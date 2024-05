San Marino. Campionato: in dirittura d’arrivo le semifinali dei play-off

Sono rimaste in quattro sulla soglia delle UEFA Conference League e sabato scopriremo le ultime due contendenti alla qualificazione alla competizione continentale, mediante il percorso nella post-season di Campionato Sammarinese BKN301.

Allo stadio di Acquaviva si sfideranno Tre Penne e Cosmos, a partire dalle ore 15:00. Gara in perfetto equilibrio dopo il pareggio per 1-1 al termine dell’andata, che premierebbe il club di Città – se confermato tra un paio di giorni. Gli uomini di Ceci, infatti, avranno a disposizione due risultati su tre per via del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare. Non avrà alternativa al successo, di contro, il Cosmos: i Gialloverdi hanno già dimostrato sabato scorso di avere le carte in regola per puntare alla finale. Del resto, è stato un intero secondo tempo in inferiorità numerica a rimettere in pista il Tre Penne, dopo che Pastorelli aveva meritatamente portato in vantaggio la squadra di Nicola Berardi. Sarà determinante anche il tema dei portieri: con Simoncini squalificato e Migani infortunatosi nel riscaldamento contro la Juvenes-Dogana, dieci giorni fa, saranno Battistini e Dalla Libera a difendere i pali delle due squadre. Sul fronte difesa, il Cosmos dovrà valutare anche le condizioni di Palazzi – uscito per infortunio in coda al primo tempo della gara di andata e fortemente in dubbio per sabato.

Dovrà capitalizzare la strepitosa prestazione messa in campo settimana scorsa, il Murata. La squadra di Grassi arriva all’appuntamento più importante della stagione forte del 3-1 inflitto a La Fiorita nell’incontro di andata. Vista l’attitudine propositiva dei Bianconeri – pur sempre in maglia ciclamino in questa post-season – c’è da aspettarsi una partita divertente e poco o nulla ancorata al risultato precedentemente maturato. Anche perché una rete de La Fiorita rimetterebbe tutto in discussione: i Gialloblù centrerebbero la qualificazione alla finale play-off anche pareggiando nel punteggio aggregato, dal momento che hanno chiuso la regular season davanti agli avversari. Semplificando, La Fiorita si qualificherebbe vincendo con due o più gol di vantaggio nella gara di sabato. Appuntamento allo stadio di Montecchio, con fischio d’inizio programmato alle 17:30. Sicuri assenti Greco (La Fiorita) e Giaretta (Murata), espulsi nella partita di andata. Come loro anche Thomas Manfredini: il tecnico gialloblù sarà però costretto a seguire il proseguo della post-season dalla tribuna, viste le tre giornate di squalifica ricevute. Sarà regolarmente in panchina, invece, nella finale di coppa.

L’eventuale qualificazione alla finale play-off della squadra di Montegiardino svuoterebbe di significato la penultima partita stagionale. Essendo coinvolta anche dalla finale di Coppa Titano BKN301 del prossimo 25 maggio, La Fiorita avrebbe infatti la certezza della qualificazione alla prossima Conference League – insieme a chi la spunterà nel confronto tra Tre Penne e Cosmos. Infatti, indipendentemente da chi solleverà la coppa, il terzo posto in campionato garantirebbe un pass per la più giovane tra le competizioni europee per club. Diversamente, il Murata in finale renderebbe decisamente emozionante l’esito dei play-off (sabato 18 maggio, ore 20:45 – San Marino Stadium), dal momento che solo la vincitrice avrebbe l’immediata garanzia di disputare la Conference League. L’altra dovrebbe aggrapparsi alla speranza di un successo della Virtus nell’ultimo atto stagionale, quello che assegnerà la Coppa Titano BKN301.

Questo il quadro delle due sfide delle semifinali di ritorno, che saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su TITANI.TV: