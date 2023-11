San Marino. Campionato BKN301: riparte la caccia alla Virtus capolista

Dopo l’ultima sosta stagionale per la Nazionale – che ha lasciato dolci ricordi per il calcio sammarinese – ritorna il Campionato BKN301 con il decimo turno. Si riapre dunque la caccia alla Virtus capolista e che guida il gruppo a punteggio pieno. I Neroverdi di Luigi Bizzotto saranno impegnati domenica con la Folgore (calcio d’inizio alle 15:00 a Fiorentino) alla ricerca della decima vittoria consecutiva. Di fronte ci saranno i ragazzi di Oscar Lasagni, reduci da un periodo opaco con un solo punto raccolto nelle ultime tre.

Dietro alla Virtus c’è il quartetto delle inseguitrici che scenderanno in campo tutte negli anticipi del sabato. Il Tre Penne – al secondo posto con quattro lunghezze dalla vetta – affronta un Domagnano dal rendimento altalenante. La squadra di Ceci ha dalla sua il miglior attacco – 32 reti segnate – con Badalassi capocannoniere (9 gol) e come la Virtus non ha ancora mai perso. I Giallorossi – grazie al loro undicesimo posto – sono attualmente in zona playoff, ma la classifica è molto corta ed è naturalmente presto per parlare di post-season. Si gioca a Fiorentino alle ore 15:00.

Proprio sotto ai campioni in carica ci sono appaiate La Fiorita e Tre Fiori che si affronteranno alle 15 a Montecchio nel match di cartello di questa decima giornata. Entrambe le formazioni gialloblu sono in un ottimo periodo di forma – Coppa Titano compresa – e non vogliono lasciare punti per strada. Sarà anche una sfida tra bomber con Giacomo Cecconi per il Tre Fiori (9 reti e capocannoniere con Badalassi) e la coppia Ambrosini-Olcese (dieci gol insieme) sempre pronta a timbrare.

A chiudere il quartetto c’è il Murata di Beppe Angelini, quinto con 21 punti. I Bianconeri hanno ripreso a macinare gol e vittorie – due di fila – e domani se la vedranno con la Juvenes-Dogana. La squadra di Amati è al settimo posto nel raggruppamento ma non vince da oltre un mese (21 ottobre contro il Fiorentino). Appuntamento alle 15:00 ad Acquaviva.

Saranno due le gare in programma alle 18:15. A Montecchio il Cosmos vuole continuare la sua risalita verso le zone nobili di classifica e riparte dalle ottime cose fatte vedere nell’ultimo turno con la Juvenes-Dogana. La squadra di Berardi – al sesto posto con quattordici punti – dovrà però stare attenta alla voglia di riscatto della San Marino Academy. I ragazzi di Cecchetti hanno raccolto solo due punti nelle ultime cinque gare e sono alla ricerca di punti preziosi per il morale e per muovere una classifica che li vede al penultimo posto.

Scontro importante nella parte bassa del gruppo è anche quello tra San Giovanni e Faetano, nell’altro anticipo delle 18:15 di sabato in programma ad Acquaviva. Un solo punto separa le due compagini – otto per i Rossoneri e sette per i Gialloblu – e una vittoria garantirebbe un balzo importante per entrambe anche per la zona playoff.

Oltre alla già menzionata Virtus, altre due gare chiuderanno il programma domenicale della decima giornata. Alle 15:00 a Montecchio si daranno battaglia Libertas e Fiorentino, reduci da periodi di forma ben differenti: i Granata di Sperindio – a quota nove in classifica – sono in striscia positiva da tre gare mentre i Rossoblu di Camillini hanno centrato una sola vittoria nelle ultime cinque.

Sempre alle 15:00 ma a Domagnano andrà in scena la sfida tra Cailungo e Pennarossa. I Rossoverdi di Protti sono in una comoda posizione di metà classifica (ottavo posto con 10 punti raccolti) mentre i Biancorossi di Nobile sono sempre alla ricerca dei primi punti stagionali dopo un difficile avvio che li vede relegati sul fondo della classifica.

Questo il programma completo del decimo turno di Campionato Sammarinese BKN301, con tutte le gare che saranno trasmesse in diretta streaming – con telecronaca integrale – su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 10. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Domagnano Tre Penne Albani (Cristiano, Morisco) – Delvecchio 25/11 15:00 Fiorentino Murata Juvenes-Dogana Vandi (Tuttifrutti, Giannotti) – W. Villa 25/11 15:00 Acquaviva La Fiorita Tre Fiori Ilie (Cordani, Battista) – Andruccioli 25/11 15:00 Montecchio San Giovanni Faetano S. Savorani (M. Savorani, Zaghini) – Xhafa 25/11 18:15 Acquaviva Cosmos San Marino Academy Zani (Ercolani, Bellavista) – Hafidi 25/11 18:15 Montecchio Folgore Virtus Avoni ( Macaddino, Righi) – Mineo 26/11 15:00 Fiorentino Cailungo Pennarossa Beltrano (Gallo, Lerza) – Ucini 26/11 15:00 Domagnano Libertas Fiorentino Piccoli (Sapigni, Notarpietro) – Borriello 26/11 15:00 Montecchio

