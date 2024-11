San Marino. Campionato: il Cosmos salva il primato rimontando due gol a La Fiorita

A Montecchio la partita di cartello dell’ottava di Campionato Sammarinese, che vede La Fiorita partire in quarta e sbloccare il punteggio già al 6’. Merito di Olcese, che arriva a risolvere una mischia nell’area piccola di Celato – determinante su Semprini, impotente sul tap-in dell’esperta punta. Il portiere gialloverde si disimpegna alla grande su Andrade e Gasperoni, mentre nulla può sull’inserimento centrale di Mazzotti, che alla mezz’ora irrompe sul corner di Cicarelli per raddoppiare di testa da breve distanza. Quando tutto sembrava procedere perfettamente per il Cosmos, ecco la volata di D’Addario in corsia per il diagonale sporco di Badalassi: il pallone si trasforma in un assist perfetto per Ben Kacem, che deve solo appoggiare in rete. Dopo un tentativo da centrocampo di Olcese, l’episodio che spacca la partita: Cicarelli, già ammonito, interrompe la ripartenza avversaria con un evitabile intervento in ritardo al limite dell’area del Cosmos. Secondo giallo inevitabile e La Fiorita in dieci per l’intero secondo tempo che i Gialloverdi affrontano in costante pressione. L’opportunità che schiude al pareggio matura all’80’, quando il tiro-cross di Grandoni diventa buono per Badalassi: la punta, sul filo del fuorigioco, punisce Vivan da due passi per il 2-2. L’estremo de La Fiorita è poi decisivo all’84’, volando all’incrocio per negare il clamoroso ribaltone al solito Badalassi, che aveva indirizzato perfettamente il rifornimento di Grandoni. Il Cosmos difende il primato, vedendosi avvicinare dalla Virtus – prima inseguitrice a due punti di distanza.

Sale invece al sesto posto il Te Fiori, che batte il Murata superandolo in classifica. Succede tutto primo tempo, durante il quale la squadra di Girolomoni trova gli unici gol di giornata al “Federico Crescentini” di Fiorentino. Dopo un paio di situazioni generate da palla inattiva, il Tre Fiori passa a condurre al 32’ su calcio di rigore. Punito il contatto tra Schneider e Manfroni, che permette a Prandelli di andare a segno dal dischetto. Il raddoppio al 42’, dopo un paio di tentativi non troppo convinti del Murata. Federico Benedettini vince un rimpallo con Petillo e scavalca con un morbido pallone Cervellini. Nella ripresa Nardi protegge il clean sheet mettendo il corpo sul tentativo di Teixeira, mentre Prandelli fallisce il colpo del K.O. davanti a Cervellini. Di lì al termine c’è da segnalare solo l’espulsione di Domingues, entrato in ritardo su Ciccione.

In tema di cartellini rossi, rischia di far giurisprudenza Faetano-Libertas. I Granata di Borgo Maggiore, dopo aver sbloccato la sfida in avvio con Osayande – imbeccato da Pari e implacabile di testa – vanno incontro a una partita nervosa che dopo la rimonta del Faetano, schiude a tre espulsioni in serie. E pensare che la Libertas aveva anche sfiorato il raddoppio con Pari e Monterosso, rischiando sull’iniziativa di Terenzi al 23’. Del Prete – MVP del mese di ottobre – rimedia ad un suo errore con un grande riflesso. L’omologo Forconesi neutralizza la bordata di Osayande su cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa, il Faetano impatta alla prima discesa: Brisigotti, partito dalla panchina, serve Capriotti che vince un primo rimpallo con Buzi per superare in lob Del Prete. Di lì a cinque minuti, il Faetano completa la rimonta: stavolta Capriotti serve un assist d’oro a Dulcetti, freddo e implacabile dal cuore dell’area. Non può dirsi fortunata la Libertas, che al 62’ sbatte su un clamoroso palo con Osayande, arrivato a impattare di testa il traversone di Morelli. Ora la partita è aperta a qualsiasi esito: Capriotti fallisce il punto del tris, Tomassini ci prova senza fortuna dalla media distanza. A facilitare la gestione del vantaggio, per il Faetano, la serie di espulsioni nella formazione avversaria. La prima è la più pesante, perché priva Floriano Sperindio – premiato nel prepartita come miglior allenatore di ottobre – del proprio portiere. Del Prete avrebbe ecceduto nelle proteste, dopo un calcio di punizione che il Faetano si attardava a battere. Oltre il danno la beffa: oggi i Granata non avevano a disposizione un secondo portiere in distinta. Tra i pali Buzi, che si disimpegna subito su Capriotti – poi murato anche da Sgarra. Piove sul bagnato per la Libertas, che si ritrova in nove per l’espulsione di Battistini – entrato da tergo su Dolcetti e destinatario del secondo cartellino giallo di giornata. Ciononostante, Osayande chiama in causa un’altra volta Forconesi prima che Capriotti e Riccio dilapidino due grandi opportunità per chiudere la partita. Incombenza che tocca a Parisi, che punisce una Libertas ridotta in otto uomini per l’espulsione diretta di Monterosso. Al 90+3’ Lisi manda in porta Parisi che davanti a Buzi completa l’opera, regalando il secondo successo in campionato ai Gialloblù.

Tutto semplice per il San Giovanni che travolge il Pennarossa nell’unico match delle 18:00, disputato a Montecchio. La squadra di Tognacci aggancia il Fiorentino al quinto posto, aprendo i conti già al 12’ con Senja – bravo a indirizzare di testa all’incrocio la punizione laterale di Boldrini. Il raddoppio dista sei minuti e lo firma Nicola Sartini: scambio in velocità con Aprea che gli restituisce il pallone al limite dell’area piccola per la deviazione sottomisura. Al 21’ Azael Garcia Rufer mette i tre punti in ghiaccio, rubando una sfera al limite dell’area per poi piazzare nel “sette” il punto del 3-0. Nella ripresa sono confermati i rapporti di forza e Mattia Aprea si prende la palma di migliore in campo, siglando una doppietta. Il primo gol arriva in tap-in, dopo la miracolosa respinta di Renzetti su Augusto Garcia Rufer, mentre il definitivo gol del pokerissimo matura dal dischetto. Calcio di rigore procurato da Nicola Sartini, affondato in area da Martini, e trasformato dal trequartista del San Giovanni che aggiorna il suo rendimento nel torneo a cinque reti e cinque assist in sette presenze complessive.

Questo di seguito è il programma completo dell’ottava giornata di Campionato Sammarinese che scatterà domani sera. Tutto come sempre sarà in diretta streaming con telecronaca integrale sulla piattaforma Titani.tv:

Campionato Sammarinese 2024-25, 8. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Virtus Folgore Xhafa (Cristiano, Macaddino) – Righi 1/11 1-0 Dogana Tre Penne Fiorentino Piccoli (S. Savorani, M. Savorani) – Zani 1/11 1-0 Montecchio La Fiorita Cosmos W. Villa (Lunardon, Bellavista) – Vandi 2/11 2-2 Montecchio Murata Tre Fiori Beltrano (Cordani, Zaghini) – Balzano 2/11 0-2 Fiorentino Faetano Libertas N. Villa (Morisco, Gallo) – Hafidi 2/11 3-1 Acquaviva Pennarossa San Giovanni Ricciarini (Giannotti, Tura) – Ilie 2/11 0-5 Montecchio Domagnano Cailungo Borriello (Sapigni, Notarpietro) – Mineo 3/11 15:00 Montecchio Juvenes-Dogana San Marino Academy Luci (Lerza, Zaghini) – Andruccioli 3/11 15:00 Fiorentino

FSGC | Ufficio Stampa