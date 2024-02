San Marino. Campionato Italiano di Canicross : 4 su 4 della San Marino Athletics Academy

Il 3 e 4 febbraio, si è svolto il Campionato Italiano Csen di Canicross a Beroide di Spoleto presso la Mud&Glory Academy. Un percorso di 4,6 km velocissimo da ripetersi su due giorni. La neonata San Marino Athletics Academy, alla sua prima uscita ad un Campionato Italiano, si è messa in evidenza con risultati di notevole spessore tecnico. Nella categoria Young girls (10-14 anni), Emma Buscarini ha corso con Icy (Border Collie di 6 anni) il tratto di 1.4 km, migliorandosi nella seconda prova (e ricevendo i complimenti degli organizzatori per l’ottima tecnica di corsa), salendo così sul terzo gradino del podio.” Mi è piaciuto molto correre la seconda prova con Icy perché siamo riusciti a gestire bene il percorso”. Nella categoria Young girls (7-10 anni), ha esordito Grace Buscarini con Asso (setter di 5 anni). La giovane atleta guidata da Paola Carinato è riuscita a correre l’intero tratto con regolarità, aggiudicandosi la medaglia d’argento. “Il mio momento preferito è stato quando abbiamo corso assieme ad Asso”, dichiara a fine gara.

Nella categoria Adapted, Ruggero Marchetti, assieme alla guida Adriano Bernetti e alla sua Dafne, ha messo tutti in riga correndo due frazioni di gara velocissime. Vince la coppa di Campione Italiano di Canicross.

Infine, Paola Carinato, esperta della disciplina, nonché Coach del team di San Marino, ha dovuto ripiegare a due giorni dall’evento sul canicross per rottura della bici. Si mette al collo la medaglia di bronzo, dimostrando la sua poliedricità, dietro a due campionesse di valore mondiale come Barbara Boccaccio e Monica Deida.

“Le medaglie ottenute in questo Campionato Italiano parlano da sole : sono frutto del lavoro svolto e dell’impegno che gli atleti ci hanno messo. Non è solo allenamento tecnico, è anche gestione e rispetto del cane che hanno portato a formare dei binomi affiatati, in grado di affrontare le difficoltà competitive. Il progetto Canicross per il 2024 và avanti in previsione dei Mondiali Icf che si terranno ad ottobre a Bardonecchia” dichiara la Coach Paola Carinato.