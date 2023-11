San Marino. Campionato Bkn301. Virtus inarrestabile, Fiorentino in extremis

È una Virtus inarrestabile quella che centra la decima vittoria consecutiva mantenendola sempre salda al comando del Campionato Sammarinese BKN301. Questa volta a cedere sotto i colpi dei Neroverdi è la Folgore nel posticipo domenicale del decimo turno.

La prima occasione della gara del “Federico Crescentini” di Fiorentino è proprio per la squadra di Acquaviva che al 22’ va vicinissima al vantaggio: Pecci calcia benissimo col sinistro, la sfera però si infrange sull’incrocio. Sul finale di tempo però si spezza l’equilibrio: da calcio d’angolo del solito Buonocunto va a svettare Rinaldi che la prolunga per Sabato che di testa gonfia la rete per il vantaggio della Virtus.

Nella ripresa Bizzotto e i suoi vogliono chiudere la sfida anzitempo ma al 56’ Benincasa colpisce una clamorosa traversa dopo un’ottima azione corale. Poco dopo l’ora di gioco è di nuovo Benincasa che ha una nuova occasione dopo un altro ottimo dialogo con Tortori ma il suo sinistro da buona posizione è potente e passa lontano dallo specchio. La Virtus non riesce a chiuderla, così la Folgore prova a rovinare i piani dei Neroverdi. Al 77’ infatti c’è una clamorosa occasione per il pareggio: punizione di Sartori, Angelini la mette in mezzo ma Passaniti respinge, la sfera resta sull’area piccola dove ci prova Ankotovych che però non trova clamorosamente lo specchio. Ma la “legge” del gol sbagliato-gol subìto colpisce i Giallorossoneri di Lasagni perché passano solo due minuti e la Virtus sigla il raddoppio: assist di Buonocunto dal limite per la testa di Tortori, con la sfera che sbatte anche sul palo e poi si infila alle spalle di Lazzarini. Nel finale occasione anche per il tris con il neontrato Angeli che in area si muove bene ma calcia alto da pochi passi. Non è però un grosso problema per la Virtus che esulta per la decima volta consecutiva e si mantiene a +5 sul secondo posto de La Fiorita. Oltre ad un attacco che funziona a meraviglia, i Neroverdi possono registrare un altro clean sheet (il sesto in questo campionato) assieme alla miglior difesa con solo quattro reti subite. Inoltre, non hanno mai incassato più di un gol a partita. Si allunga invece la striscia negativa della Folgore, alla seconda sconfitta consecutiva.

Vince invece all’ultimo respiro il Fiorentino che a Montecchio si impone di misura sulla Libertas. Nella prima frazione sono però i Granata di Sperindio a gonfiare la rete al 41’ con Grieco ma l’assistente dell’arbitro annulla per fuorigioco. Anche nella ripresa le difese guidate dai due Benedettini – Elia per la Libertas e Simone per il Fiorentino – respingono al meglio gli attacchi avversari sino però al novantesimo quando arriva il gol che decide la sfida. Nel primo minuto di recupero è infatti il Rossoblu Maxi Baizan che dal limite apre per Colagiovanni, quest’ultimo la mette in mezzo per Salemme che controlla e con un destro preciso batte Elia Benedettini per la gioia del Fiorentino. La Libertas tenta fino all’ultimo ma la squadra di Camillini resiste e centra un prezioso successo che le vale il nono posto a quota dieci (+1 proprio sui Granata).

In una domenica avara dal punto di vista dei gol – solo tre quelli segnati – si chiude a reti bianche la sfida di Domagnano tra Cailungo e Pennarossa, che consegna però ai Biancorossi il primo punto stagionale. La squadra di Chiesanuova potrebbe anche sbloccarla al quarto del primo tempo ma il bel sinistro dal limite di Montefrancesco si stampa sull’incrocio dei pali. La risposta del Cailungo arriva sul finale di tempo con il colpo di testa di Raschi ma Lazzarini è superlativo e respinge con una mano il tentativo. Al 69’ occasione per il vantaggio della squadra di Iencinella con Urbinati che raccoglie la sfera da corner e calcia verso lo specchio colpendo il palo. Il Cailungo ci prova ma il Pennarossa resiste e porta così a casa il primo punto del campionato, interrompendo una serie negativa di sole sconfitte (nove) ma che li vede sempre all’ultimo posto in classifica. Secondo segno “x” consecutivo invece per i Rossoverdi, attualmente settimi con undici punti raccolti.

Questo, infine, il programma aggiornato del decimo turno di Campionato Sammarinese BKN301:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 10. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ ESITO LUOGO Domagnano Tre Penne Albani (Cristiano, Morisco) – Delvecchio 25/11 0-0 Fiorentino Murata Juvenes-Dogana Vandi (Tuttifrutti, Giannotti) – W. Villa 25/11 4-1 Acquaviva La Fiorita Tre Fiori Ilie (Cordani, Battista) – Andruccioli 25/11 1-0 Montecchio San Giovanni Faetano S. Savorani (M. Savorani, Zaghini) – Xhafa 25/11 0-2 Acquaviva Cosmos San Marino Academy Zani (Ercolani, Bellavista) – Hafidi 25/11 4-0 Montecchio Folgore Virtus Avoni ( Macaddino, Righi) – Mineo 26/11 0-2 Fiorentino Cailungo Pennarossa Beltrano (Gallo, Lerza) – Ucini 26/11 0-0 Domagnano Libertas Fiorentino Piccoli (Sapigni, Notarpietro) – Borriello 26/11 0-1 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa