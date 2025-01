San Marino. Campionato: colpo play-off per la Juvenes-Dogana, il San Giovanni risale

Sono Juvenes-Dogana e San Giovanni le grandi vincitrici negli anticipi della 17° giornata di Campionato Sammarinese. Come Virtus e Tre Fiori, che hanno rispettato il pronostico nei rispettivi impegni con Domagnano e San Marino Academy, le squadre di Fabbri e Tognacci hanno incamerato tre punti fondamentali. A pesare in maniera decisiva sulla sconfitta della Libertas è stata l’espulsione comminata ad Osayande al 29’, che ha costretto i Granata all’inferiorità numerica per oltre un’ora. La Juvenes-Dogana, che aveva già sfiorato il vantaggio con Tumidei, trova il gol-vittoria al 77’ grazie a capitan Cevoli – abile a risolvere una mischia nell’area avversaria.

Tutto facile per la Virtus, che batte il Domagnano e si conferma in vetta volando momentaneamente a +6 su La Fiorita. Benincasa apre le marcature, sfruttando l’imbucata di Tortori a margine di un’insistita azione palla-a-terra di quelli di Bizzotto. Il raddoppio reca la firma di Lombardi, innescato al limite dal solito Buonocunto. Nella serata perfetta dei Neroverdi, il neo dell’espulsione di Tortori a metà ripresa. Il Domagnano, pur alzando il proprio baricentro, non è riuscito a rimettersi in carreggiata subendo anche il tris per effetto della zuccata di Gori. Tra le file dei Lupi si conferma in grande forma Colonna: l’estremo sammarinese è autore di almeno due interventi sensazionali proprio su Tortori.

Non da meno il rendimento dell’omologo e connazionale Simone Benedettini, accomunato al portiere del Domagnano anche dall’esito nefasto del proprio impegno. Il Fiorentino inizia e finisce l’incontro in proiezione offensiva, ma in mezzo c’è tanto, troppo San Giovanni. Gli uomini di Tognacci si prendono una vittoria di grande spessore, la prima del 2025, con una prestazione sontuosa. In copertina Augusto Garcia Rufer, che rischia l’eurogol nella prima frazione per sbloccarla nella ripresa. Il 2-0 è una meraviglia di Boldrini: destro dalla distanza di inaudita potenza, imparabile per Benedettini.

A Dogana non ha problemi il Tre Fiori che colpisce due volte per frazione di gioco. Straordinaria la modalità con cui Bernardi apre i conti, disegnando un pallonetto meraviglioso e dai pressi della linea di fondo per scavalcare l’altissimo Alessandro Casadei. Il portiere dell’Academy non vive la sua serata migliore, contribuendo – suo malgrado – al 3-0 di Ericchiello. In mezzo, il raddoppio a cura di Manfroni – puntuale nell’inserimento e preciso nella girata al volo col mancino. Al 77’ chiude il tabellino Benedettini, a segno dal dischetto. Infrasettimanale da mettersi velocemente alle spalle per i Biancazzurrini, che sabato incroceranno il Fiorentino a Montecchio.

Questo il programma della 17° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, con tutti gli incontri disponibili in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 17. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Virtus Domagnano 21/01 Mineo (Tuttifrutti, Morisco) – W. Villa 3-0 Montecchio San Marino Academy Tre Fiori 21/01 Hafidi (Salvatori, Gallo) – Ucini 0-4 Dogana Fiorentino San Giovanni 21/01 Andruccioli (Cristiano, Ercolani) – Luci 0-2 Domagnano Libertas Juvenes-Dogana 21/01 Ilie (Macaddino, Giannotti) – Albani 0-1 Fiorentino Folgore Pennarossa 22/01 Zani (Zaghini, Ercolani) – N. Villa 21:15 Domagnano Murata Cosmos 22/01 Righi (S. Savorani, M. Savorani) – Xhafa 21:15 Fiorentino Cailungo La Fiorita 22/01 Luci (Cordani, Tura) – Borriello 21:15 Montecchio Tre Penne Faetano 22/01 Avoni (Cristiano, Lerza) – Balzano 21:15 Dogana

Clicca qui per la classifica aggiornata.

FSGC | Ufficio Stampa