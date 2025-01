San Marino. Campionato: La Fiorita non sbaglia, vincono anche Murata e Cailungo 

La Fiorita non sbaglia nella prima di ritorno e con il successo sul Tre Penne mantiene la scia della capolista Virtus. Nel big match del 16° turno di Campionato Sammarinese la squadra di Ceci risponde all’ennesimo successo dei Neroverdi di Acquaviva – registrato ieri – e con un gol per tempo resta sempre a tre lunghezze di ritardo dalla vetta.

Dopo una prima parte di gara equilibrata, la squadra di Montegiardino riesce a passare poco dopo la mezz’ora. Il destro di Alex Ambrosini dal limite viene inizialmente respinto da Migani ma sulla ribattuta il bomber gialloblu riesce a gonfiare la rete per il vantaggio. Quarto gol nelle ultime due per l’attaccante di Ceci. Passano solo due minuti e la partita si mette ancor di più in salita per la squadra di Berardi: Zazas Sanchez e Guidi fanno scintille in area biancoazzurra, poi è il centrocampista del Tre Penne – ex della gara – che rifila un duro colpo al difensore gialloblu. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso per Guidi. Con l’uomo in più, La Fiorita vuole chiuderla e la traversa di Ambrosini sul finale è un chiaro segnale. Il Tre Penne però non vuole mollare e nel recupero è fondamentale Gianluca Vivan che con un riflesso poderoso salva tutto su colpo ravvicinato di De Queiroz – ex San Marino Calcio e nuovo acquisto biancoazzurro.

In avvio di ripresa (54’) proteste gialloblu per un tocco in area tra Affonso e Migani, ma l’arbitro William Villa lascia giocare. La gara è sempre in bilico e al 71’ è ancora Vivan a salvare i suoi: cross perfetto di Vandi per la testa di Dormi che si infila benissimo tra le maglie gialloblu, il fantasista la mette all’angolino ma Vivan vola nuovamente e la tocca con la punta delle dita. Ceci e suoi decidono di dare lo strappo decisivo e al 78’ la partita si chiude definitivamente: Alberto Riccardi va in profondità per Jacopo Semprini che arrivato in area serve vicino Vitaioli che controlla e la mette all’angolino per il 2-0. È il gol della sicurezza per La Fiorita che fa undici vittorie in campionato – la terza di fila – e resta sempre imbattuta. Tre Penne che invece si ferma così dopo tre successi consecutivi.

Prima vittoria dell’anno per il Murata che con un netto 4-0 ai danni del Pennarossa registra un successo che mancava da quasi due mesi (24 novembre). La gara si sblocca al 34’, con Giaretta che porta avanti i suoi: azione che si sviluppa sulla sinistra e si conclude con il mancino del numero 18 che spara verso la porta, Del Prete la tocca e la sfera balla pericolosamente sulla linea, l’arbitro Luci però decreta il vantaggio del Murata. Il raddoppio arriva di lì a poco ancora con Giaretta. Salemme serve il compagno sul vertice sinistro dell’area, l’esterno calcia addirittura in porta trovando una traiettoria vincente che sorprende Del Prete.

Due reti nel primo tempo e due nella ripresa per la squadra di Camillini, al primo successo stagionale. Il tris arriva al 70’ quando Salemme lavora la sfera sulla destra e dal lato corto la mette in mezzo dove c’è Delvecchio che la controlla e all’altezza del dischetto la scarica potente con il destro alle spalle di Del Prete. Il punto esclamativo per il Murata arriva poco prima del novantesimo quando Echel sfrutta la sua freschezza di neo entrato per cavalcare sulla destra e metterla in mezzo per il tutto solo Monterosso che la chiude con il definitivo 4-0.

Vittoria di misura e molto pesante in ottica post-season per il Cailungo che si impone 1-0 sul Faetano. Il primo tempo è di marca gialloblu con l’occasione più ghiotta che al 27’ capita sui piedi di Terenzi, il centrocampista sammarinese però non riesce a trovare la porta da ottima posizione dopo il lavoro di Brisigotti. Anche nella ripresa la squadra di Ricchiuti fa la partita ma senza trovare il guizzo giusto. Al 68’ nuova occasionissima per il Faetano: capitan Lisi va morbido in profondità per il neo-acquisto Coratella che avanza e la mette bene sul secondo palo dove c’è un solitario Brisigotti che da dentro l’area piccola va a botta sicura, spedendo però la palla clamorosamente sul palo a portiere battuto. Il Faetano non la sblocca e il Cailungo così ne approfitta. Il gol-partita arriva al 79’: il cross dalla destra viene messo fuori da Ioli, sulla vagante arriva Alessandro Conti che la controlla e poi calcia benissimo al volo con il destro mettendola all’angolino. Gol bellissimo e pesantissimo del centrocampista sammarinese che regala così i tre punti alla squadra di Roberto Sarti, rilanciandoli in classifica (ora la zona post-season è distante solo cinque punti).

Questo il quadro completo del 16° turno di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ESITO LUOGO San Marino Academy Domagnano 18/01 Borriello (Ercolani, Giannotti) – Avoni 0-0 Domagnano Juvenes-Dogana Fiorentino 18/01 Balzano (Bellavista, Tura) – Righi 0-0 Dogana San Giovanni Virtus 18/01 Xhafa (Macaddino, Salvatori) – Vandi 0-2 Fiorentino Cosmos Libertas 18/01 Ucini (Tuttifrutti, Zaghini) – Ricciarini 2-2 Montecchio Tre Fiori Folgore 18/01 Albani (Cristiano, Gallo) – Ilie 0-1 Montecchio Faetano Cailungo 19/01 Beltrano (Sapigni, Morisco) – Hafidi 0-1 Fiorentino La Fiorita Tre Penne 19/01 W. Villa (Salvatori, M. Savorani) – Zani 2-0 Domagnano Pennarossa Murata 19/01 Luci (Cordani, Lerza) – Ilie 0-4 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa