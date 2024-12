San Marino. Campionato: decima per la Virtus, esultano anche Academy e Fiorentino

La Virtus sale in doppia cifra nella casella dedicata alle vittorie e grazie al 3-0 sul Faetano è sempre più al comando del Campionato Sammarinese. Il club di Acquaviva conquista infatti il successo numero dieci del torneo – la settima di fila – in una sfida di fatto a senso unico e valevole per uno degli anticipi del 13° turno.

A Fiorentino parte meglio la squadra di Bizzotto con Tortori e Benincasa che iniziano a prendere le misure alla porta di Forconesi. Il Faetano di Ricchiuti però non sta a guardare e prova a rispondere con il buon tentativo di Zonzini dalla distanza che trova un presente Passaniti. I Neroverdi insistono, soprattutto con Tortori, che però non riesce ad incidere come vorrebbe. La gara però si sblocca poco prima del riposo: lancio millimetrico dalla trequarti del sempre elegante Buonocuntoche sul secondo palo trova Pecci il quale appoggia di prima per il tutto solo Benincasa in area il quale non deve fare altro che depositare in rete.

Si va così alla ripresa che comincia nel migliore dei modi per la Virtus: corner di Buonocunto in area, la palla non viene allontanata dai Gialloblu e così la risolve Alessandro Golinucci che fa 2-0.

Dieci minuti dopo il raddoppio, poco prima dell’ora di gioco la squadra di Bizzotto cala il tris: Buonocunto vince un rimpallo sui 20 metri, poi una volta entrato in area serve nello stretto Benincasa che la mette nell’angolino. Doppietta per l’attaccante neroverde e ottavo assist del numero dieci (il migliore in campionato). Nel finale la Virtus può aumentare il margine con Rizzo che sfonda sulla sinistra e va potente con il mancino, la sfera però si infrange sulla traversa. Poco importa agli uomini di Bizzotto che in attesa della Fiorita – in campo domani alle 15:00 con la Folgore – vanno a +4 sul secondo posto dei Gialloblu di Montegiardino.

Giornata positiva anche per la San Marino Academy che torna alla vittoria dopo oltre un mese. I Titani battono 2-1 un Pennarossa che si sveglia troppo tardi e che deve incassare la seconda sconfitta consecutiva.

A Montecchio parte decisamente meglio la formazione di Cecchetti che già al 8’ va vicinissima al vantaggio: grande incornata di Marco Gasperoni che la schiaccia nell’angolino ma Barbieri fa un super intervento e nega il gol. I Titani insistono e a metà frazione vanno meritatamente in vantaggio: sul cross di Alberto Riccardi ci mette la testa Gega che però infila la sfera clamorosamente nella propria porta mettendo fuori causa Barbieri. Il Pennarossa non riesce a rispondere, l’Academy continua a spingere alla ricerca del raddoppio che arriva al 56’. Punizione di Pietro Renzi per la testa di D’Addario che la mette all’angolino, la palla va sul palo ma sulla ribattuta il più veloce è Federico Ciacci che sigla il 2-0. La gara sembra in ghiaccio per i Titani ma il Pennarossa poco prima del riposo segna il gol della speranza: Carrozzo spinge sulla sinistra e arrivato in area serve Famiglietti che controlla la sfera, se la porta sul destro e segna il più classico dei gol dell’ex. La squadra di Cecchetti però resiste sino al termine e centra tre punti che le danno prezioso respiro nella parte bassa della classifica. Il Pennarossa, oltre alla sconfitta, nel finale deve anche registrare l’espulsione di Gega.

Torna al successo anche il Fiorentino, il quarto nelle ultime cinque, con il 2-0 al Domagnano: la vittoria fa salire la squadra di Tarinimomentaneamente al terzo posto. A Montecchio nel primo tempo a vincere è la fitta nebbia che complica i piani di entrambe le squadre. Se nella prima frazione le occasioni sono state pressochè nulle, la ripresa– che si apre dopo un check, risultato poi positivo, tra arbitri e capitani – è decisamente diversa. Passano infatti 20’’ e dalla nebbia sbuca El Ardoudi che porta in vantaggio i Rossoblu di Tarini. Il Fiorentino si galvanizza e pochi minuti dopo va anche sul raddoppio. Galeone viene atterrato in area e Luci indica il dischetto. Va Abouzziane che non sbaglia e segna il 2-0. L’uno-due del Fiorentino è letale alla squadra di Rossi che non riesce a riaprila.

Ricordiamo infine che domani si giocano altre cinque gare che andranno a chiudere il 13° turno di Campionato Sammarinese (tutto come sempre in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV ).

Ecco il quadro parziale dopo gli anticipi di oggi:

Campionato Sammarinese 2024-25, 13. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO/ ORA LUOGO Virtus Faetano 14/12 N. Villa (Cristiano, Giannotti) – Borriello 3-0 Fiorentino San Marino Academy Pennarossa 14/12 Hafidi (Cordani, Tura) – Mineo 2-0 Montecchio Fiorentino Domagnano 14/12 Luci (Ercolani, Morisco) – Zani 2-0 Montecchio Folgore La Fiorita 15/12 Ucini (Macaddino, Bellavista) – Hafidi 15:00 Domagnano Murata Tre Penne 15/12 Beltrano (M. Savorani, S. Savorani) – Albani 15:00 Montecchio Tre Fiori Cailungo 15/12 Ricciarini (Tuttifrutti, Lerza) – Avoni 15:00 Fiorentino San Giovanni Libertas 15/12 Righi (Salvatori, Zaghini) – Andruccioli 18:00 Montecchio Juvenes-Dogana Cosmos 15/12 Ilie (Sapigni, Gallo) – Balzano 18:30 Dogana

FSGC | Ufficio Stampa