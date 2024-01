San Marino. Campionato: infrasettimanale impegnativo per la corsa all’undicesimo posto

La posizione numero undici della classifica di Campionato Sammarinese BKN301 è l’ultima utile per giocarsi le proprie carte in post-season. Questo perché ad eccezione della capolista, che si laureerà campione nazionale al termine della stagione regolare, altre dieci squadre saranno al via dei play-off. Le prime sei a partire dai quarti di finale, le restanti quattro passeranno invece da un turno preliminare per determinare le ultime due formazioni del lotto.

Insomma, ad oggi Faetano e Domagnano – appaiate a quota 14 punti – sarebbero entrambe escluse. La Libertas, di solo un’unità più su, rientrerebbe invece nel consesso delle partecipanti all’appendice di stagione. Il Cailungo, che di punti ne ha undici, avrà l’opportunità di riaprire la contesa. Già, perché i Rossoverdi incroceranno mercoledì sera il Fiorentino. I Rossoblù, che stanno attraversando un buonissimo stato di forma, hanno in mente di inseguire il settimo posto (che li esenterebbe dal turno preliminare). Le distanze sono ridotte tanto verso l’alto quanto verso il basso ed un eventuale successo del Cailungo ridisegnerebbe l’intero scenario.

Non sarà facile far punti per le altre tre squadre appena citate. Il Faetano è atteso dalla sentita sfida con La Fiorita, che mai come quest’anno sembra superiore. La squadra di Manfredini ha difeso la vetta della classifica scippata poco più di una settimana fa alla Virtus e non ha certo intenzione di concedere la medesima cortesia. A Faetano è tornato Girolomoni e qualcosa di buono si è visto già nel pareggio a reti inviolate contro il Murata, ma per fermare un treno in corsa come quello guidato da Ambrosini e compagni è necessario qualcosa di più.

Proprio i Bianconeri di Angelini rappresentano l’ostacolo della Libertas che, dopo il pronosticabile successo sul Pennarossa, ha dovuto fare i conti con la squadra del momento – La Fiorita – incassando una netta sconfitta. Per determinare la reale dimensione dei Granata, rivoluzionati nel mercato invernale dopo aver disatteso le aspettative nella prima parte di stagione, sono partite come questa a rappresentare la più probante cartina tornasole. Il Murata non è nel suo momento più brillante e dopo l’euforia iniziale, Angelini dovrà essere bravo a convincere i suoi a guardarsi anche le spalle: Folgore e Juvenes-Dogana stanno infatti risalendo con convinzione, ed almeno una delle tre non accederà in forma diretta ai play-off.

Con la squadra di Amati dovrà vedersela il Domagnano. I Lupi stanno facendo segnare progressi, benché sulle lunghe distanze abbiano finito per pagare dazio, specie con formazioni strutturate. La rimonta incassata dal Tre Fiori (2-2) dopo essere stati in vantaggio per 2-0 o quella più recente col Cosmos (da 1-0 a 1-3) hanno donato a Perazzini e compagni la consapevolezza di poter disputare partite alla pari anche con squadre di tale calibro. Mantenere quel livello fino al triplice fischio è la sfida di Paolo Rossi. Un successo non solo lancerebbe i Giallorossi in chiave dodicesimo posto, ma accorcerebbe sensibilmente le distanze anche verso l’alto.

Dove la Folgore si augura di continuare a restare, nonostante all’orizzonte ci sia un durissimo derby col Cosmos. La compagine allenata da Berardi ha inanellato l’ottava vittoria consecutiva a spese del Domagnano ed è lanciatissima, nonostante la coppia al vertice stia lasciando le briciole alla concorrenza. Intanto, però, i Gialloverdi hanno raggiunto e superato Tre Fiori e Tre Penne per assestarsi al terzo posto in solitaria, trascinati da un Ben Kacem in formato gigante. Non da meno il rendimento di Pancotti nel 2024: l’ala sammarinese ha infilato tre doppiette consecutive e quella di domani sera ad Acquaviva rappresenterà per lui e per i suoi compagni una vera prova di tenuta. Alla quale la Folgore vuole rispondere presente.

Tutt’altro che semplice anche l’impegno in arrivo per il Tre Fiori. Gli uomini di De Falco sono andati incontro alla sconfitta con la Virtus, ai punti meritata ma che nella forma non può essere stata certo digerita di buon grado a Fiorentino. Il San Giovanni ha dimostrato di essere una squadra quadrata e cinica, con giocatori di qualità nei punti nevralgici del campo. Sulla carta si tratta di una sfida alla portata di Islamaj e compagni, ma l’entusiasmo dei Rossoneri – reduci dal 5-0 sull’Academy – può colmare il gap tecnico, mentre l’assenza forzata di Mazzotti rappresenta un vero e proprio rebus per De Falco, costretto a rinunciare al suo principale distributore di gioco.

Per la citata Under 22 della San Marino Academy un impegno infrasettimanale di straordinaria complessità. Mercoledì a Domagnano, infatti, i ragazzi di Cecchetti dovranno vedersela con un Tre Penne evidentemente arrabbiato per l’esito della gara con la Juvenes-Dogana. Dopo aver rimontato l’iniziale svantaggio dal dischetto, la squadra di Ceci ha sbattuto contro Gentilini e ben tre volte sui legni della sua porta, prima di incassare due ripartenze ferali.

Chiude il quadro di giornata il più classico dei testacoda. Il Pennarossa, mercoledì a Montecchio, incrocerà la Virtus – reduce dal successo di misura sul Tre Fiori. La squadra di Bizzotto, capolista nelle prime quattordici giornate, ha ceduto il passo a La Fiorita propria nell’ultima gara del girone d’andata contro il Tre Penne. In quell’occasione maturò una sconfitta cocente, per il volume di gioco espresso dai Neroverdi che – nel complesso – hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsi lo scudetto fino all’ultimo minuto di regular season. Di contro, un Pennarossa rifondato d’estate e rivoluzionato d’inverno, andrà al ricerca quanto prima di un equilibrio che – ancora oggi – sembra difficile ottenere, ma sul quale porre le basi della prossima stagione.

Questo il quadro completo del 17° turno di Campionato Sammarinese BKN301, trasmesso integralmente in diretta streaming gratuita – con telecronaca integrale – su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 17. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Juvenes-Dogana Domagnano Delvecchio (Sapigni, Sgrignani) – Vandi 23/01 21:15 Montecchio Cosmos Folgore Avoni (Cristiano, Battista) – N. Villa 23/01 21:15 Acquaviva La Fiorita Faetano Borriello (Macaddino, Tura) – Andruccioli 23/01 21:15 Domagnano Murata Libertas W. Villa (M. Savorani, Lerza) – S. Savorani 23/01 21:15 Fiorentino Tre Fiori San Giovanni Luci (Ercolani, Zaghini) – Albani 24/01 21:15 Fiorentino San Marino Academy Tre Penne Ucini (Bellavista, Notarpietro) – Ilie 24/01 21:15 Domagnano Pennarossa Virtus Mineo (Morisco, Righi) – Hafidi 24/01 21:15 Montecchio Cailungo Fiorentino Piccoli (Gallo, Giannotti) – Xhafa 24/01 21:15 Acquaviva

FSGC | Ufficio Stampa