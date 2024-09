San Marino. Campionato, le prime quattro della classe in campo tutte sabato

Agenda fitta per le squadre sammarinesi in questa settimana che va a chiudere il mese di settembre. Archiviata la Coppa Titano, domani riprende subito il campionato con la quarta giornata.

Sarà solamente uno l’anticipo del venerdì sera (Montecchio, ore 21:15), con la sfida tra la San Marino Academy Under 22 e la Libertas. I Titani di Cecchetti – a riposo nella settimana di coppa – avranno più energie per centrare i primi punti stagionali. I Granata di Sperindio, che giusto sette giorni fa hanno trovato il successo con il Tre Fiori, in settimana hanno ceduto ai Gialloblu di Fiorentino nella gara di coppa.

In campo invece sabato pomeriggio tutte le prime quattro della classifica. Sarà scontro al vertice quello tra Virtus e Fiorentino (Montecchio, ore 15:00): i Neroverdi campioni in carica e i Rossoblu sono infatti appaiati a quota 7 punti, con un rendimento identico (due vittorie consecutive e un pari alla prima). Seppur poco prolifiche in zona gol, dietro le difese funzionano alla grande e subiscono pochissimo. Lo scorso anno, proprio a Montecchio, la sfida venne decisa da un super gol di Francesco Salemme che è gli valso quest’estate il premio di gol dell’anno. A proposito di riconoscimenti, al termine del mese di settembre verrà consegnato, come accadeva nelle passate stagioni, il premio di MVP al miglior giocatore del mese. Inoltre, novità assoluta di quest’anno, verrà premiato anche il miglior allenatore del mese. Le votazioni saranno attive nel corso della prossima settimana sui canali social della FSGC.

È una sfida senza dubbio attesa anche quella tra La Fiorita e Tre Fiori (Domagnano, ore 15:00). Il club di Montegiardino, nel quartetto delle capolista, ha il miglior attacco del campionato (12 reti) ed ha riposato in settimana (è già qualificato ai Quarti in virtù di detentrice del trofeo). Il Tre Fiori è dietro solo un punto ai Gialloblu di Ceci, e la vittoria in settimana ha caricato l’ambiente di Girolomoni e soci.

L’ultima delle capolista in campo sabato è il Murata che se la vedrà con la Juvenes-Dogana (Fiorentino, ore 15:00). I Bianconeri hanno interrotto il loro momento di forma con la sconfitta di martedì sera con la Folgore mentre la squadra di Serravalle è ancora alla ricerca del primo successo in campionato – trovato però mercoledì sera in coppa.

Sabato sarà anche il giorno del Cosmos, dietro una sola lunghezza dalla vetta. I Gialloverdi vengono dallo stop con la Virtus di coppa e sono in cerca del terzo successo: il club di Serravalle se la vedrà con il Pennarossa (Acquaviva, ore 15:00) che nell’ultimo turno ha fermato il Tre Penne e ha conquistato i primi punti stagionali.

Tra le squadre più in forma del momento c’è sicuramente la Folgore, in campo domenica pomeriggio. I Giallorossoneri di Lasagni vengono infatti da tre successi di fila tra campionato e coppa e questo weekend (Fiorentino, ore 15:00) affrontano un Cailungo in crisi (undici reti subite nelle ultime due).

Vogliono mantenere il buon momento San Giovanni e Faetano (Montecchio, ore 15:00), entrambi vincenti in coppa. I Rossoneri di Tognacci sono alla ricerca del primo successo in campionato mentre i Gialloblu di Ricchiuti devono riscattare la débâcle dello scorso turno patita con La Fiorita.

Chiude il terzetto di partite domenicali la sfida tra Tre Penne e Domagnano (Domagnano, ore 15:00). La squadra di Città è reduce dal tennistico 6-0 rifilato al Cailungo in coppa e Berardi vuole punti per riavvicinarsi alla vetta – ora distante due lunghezze. Vittoria che manca da due turni ai Giallorossi, fermi a metà raggruppamento.

Ricordiamo infine che tutte le partite della quarta giornata di Campionato Sammarinese 2024-25 saranno trasmesse integralmente e gratuitamente – con telecronaca in italiano – sulla piattaforma streaming Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 4. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO San Marino Academy Libertas Albani (Salvatori, Zaghini) – Vandi 27/09 21:15 Acquaviva Tre Fiori La Fiorita Beltrano (Cristiano, Ercolani) – Borriello 28/09 15:00 Dogana Cosmos Pennarossa Ilie (Bellavista, Lerza) – Avoni 28/09 15:00 Domagnano Juvenes-Dogana Murata Delvecchio (Gallo, Tuttifrutti) – N. Villa 28/09 15:00 Fiorentino Fiorentino Virtus Hafidi (Lunardon, Macaddino) – Ricciarini 28/09 15:00 Domagnano San Giovanni Faetano W. Villa (Morisco, Notarpietro) – Andruccioli 29/09 15:00 Acquaviva Folgore Cailungo Balzano (M. Savorani, Sgrignani) – Ucini 29/09 15:00 Fiorentino Domagnano Tre Penne Piccoli (Sapigni, Giannotti) – Zani 29/09 15:00 Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa