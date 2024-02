San Marino. Campionato: domani già in campo con la partita-scudetto tra La Fiorita e Virtus

Nemmeno il tempo di assimilare i responsi della ventunesima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 che incombe il turno infrasettimanale. Peraltro, con gare tutt’altro che insignificanti. Su tutte, la partita-scudetto tra La Fiorita e Virtus. Lungi dal voler rappresentare un definitivo spartiacque, dal momento che le squadre di Manfredini e Bizzotto sono divise da un punto appena, è anche vero che entrambe hanno dimostrato di avere poche rivali nel resto del lotto. Così che un’eventuale vincitrice potrebbe portare la propria candidatura al titolo più in alto della controparte. L’incontro si disputerà alle 21:15 di domani ad Acquaviva e sarà trasmesso in diretta streaming su TITANI.TV – come tutte le sfide del torneo. Un’eventuale pareggio potrebbe però rimettere in corsa Tre Penne e Cosmos.

Contemporaneamente in campo contro il Tre Fiori i Gialloverdi, di scena a Montecchio. Dopo la sconfitta con La Fiorita, il Cosmos sono scivolati al quarto posto – scavalcati dal Tre Penne. Riprendere a flirtare con la vittoria è l’unica condizione, per Di Maio e compagni, per continuare a coltivare sogni di clamorose rimonte. Ancor più complicata quella del Tre Fiori, che vincendo si porterebbe davanti ai prossimi avversari in classifica. Meno complessa ma altrettanto impegnativa la risalita che andrà a ricercare la Libertas, dal momento che i Granata accusano un solo punto di ritardo rispetto al dodicesimo posto del Faetano. Va detto però che il club di Borgo Maggiore non vince dal 13 gennaio, quando ha incrociato il Pennarossa. Si troverà di fronte, domani a Fiorentino, una Folgore che è incappata in un tris di sconfitte dopo la clamorosa vittoria su La Fiorita – anche allora capolista – e che sembrava poterne rilanciare le sorti in stagione. Oggi la squadra di Oscar Lasagni è distante tre lunghezze dal settimo posto, condiviso tra Juvenes-Dogana e Fiorentino – ieri a confronto senza vincitori né vinti.

Chiude il programma degli anticipi Domagnano-Pennarossa. I Lupi hanno infilato tre vittorie consecutive, levandosi dalla contesa per il dodicesimo posto. Allungare la striscia di successi contro un Pennarossa ancora alla ricerca del primo, potrebbe risultare determinante in tal senso. Ad oggi sono in tre a giocarsi l’ultimo posto utile per agganciare il Turno Preliminare dei play-off. Detto della Libertas, mercoledì scenderanno in campo Faetano e San Marino Academy. Non ancora una contro l’altra: la squadra di Girolomoni, infatti, affronterà a Domagnano un Cailungo in serie negativa – ma che ha fornito segnali di reazione contro il Murata. I Biancazzurrini di Cecchetti dovranno invece vedersela contro una Juvenes-Dogana in salute.

Così come il Fiorentino, con cui del resto condivide lo stesso punteggio in graduatoria. I Rossoblù sono chiamati all’esame San Giovanni, che dopo il successo in rimonta ai danni della Folgore si è iscritto al lotto di quattro squadre ancora in lizza per accedere alla post-season evitando le due gare programmate all’altezza del Turno Preliminare. Per riuscirci, dovrà chiudere tra le prime sette. Infine, andrà in scena ad Acquaviva il derby del Castello di Città tra Murata e Tre Penne. I Bianconeri di Angelini sono tornati ad assaporare la vittoria ieri contro il Cailungo, in una gara che ha confermato la qualità a disposizione dell’ex allenatore del Santarcangelo. Il Tre Penne, recentemente tornato ad occupare il terzo posto in griglia, non può non pensare di provare a vincere le nove partite restanti per tentare – fino all’ultimo – di difendere il titolo vinto lo scorso anno all’ultima giornata. E proprio in coda alla stagione, gli uomini di Ceci dovranno incrociare La Fiorita e Virtus.

Di seguito il programma della 22° giornata di Campionato Sammarinese BKN301, con tutti gli incontri che disponibili on-demand su Titani.tv: