – nel tabellone dei quarti di finale – La Fiorita e Tre Penne. Quella con la peggior posizione maturata in stagione regolare se la vedrà con i Gialloblu di Montegiardino mentre quella con la miglior posizione sarà la sfidante dei Biancoazzurri di Città.

Questo il quadro delle due sfide del Turno Preliminare previsto per domani, con le partite che saranno entrambe in diretta su Titani.tv con telecronaca integrale: