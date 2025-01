San Marino. Campionato: Fiorentino e San Giovanni si sfidano nell’infrasettimanale

Il primo turno infrasettimanale del 2025, per quanto riguarda il Campionato Sammarinese, è alle porte. Domani e mercoledì, infatti, si disputerà la 17° giornata del torneo che – notizia delle ultime ore – vedrà gli incontri programmati ad Acquaviva cambiare sede, trasferendosi specificamente a Fiorentino. Resta invariato l’orario d’inizio: per tutti gli incontri, sarà alle 21:15.

La Virtus gioca d’anticipo ed incrocerà il Domagnano domani a Montecchio. La sfida di andata venne decisa da una doppietta di Buonocunto, reduce dal recente déjà-vu con il San Giovanni. Merendino torna a disposizione di Paolo Rossi, mentre non sarà della sfida di Montecchio Manuel Mazzavillani – alle prese con la terza ed ultima giornata di squalifica. Con un solo punto di vantaggio sulla zona rossa, il Domagnano ha bisogno di punti – complice lo scontro diretto contemporaneo Libertas-Juvenes-Dogana. Un pareggio eventuale, tra le squadre di Buda e Fabbri, sarebbe accolto con maggior favore dai Granata, comunque orientati a puntare al successo per risalire la china. L’incontro, tra i più difficili da pronosticare dell’infrasettimanale, si disputerà a Fiorentino. Rientrano dalle squalifiche un giocatore per parte: capitan Cevoli per i Biancorossazzurri, Lazzaretti per il club di Borgo Maggiore. Appiedato dal giudice sportivo, invece, un altro difensore della Juvenes-Dogana: si tratta di Rodriguez Maza.

Tra le partite più attese c’è sicuramente Fiorentino-San Giovanni, programmata a Domagnano. Benché in serie negativa da tre turni, i Rossoneri di Tognacci hanno dimostrato di essere in salute anche nel recentissimo confronto con la Virtus capolista. La cattiva notizia è l’espulsione di un giocatore fondamentale come Robba, sostituito dal rientrante Fabbri. Non pendono squalifiche tra i giocatori di Tarini, che potrà tornare a contare su Diagne nel pacchetto arretrato. Contemporaneamente all’Ezio Conti di Dogana toccherà a San Marino Academy-Tre Fiori. In ascesa le prestazioni dei Biancazzurrini, cui è mancato solo il gol per piegare con merito il Domagnano e centrare la terza vittoria in quattro turni. Simone Gasperoni torna a disposizione di Cecchetti dopo la squalifica, mentre in casa Tre Fiori si vuole porre termine all’altalena di risultati che vede i Rossoblù alternare vittorie e sconfitte da quattro giornate a questa parte.

Nel programma di mercoledì spicca per contenuti tecnici Murata-Cosmos. Entrambe stanno attraversando sterzate a livello tecnico: nell’area tecnica per i Gialloverdi, con l’arrivo di Andy Selva a sostituire Lepri. Ben più profonda quella del club di Città, che oltre ad aver ingaggiato un nuovo allenatore – Michele Camillini – ha operato profonde rotazioni in sede di calciomercato. Dopo la sconfitta con La Fiorita è arrivata una convincente ed ampia vittoria ai danni del Pennarossa. La squadra di Dolci sarà alle prese con la Folgore: avversario tutt’altro che semplice, di questi tempi. Per rendimento nelle ultime cinque uscite, la squadra di Falciano è seconda solo alla Virtus. Serie di risultati che ha proiettato gli uomini di Lasagni al terzo posto, in coabitazione col Fiorentino. All’orizzonte una concreta opportunità per consolidare lo status apicale: a Domagnano affronterà l’ultima della classe.

Testacoda anche a Montecchio mercoledì, quando La Fiorita affronterà coi favori del pronostico il Cailungo. Massari torna a disposizione di Ceci, che vorrà assicurarsi la massima concentrazione dei suoi in questo impegno infrasettimanale. La squadra di Sarti, infatti, è caduta una sola volta nelle ultime cinque partite – battuta solo dal Tre Fiori. Per il resto, tre vittorie ed un pareggio che hanno rilanciato decisamente le ambizioni di accesso ai playoff per il Cailungo, ora distante cinque punti dal Faetano occupante l’undicesima piazza. I Gialloblù saranno alle prese con il Tre Penne, ancora alla ricerca di una precisa identità: l’esperienza e le qualità di Ricciardo e De Queiroz saranno determinanti in postseason, destinazione ovvia per i Biancocelesti che vogliono però arrivarci con la miglior posizione d’ingresso possibile. Oggi settimi, i ragazzi di Berardi vedono il quarto posto distante nove punti, mentre il Cosmos – la più vicina tra quelle che li precedono – si trova quattro punti più su. Non ci saranno Barretta e Guidi, mentre nel Faetano rientra dalla squalifica l’ex Zonzini. Quelli di Ricchiuti, battuti quattro volte nelle ultime cinque partite, vorranno offrire una prestazione più concreta di quella fornita con il Cailungo – in cui Brisigotti e compagni si sono divorati innumerevoli e clamorose occasioni da rete, per soccombere alla perla di Alessandro Conti.Questo il programma della 17° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, con tutti gli incontri disponibili in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 17. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Virtus Domagnano 21/01 Mineo (Tuttifrutti, Morisco) – W. Villa 21:15 Montecchio San Marino Academy Tre Fiori 21/01 Hafidi (Salvatori, Gallo) – Ucini 21:15 Dogana Fiorentino San Giovanni 21/01 Andruccioli (Cristiano, Ercolani) – Luci 21:15 Domagnano Libertas Juvenes-Dogana 21/01 Ilie (Macaddino, Giannotti) – Albani 21:15 Fiorentino Folgore Pennarossa 22/01 Zani (Zaghini, Ercolani) – N. Villa 21:15 Domagnano Murata Cosmos 22/01 Righi (S. Savorani, M. Savorani) – Xhafa 21:15 Fiorentino Cailungo La Fiorita 22/01 Luci (Cordani, Tura) – Borriello 21:15 Montecchio Tre Penne Faetano 22/01 Avoni (Cristiano, Lerza) – Balzano 21:15 Dogana

