San Marino. Campionato BKN301. Tre Penne bloccato sul pari, La Fiorita vince e sale al secondo posto

La Fiorita fa suo il big match della decima giornata di Campionato BKN301 e grazie alla vittoria di misura sul Tre Fiori sale al secondo posto. Dopo una prima frazione bloccata, la squadra di Manfredini spezza l’equilibrio ad inizio ripresa. Marco Gasperoni agisce sulla fascia destra poi la mette in mezzo per Alex Ambrosini che brucia Censoni sul primo palo e la mette precisa dove Nardi non può arrivare. È la rete numero sette del bomber ex Victor San Marino che risulterà decisiva. All’ora di gioco La Fiorita potrebbe anche raddoppiare dopo l’errore in fase di impostazione del Tre Fiori, con il destro di Gasperoni che passa a fil di palo. Ma il Tre Fiori non riesce a recuperare e arriva così la sconfitta per la squadra di De Falco che interrompe una striscia positiva che durava da ben otto gare.

La Fiorita può dunque esultare e salire al secondo posto – a due lunghezze dalla Virtus capolista che scenderà in campo domani – per via del risultato del Tre Penne. I campioni in carica del Titano sono infatti fermati dal pari a reti bianche con il Domagnano. Un dato anomalo quello di non segnare per la squadra di Ceci, che è sempre andata in gol in questa stagione in tutte le gare giocate (sia in campionato che in coppa). A Fiorentino i Biancazzurri creano ma non riescono a passare dalle parti di Colonna. Al quarto d’ora ci prova il capocannoniere Imre Badalassi ma il suo tiro da poco dentro l’area passa vicino al palo. Rispondono i Giallorossi con la bella incornata di Babboni che costringe agli straordinari Migani. Nella ripresa ci prova anche capitan Gai con un buon destro dal limite ma Colonna c’è. La gara potrebbe poi cambiare quando al 69’ Gozzi entra in ritardo su Dormi: il direttore di gara estrae il rosso diretto per il giocatore del Domagnano, lasciando i suoi in dieci. Ma passano solo due minuti ed arriva un’espulsione anche per il Tre Penne: è Barretta che si vede sventolare il secondo giallo per un fallo sulla linea mediana nei confronti di Babboni. Nel finale occasione per il vantaggio del Domagnano con Giovanardi che sfonda il muro biancazzurro e si presenta davanti a Migani ma l’estremo difensore del Tre Penne lo ipnotizza sul più bello negando la rete. La squadra di Ceci insiste sino al termine ma senza trovare la zampata decisiva. Il Domagnano ferma dunque i campioni in carica trovando un prezioso punto.

Terza vittoria consecutiva per il Murata che fa suo il match con la Juvenes-Dogana. Avvio di marca bianconera con l’incontro che viene sbloccato dopo pochi minuti: azione insistita sulla sinistra con Cunha che la mette in mezzo, Ura poi esce dalla mischia creatasi e serve al limite Gaiani che calcia benissimo di prima spedendo la palla all’incrocio. Successivamente la Juvenes-Dogana avrebbe la chance di accorciare quando il contatto in area tra Gueye e Benedetti porta il direttore di gara ad indicare il rigore. L’arbitro Vandi però viene richiamato dal suo assistente Tuttifrutti e dopo il colloquio il rigore non viene più concesso. Il Murata rimette il piede sull’acceleratore e al 21’ trova il raddoppio: dopo il gol con la Folgore, Raul Ura disegna un’altra vincente traiettoria su calcio di punizione e timbra il raddoppio. La squadra di Angelini non è sazia e poco prima della mezz’ora arriva anche il tris: gran suggerimento in profondità di Gaiani per Rodrigues che una volta arrivato davanti a Gentilini lo trafigge per il 3-0.

Ad inizio ripresa ecco anche il poker per la squadra di Angelini: sfera di Gjorretaj dalla linea mediana a pescare perfettamente Rodrigues che avanza benissimo palla al piede e arrivato al limite non sbaglia segnando così la doppietta personale. A rendere meno amara la sconfitta arriva il gol della bandiera della Juvenes-Dogana al minuto 78’: è Benedetti che raccoglie il traversone di Merli e dopo un primo tentativo respinto riesce a trovare l’angolino giusto. Ma è un gol indolore per il Murata che trova altri tre punti che la mantengono sempre vicina alla vetta.

Seconda vittoria di fila per il Cosmos che a Montecchio ha la meglio sulla San Marino Academy nel anticipo delle 18:15. La squadra di Berardi impiega solo sette minuti per sbloccare l’incontro: cross di Zulli per la testa di Prandelli ed è subito 1-0. L’Academy però risponde al quarto d’ora con l’ottima azione costruita da Famiglietti che porta avanti la sfera e serve benissimo Sensoli ma Aldo Simoncini esce puntuale e chiude l’iniziativa dei ragazzi di Cecchetti. Dopo poco nuovo vantaggio del Cosmos al 21’: angolo di Errico e nuova incornata vincente di Prandelli per la rete del raddoppio. L’Academy però non demorde e alla mezz’ora ha una buona chance di riaprila: Sensoli la mette in mezzo, Simoncini respinge ma sulla ribattuta ci prova Famiglietti che però da due passi non trova clamorosamente lo specchio. Ad inizio ripresa ecco il tris del Cosmos: sul tiro-cross di Zulli interviene Luvisi in scivolata, deviando però la sfera in porta beffando così Borasco. Passano pochi minuti ed arriva anche il poker dei Gialloverdi: Pastorelli dalla fascia mancina pesca sul primo palo il solito ed ispirato Prandelli che col destro sul primo palo trafigge ancora una volta Borasco siglando così la sua tripletta personale. Unica nota stonata della banda gialloblu è l’espulsione di Rizzitelli al 68’ per espressione blasfema. Con questa vittoria la squadra di Berardi sale a quota 17 punti e ha nel mirino il quinto posto del Tre Fiori distante cinque lunghezze; periodo complicato per l’Academy, alla terza sconfitta consecutiva e ferma a quota cinque punti.

Successo prezioso – il secondo nelle ultime tre – per il Faetano nell’altro anticipo delle 18:15 giocato allo stadio di Acquaviva. I Gialloblu di Pellegrino con un gol per tempo si impongono sul San Giovanni e salgono in doppia cifra in classifica. Il gol che sblocca la gara arriva sul finale di tempo con il cross preciso di Capriotti per la testa di Ndao che vale l’1-0 per il Faetano. Ad inizio ripresa il raddoppio che da tranquillità ai Gialloblu: prima De Angelis è superlativo sul tiro di Kevin Lisi ma sul protrarsi dell’azione Brisigotti la tocca per Palumbo che calcia preciso dal limite infilandola nell’angolino.

Domani si chiude la decima giornata con le tre gare dei posticipi: da seguire la sfida tra Folgore e Virtus, in cui i Neroverdi sono alla ricerca della decima vittoria consecutiva. Sempre alle ore 15 in campo anche Cailungo contro Pennarossa e Libertas contro Fiorentino.

Questo il programma aggiornato del decimo turno di Campionato Sammarinese BKN301, con tutte le gare che saranno trasmesse in diretta streaming – con telecronaca integrale – su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 10. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ ESITO LUOGO Domagnano Tre Penne Albani (Cristiano, Morisco) – Delvecchio 25/11 0-0 Fiorentino Murata Juvenes-Dogana Vandi (Tuttifrutti, Giannotti) – W. Villa 25/11 4-1 Acquaviva La Fiorita Tre Fiori Ilie (Cordani, Battista) – Andruccioli 25/11 1-0 Montecchio San Giovanni Faetano S. Savorani (M. Savorani, Zaghini) – Xhafa 25/11 0-2 Acquaviva Cosmos San Marino Academy Zani (Ercolani, Bellavista) – Hafidi 25/11 4-0 Montecchio Folgore Virtus Avoni ( Macaddino, Righi) – Mineo 26/11 15:00 Fiorentino Cailungo Pennarossa Beltrano (Gallo, Lerza) – Ucini 26/11 15:00 Domagnano Libertas Fiorentino Piccoli (Sapigni, Notarpietro) – Borriello 26/11 15:00 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa