San Marino. Campionato: c’è La Fiorita – Cosmos tra i duelli d’alta quota

Sarà un weekend di grandi scontri quello dell’ottavo turno di Campionato Sammarinese, il primo che riguarda il mese di novembre. Su tutti spicca senza dubbio la sfida tra la capolista Cosmos e La Fiorita (terza e dietro tre punti) ma anche Virtus-Folgore promette spettacolo: di fatto saranno scontri diretti tra le prime quattro della classe.

La gara tra i Neroverdi di Acquaviva e il Giallorossoneri di Falciano sarà infatti una delle due che domani apre l’ottava giornata (Dogana, ore 21:15). La classifica vede la Folgore al secondo posto con la squadra di Lasagni che ha vinto cinque delle ultime sei e a due punti di distanza dalla vetta; la Virtus invece è quarta con quattro lunghezze di ritardo rispetto alla vetta, ma la squadra di Bizzotto viene dalle ottime prove mostrate con Murata in campionato e Cosmos in coppa. Unico squalificato della sfida di Dogana sarà Miori della Folgore – fermato due turni dopo l’espulsione rimediata lo scorso turno con l’Academy.

Partita interessante anche l’altra delle 21:15 tra Tre Penne e Fiorentino in programma a Montecchio. Favorita sembra essere la squadra di Tarini che viene da due vittorie consecutive e ha gli stessi punti della Virtus (14) mentre si è aperta una piccola crisi per i Biancoazzurri di Berardi che – oltre ai cinque pareggi di fila – non vincono dal 13 settembre. Il Fiorentino non avrà però a disposizione Boubacar Diop, squalificato per un turno.

La partita di cartello tra La Fiorita e Cosmos sarà invece sabato alle 15:00 a Montecchio. La squadra di Serravalle si presenta da capolista, con miglior attacco e difesa, nonché con il capocannoniere Badalassi (6 reti). Non vuole essere da meno La Fiorita (ancora imbattuta assieme al Tre Penne) che viene da due pareggi consecutivi ma con un successo aggancerebbe proprio i rivali Gialloverdi.

Due le altre sfide che si giocheranno sabato alle 15:00. Al “Crescentini” di Fiorentino si prospetta interessante anche Murata-Tre Fiori. I Bianconeri sono sesti con 13 punti seppur con due sconfitte nelle ultime tre mentre i Gialloblu – dietro tre lunghezze – vogliono tornare al successo che manca da due turni.

Ad Acquaviva invece si affrontano Faetano e Libertas. I Granata di Sperindio sono in forma e non perdono dall’esordio mentre non è certo il periodo migliore per i Gialloblu di Ricchiuti con soli tre punti raccolti nelle ultime cinque uscite.

Solamente una gara in programma alle 18:00 di sabato ed è quella tra Pennarossa e San Giovanni. Sulla carta sono favoriti i Rossoneri di Tognacci, con tre vittorie nelle ultime quattro e trascinati dall’ottimo Augusto Garcia Rufer (cinque gol e due assist). I Biancorossi di Dolci sono invece fermi a quattro punti e dovranno fare a meno anche dello squalificato Montalti. Non sarà inoltre della sfida anche Robba, difensore-goleador del San Giovanni.

L’ottavo turno di Campionato proseguirà poi domenica 3 novembre con due gare alle ore 15:00. Sono in palio punti importanti tra Juvenes-Dogana e San Marino Academy Under 22, le uniche assieme al Cailungo che ancora non hanno registrato vittorie nel torneo. La squadra di Fabbri è al terz’ultimo posto con soli 3 punti raccolti, dietro ci sono i Titani di Cecchetti con un solo punto. Si gioca a Fiorentino.

A Montecchio invece in campo Domagnano e Cailungo. Il periodo non è favorevole ad entrambe, con i Giallorossi a quota sei punti e senza successi dall’esordio mentre i Rossoverdi sono fanalino di coda appaiati con l’Academy. Inoltre il tecnico Sarti dovrà anche fare a meno di tre squalificati: Iuzzolino, De Biagi e Gimenez.

Questo di seguito è il programma completo dell’ottava giornata di Campionato Sammarinese che scatterà domani sera. Tutto come sempre sarà in diretta streaming con telecronaca integrale sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25, 8. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Virtus Folgore Xhafa (Cristiano, Macaddino) – Righi 1/11 21:15 Dogana Tre Penne Fiorentino Piccoli (S. Savorani, M. Savorani) – Zani 1/11 21:15 Montecchio La Fiorita Cosmos W. Villa (Lunardon, Bellavista) – Vandi 2/11 15:00 Montecchio Murata Tre Fiori Beltrano (Cordani, Zaghini) – Balzano 2/11 15:00 Fiorentino Faetano Libertas N. Villa (Morisco, Gallo) – Hafidi 2/11 15:00 Acquaviva Pennarossa San Giovanni Ricciarini (Giannotti, Tura) – Ilie 2/11 18:00 Montecchio Domagnano Cailungo Borriello (Sapigni, Notarpietro) – Mineo 3/11 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana San Marino Academy Luci (Lerza, Zaghini) – Andruccioli 3/11 15:00 Fiorentino

FSGC