San Marino. Campionato BKN301: si alza il sipario sui quarti di finale con vista sull’Europa

La post-season di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24 entra nel vivo. Sciolti gli ultimi nodi legati all’esito del Turno Preliminare dei play-off, che ha promosso Juvenes-Dogana e Folgore, il tabellone dei quarti di finale è completo. Doppia sfida spalmata su 180’ minuti, che in caso di parità complessiva al termine della gara di ritorno, promuoverà la squadra meglio piazzata in stagione regolare. Condizione su cui possono contare, a questa profondità della competizione, le quattro teste di serie: La Fiorita, Tre Penne, Cosmos e Murata. Il format ad eliminazione diretta prevede che le prime due squadre del seeding non possano incontrarsi se non in un’eventuale finale.

Si profilano incontri interessanti e piuttosto equilibrati. A partire dai due programmati per la giornata di domani, che vedrà Tre Fiori e Murata tenere a battesimo la fase play-off (Acquaviva, ore 15:00). Nei due precedenti tra le squadre di Fiorentino e Città, un solo gol: quello siglato da Echel lo scorso 16 marzo che, appena prima della sosta per gli impegni della Nazionale, diede ai Bianconeri il vantaggio negli scontri diretti e di fatto il via per il raggiungimento del quinto posto in classifica – blindato da quattro vittorie consecutive. Consapevole di potersela giocare ad armi pari, la squadra di De Falco dovrà necessariamente rivedere la fase difensiva: i Gialloblù subiscono almeno un gol a partita dallo scorso 11 febbraio, quando il successo sulla Folgore (1-0) garantì a Nardi l’ultimo clean sheet. Toccaceli, centrocampista del Murata, è l’unico giocatore squalificato per questo incontro.

Per valori tecnici e profondità d’organico, il Cosmos può considerarsi favorito nel doppio incontro con il San Giovanni. Attenzione però a sottovalutare la squadra di Tognacci, capace di grandi cose ne corso della stagione. Tanto per iniziare, solo Virtus e La Fiorita hanno battuto i Rossoneri negli ultimi due mesi, nei quali Aprea e compagni hanno raccolto anche sette vittorie ed un pareggio. Pericolosissimo su palla inattiva, il San Giovanni cercherà di giocare un tiro mancino ai Gialloverdi, che puntano a ripetere la cavalcata dello scorso anno per partecipare nuovamente alla UEFA Conference League.

Ci sarà da vincere anche la concorrenza di La Fiorita e Tre Penne, principali avversarie della Virtus nella corsa al titolo che ha premiato il club di Acquaviva. I Gialloblù di Montegiardino si sono giocati il titolo fino all’ultima giornata, mentre i campioni uscenti si sono trovati fuori dai giochi con qualche settimana d’anticipo. Entrambe impegnate domenica, dovranno affrontare le ultime due squadre aggregatesi ai play-off.

Per La Fiorita si profila un doppio impegno con la Folgore dell’ex Oscar Lasagni. Squadra difficile da decifrare, quella di Falciano, capace di esaltarsi in partite dall’alto coefficiente di difficoltà: non a caso una delle tre sconfitte subite da La Fiorita in campionato porta la firma della Folgore, battuta di misura nell’altro precedente stagionale.

Dovessero ripetersi gli stessi risultati, sarebbero Rinaldi e compagni a superare il taglio per via del miglior piazzamento in stagione regolare. Condizione su cui potrebbero contare anche in caso di qualificazione alle semifinali, al pari del Tre Penne.

Il club di Città guarda con fiducia ai play-off per riscattare una stagione che li ha visti uscire anticipatamente dalla corsa ai trofei. In Coppa Titano una dolora eliminazione per mano de La Fiorita, mentre in regular season di campionato alcuni passi falsi hanno privato agli uomini di Ceci – che ha annunciato l’addio a fine stagione – di giocarsela fino in fondo con la sorprendente Virtus. In stagione, il tabù Juvenes-Dogana che si profila anche all’altezza dei quarti di finale di questi play-off. Al pareggio nella gara d’apertura della competizione (2-2) ha fatto seguito un successo della squadra di Amati alla 16° giornata (3-2). Per questo, il club di Serravalle si augura di confermarsi altrettanto competitiva nel doppio confronto spalmato su quattro giorni.

Campionato Sammarinese BKN301, Quarti di finale di andata SQUADRA SQUADRA RIF. ARBITRI DATA ORA LUOGO Tre Fiori Murata B TBD 27/04 15:00 Acquaviva Cosmos San Giovanni C TB-D 27/04 18:15 Acquaviva La Fiorita Folgore A TBD 28/04 15:00 Acquaviva Tre Penne Juvenes-Dogana D TBD 28/04 17:30 Montecchio

Campionato Sammarinese BKN301, Quarti di finale di ritorno SQUADRA SQUADRA RIF. ARBITRI DATA ORA LUOGO Murata Tre Fiori B TBD 30/04 20:45 Montecchio San Giovanni Cosmos C TBD 30/04 20:45 Acquaviva Juvenes-Dogana Tre Penne A TBD 01/05 20:45 Acquaviva Folgore La Fiorita D TBD 01/05 20:45 Montecchio

Nel tabellone dei quarti, sono individuate quattro teste di serie – così che seconda e terza qualificate in stagione regolare possano incrociarsi solo in un’eventuale finale play-off. Gli abbinamenti in semifinale coinvolgeranno le vincenti delle gare indicate in tabella con i riferimenti A-B e C-D. Sabato 4 maggio si disputeranno le gare di andata, mentre il ritorno è programmato una settimana più tardi.

Campionato Sammarinese BKN301, Semifinali di andata SQUADRA SQUADRA RIF. ARBITRI DATA ORA LUOGO La Fiorita/Folgore Murata/Tre Fiori AB TBD 04/05 15:00 Acquaviva Cosmos/San Giovanni Tre Penne/Juvenes-Dogana CD TBD 04/05 17:30 Montecchio Campionato Sammarinese BKN301, Semifinali di ritorno SQUADRA SQUADRA RIF. ARBITRI DATA ORA LUOGO Vincente D Vincente C CD TBD 11/05 15:00 Acquaviva Vincente B Vincente A AB TBD 11/05 17:30 Montecchio

Si giocheranno invece a metà di maggio le due finali. Quella che determinerà la vincente dei play-off di Campionato Sammarinese BKN301, garantendone l’accesso in UEFA Conference League 2023-24, è programmata per sabato 18 maggio al San Marino Stadium, con calcio d’inizio alle ore 20:45. La serata precedente, allo stesso orario ma allo stadio di Acquaviva, sarà il turno delle squadre uscite sconfitte dalla doppia sfida di semifinale.

Campionato Sammarinese BKN301, Finale play-off SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Vincente AB Vincente CD TBD 18/05 20:45 San Marino Stadium Campionato Sammarinese BKN301, Finale 4°-5° posto SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Perdente AB Perdente CD TBD 17/05 20:45 Acquaviva

