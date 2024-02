San Marino. Campionato. La Virtus passa di misura con un’ottima Academy

Esce sconfitta ma a testa altissima la San Marino Academy Under 22 che cede di misura contro la Virtus. I Neroverdi, in piena lotta scudetto, si portano avanti due volte ma i Titani nella prima frazione non mollano e trovano il pari sino al riposo. Nella ripresa è Benincasa a regalare la preziosa vittoria ai suoi – attualmente in vetta al campionato ma in attesa della Fiorita in campo alle 18:15 odierne.

L’avvio è a favore della squadra di Bizzotto, ferita dopo la sconfitta nello scorso turno con il Fiorentino che le è costato la testa della classifica. I Neroverdi partono fortissimo è al 4’ mette il naso avanti: sgroppata del centrale Rinaldi che una volta arrivato al limite serve Benincasa che buca la retroguardia dei Titani e con un mancino preciso batte Matteo Battistini – oggi preferito a Borasco. Dopo il vantaggio la Virtus abbassa il ritmo e cerca di gestire il vantaggio. Academy che con il passare dei minuti prende coraggio e inizia a farsi vedere dalle parti di Lasagni. Poco prima della mezz’ora buona punizione di Nicolò Sancisi dove Lasagni deve intervenire e chiudere in corner. I Titani ci credono e alla mezz’ora arriva il pari: lancio lungo di Luvisi per la testa di Marco Casadei che serve Giambalvo, il difensore sammarinese opta anche lui per l’incornata che risulta vincente per battere Lasagni. La Virtus non ci sta e dopo soli tre minuti si porta ancora in vantaggio: Benincasa controlla sulla trequarti e lancia Pecci che velocissimo entra in area e batte Battistini in uscita per il gol del 2-1. Nonostante il nuovo svantaggio, i ragazzi di Cecchetti ripartono senza paura e due minuti dopo ecco la rete del nuovo pareggio: De Luca allarga bene per Marco Casadei che dalla fascia mette in mezzo per Giacopetti, l’attaccante calcia al volo di prima con l’esterno spedendo la palla là dove Lasagni non può arrivare. Prodezza del calciatore sammarinese, al suo secondo gol consecutivo dopo la rete alla Libertas di settimana scorsa. Si va così a riposo sul 2-2.

Ad inizio ripresa Cecchetti cambia qualcosa a centrocampo, inserendo Molinari al posto di Alessandro Renzi. Nessun cambio per Bizzotto che però al 53’ si porta per la terza volta in vantaggio: Sabato lancia profondo per Buonocunto che prima si libera di Luvisi poi una volta davanti a Battistini lo salta e la mette in mezzo per Benincasa che può controllare e ad insaccare a porta praticamente sguarnita il gol del 3-2. La Virtus prova poi a chiuderla definitivamente ma al 73’ Matteo Battistini ha un ottimo riflesso sull’incornata quasi a botta sicura del neoentrato Angeli. Cecchetti butta nella mischia anche Famiglietti al posto di De Luca: l’attaccante sammarinese entra con il piglio giusto come dimostra la grande occasione al 74’ quando rientra sul destro e calcia in porta ma la sfera esce di un soffio. L’Academy sente ancora l’odore del pari e al 79’ ci va molto vicino: traversone di Giocondi in area, Giacopetti nel traffico la controlla e riesce poi a servire Matteo Valli Casadei che riesce anche a gonfiare la rete ma l’assistente di Ilie segnala posizione di fuorigioco e vanifica tutto. La Virtus non la chiude, l’Academy insiste nuovamente. All’83’ è ancora Famiglietti a rendersi pericoloso: sul lancio profondo di Luvisi per l’attaccante, Lasagni è costretto all’uscita oltre la sua area di rigore con la sfera che poi va a sbattere anche sul corpo dell’estremo difensore neroverde, ma Ilie lascia giocare. Nel finale i Neroverdi tentano ancora il colpo decisivo ma senza trovare fortuna. Ai Titani non riesce l’ennesima rimonta di giornata e così devono cedere alla squadra di Bizzotto. Prossimo appuntamento per i ragazzi di Cecchetti tra pochi giorni: è in programma infatti il turno infrasettimanale di Campionato BKN301 dove l’Academy sarà di scena a Fiorentino contro la Juvenes-Dogana mercoledì 21 alle 21:15.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 21. giornata | Virtus – San Marino Academy 3-2

VIRTUS

Lasagni; Rosti, Rinaldi (73’ Genestreti), Gori, Sabato; Vallocchia, Golinucci (66’ Barone), Pecci (90+2’ Muggeo); Buonocunto, Tortori (66’ Angeli), Benincasa (73’Lombardi).

A disposizione: Passaniti, Man. Battistini, Pirini, Piscaglia.

Allenatore: Luigi Bizzotto

SAN MARINO ACADEMY

Mat. Battistini; Giambalvo (55’ Zavoli), Luvisi, Ciacci; Giocondi, Valli Casadei, Renzi (46’ Molinari), Casadei, N. Sancisi (77’ Sarti), De Luca (65’ Famiglietti), Giacopetti.

A disposizione: Borasco, Grana, Caddy, Bortolotto, Gatti.

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Laurentiu Ilie

Assistenti: Marco Savorani e Simone Savorani

Quarto ufficiale: Yassine Hafidi

Marcatori: 4’ e 53’ Benincasa, 31’ Giambalvo, 34’ Pecci, 36’ Giacopetti

Ammoniti: Luvisi, Casadei

Ufficio Stampa