San Marino. Campionato: La Fiorita imbattuta e Fiorentino terzo al giro di boa

Anno nuovo, risultati vecchi per La Fiorita e Fiorentino che si confermano in piena corsa-scudetto, alla targa della Virtus che domani avrà la possibilità di arrogarsi il platonico titolo di campione d’inverno. I Gialloblù di Montegiardino si impongono 3-0 su un Murata fortemente rivoluzionato nelle prime ore del mercato di riparazione e che – c’è da giurarci – proseguirà nel completamento della rosa con cui concluderà la stagione in corso. Tra i pali c’è Michele Magnani: il sammarinese, ex San Marino Academy, è autore di almeno tre grandi parate nel corso dell’incontro. Purtroppo per lui e per Michele Camillini, al debutto sulla panchina del Murata, La Fiorita può contare sulla coppia Gasperoni-Ambrosini. Un gol per tempo è confezionato sull’asse di destra, con l’esterno a premiare i movimenti in area della punta, a segno di testa al 37’ e capace di raddoppiare in spaccata al 74’. In pieno recupero, il 38enne attaccante dà saggio di elasticità e coordinazione per battere nuovamente Magnani: la sua rovesciata, dopo la respinta del portiere, chiude definitivamente i conti e vale il momentaneo aggancio in vetta per i ragazzi di Ceci.

Al Fiorentino basta l’acuto di El Ardoudi, poco prima dell’ora di gioco, per confermarsi al terzo posto in classifica con oltre due punti di media a partita. Otto vittorie in dieci partite da quando ha raccolto il testimone di Acori, per Paolo Tarini, che in queste ore ha salutato Salemme – approdato al Murata. In attesa di rimpolpare eventualmente il parco attaccanti, il Fiorentino si gode la coppia Abouzziane-El Ardoudi. Il primo pesca in area il connazionale, che salta di slancio Renzi per poi aprire il piattone ed imbucare all’angolino più lontano. Gol meraviglioso, nonché l’ottavo in campionato per El Ardoudi, che porta in dote la decima vittoria per i Rossoblù.

Alle spalle del Fiorentino c’è la Folgore, che si sgancia dal Cosmos – in campo domani con la San Marino Academy. Anche al “Federico Crescentini” di Fiorentino è un gol a determinare l’esito dell’incontro, che sorride al club di Falciano – a segno al 21’. Si conferma efficace anche in apertura di 2025 l’intesa tra Raul Ura e Samuel Pancotti. Il sammarinese capitalizza l’ottima giocata individuale del compagno, che attrae su di sé il raddoppio per tagliare la difesa avversaria con un perfetto filtrante a centro area dove è relativamente facile per Pancotti freddare Colonna.

Assapora il successo nel derby, salvo doversi accontentare di un punto, il Cailungo. La sfida di Montecchio contro la Libertas mette in luce le qualità di Labas, che regala un pallone d’oro per l’inserimento vincente di Costa al 40’. Nella ripresa i Rossoverdi di Sarti trovano addirittura il raddoppio, affidandosi nuovamente alle doti da assist-man di Labas. Primo a fiondarsi su una palla vagante al limite, aggira in agilità Grieco per poi servire a Bastianelli un pallone solo da spingere in fondo al sacco. Debutto con gol per l’esterno prelevato in questi giorni dall’altra squadra di Borgo Maggiore, il San Giovanni. Il Cailungo ha però il difetto di prestare immediatamente il fianco alla reazione granata, che genera la rete dell’1-2 appena due minuti più tardi – vale a dire al 69’. Anche in questa occasione è un debuttante a segnare: si tratta di Michelotti, arrivato dal Pennarossa per riaprire i conti con un gran destro che incoccia sulla faccia inferiore della traversa per rimbalzare oltre la linea di porta. Valutazione corretta da parte del team arbitrale che assegna la rete su cui quelli di Buda impostano i progetti di rimonta. Che si concretizza nell’acuto di Osayande, salito a quota sette centri nel torneo grazie al perfetto invito di Fabio Ramòn Tomassini – che in precedenza aveva innescato anche il destro di Michelotti.

A completare il palinsesto degli anticipi, la sfida di Montecchio tra Juvenes-Dogana e Tre Penne. Il club di Città, che ha recentemente salutato Luca Righini – ritiratosi dal calcio giocato –, passa a condurre con la staffilata di Guidi, servito impeccabilmente da Dormi poco prima del quarto d’ora. Il fantasista ex Rimini si mette poi in proprio al 23’, quando si accentra sul piede d’elezione per spolverare l’incrocio dei pali più lontano e regalare il raddoppio al Tre Penne. La squadra di Berardi ipoteca il successo in chiusura di frazione, quando un’iniziativa di Guidi – ancora innescato da Dormi – genera l’intervento falloso di Cevoli, giudicato DOGSO (interrompe una chiara opportunità da rete) e per questo meritevole di espulsione diretta. Ciononostante, la squadra di Fabbri trova il modo di rimettersi in partita al 75’ sugli sviluppi di un corner: Traglia cerca Valentini ed il sammarinese impatta impeccabilmente, punendo la scelta di non schierare giocatori sui pali da parte del Tre Penne. Tuttavia, non c’è beffa nel finale per la squadra di Berardi che infila la terza vittoria consecutiva.

Questo il quadro parziale della 15° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25, che si completerà con i posticipi in programma domani:

Campionato Sammarinese 2024-25, 15. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Domagnano Folgore 11/01 Ricciarini (Lunardon, Zaghini) – Mineo 0-1 Fiorentino Fiorentino Faetano 11/01 Ucini (S. Savorani, M. Savorani) – Zani 1-0 Domagnano Cailungo Libertas 11/01 Vandi (Salvatori, Gallo) – W. Villa 2-2 Montecchio Murata La Fiorita 11/01 Avoni (Bellavista, Lerza) – Balzano 0-3 Dogana Juvenes-Dogana Tre Penne 11/01 Xhafa (Cordani, Morisco) – Hafidi 1-2 Montecchio San Marino Academy Cosmos 12/01 N. Villa (Macaddino, Sapigni) – Albani 15:00 Fiorentino San Giovanni Tre Fiori 12/01 Beltrano (Ercolani, Zaghini) – Delvecchio 15:00 Domagnano Virtus Pennarossa 12/01 Righi (Tuttifrutti, Giannotti) – Borriello 17:00 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa