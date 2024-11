San Marino. Campionato: di scena alla domenica la capolista Virtus, domani tre scontri diretti

Il turno di campionato diviso tra la fine di novembre e l’inizio dicembre si apre domani alle 15:00, fascia oraria deputata ad ospitare quattro dei cinque incontri previsti al sabato. Si parte con un Tre Penne galvanizzato dal successo di Coppa Titano ma ancora alla ricerca di una svolta in campionato. La squadra di Berardi dovrà misurarsi ad Acquaviva con un San Giovanni che invece è rimasto “ferito” dalla prova infrasettimanale ma che in campionato potrà riallacciarsi agli entusiasmi derivanti dalla bella vittoria centrata a spese del Cosmos. Obiettivo nell’obiettivo dei Rossoneri, quello di mantenere a distanza proprio il Tre Penne, che invece, vincendo, potrebbe operare l’aggancio. Si diceva del Cosmos, battuto all’ultima di campionato ed esente dalle fatiche di coppa. La missione dei Gialloverdi è quella di riprendere con la miglior determinazione possibile un cammino che da ultimo pare essersi un po’ inceppato, dal momento che prima della sconfitta con il San Giovanni erano arrivati due pareggi. Vetta comunque sempre a tiro di vittoria per la banda di Lepri, attesa dallo scontro direttissimo con una Folgore esattamente a pari punti, animata anche dal desiderio di riscattare il k.o. – seppur di misura – rimediato nell’infrasettimanale di coppa. Il Domagnano ha di recente interrotto una striscia positiva di tre risultati, ed il proposito dei Lupi non può che essere quello di tornare subito a macinare punti, anche perché sulla loro strada si para un Pennarossa reduce dalla pesante sconfitta rimediata contro il Tre Fiori e mai veramente decollato in stagione. Domagnano che inoltre ha tutto l’interesse nell’aumentare il gap che attualmente vanta sulla formazione di Chiesanuova.

La fascia oraria delle 15:00 è anche quella dello scontro diretto fra i fanalini Juvenes-Dogana e Cailungo, con i Biancorossoazzurri obbligati a fare fronte anche al dispendio di energie derivante dalla fatica di coppa. Cailungo ancora alla ricerca del primissimo successo, il che consentirebbe ai Rossoverdi di lasciare l’ultima posizione proprio ai rivali di giornata, scenario che la Juvenes-Dogana vorrà ovviamente scongiurare a tutti i costi. L’unico match delle 18:00 è quello che vedrà La Fiorita – attuale seconda forza del Girone Unico e in serie dorata da tre gare, coppa compresa – sfidare i ragazzi della San Marino Academy Under 22, con l’idea di operare il momentanea sorpasso sulla Virtus capolista e quindi mettere un po’ di pressione aggiuntiva alla squadra di Bizzotto in vista dell’impegno domenicale di quest’ultima.

Squadra di Bizzotto che ha alle spalle una scia ancora più luminosa rispetto a quella dei diretti rivali gialloblù (cinque successi, compreso quello di coppa): proverà pertanto ad attingere anche a questo serbatoio di sensazioni positive per affrontare la prova Libertas, alla prima uscita dopo l’avvicendamento in panchina tra Sperindio e Buda e chiamata a ritrovare una vittoria che in campionato manca da cinque partite. La domenica di campionato propone anche lo scontro tutto gialloblù tra il Tre Fiori e il Faetano, squadre entrambe in salute anche se animate da propositi diversi per quel che concerne la classifica, con la squadra di Fiorentino tornata a credere fortemente nell’obiettivo Scudetto e quella di Ricchiuti invece alle prese con mire più da centro classica. Così come il Tre Fiori sta iniziando a coltivare sogni ambiziosi anche il Fiorentino, un punto avanti rispetto ai “cugini” e desideroso di mettere in fila la terza vittoria, contro un Murata tornato a sorridere dopo tre sconfitte di fila ma attualmente invischiato nel pantano di centro classifica.

Tutte le gare dell’11° giornata saranno disponibili in diretta streaming sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 11. giornata SQUADRA SQUADRA DATA ORARIO LUOGO Pennarossa Domagnano 30/11 15:00 Domagnano San Giovanni Tre Penne 30/11 15:00 Acquaviva Folgore Cosmos 30/11 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana Cailungo 30/11 15:00 Fiorentino San Marino Academy La Fiorita 30/11 18:00 Montecchio Fiorentino Murata 01/12 15:00 Domagnano Virtus Libertas 01/12 15:00 Montecchio Tre Fiori Faetano 01/12 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa