San Marino. Campionato: Libertas e Faetano per riaprire la corsa all’undicesimo posto

Non solo la sfida- scudetto, sempre più avvincente settimana dopo settimana. A tenere banco, ancor più concretamente nell’imminente venticinquesimo turno di Campionato Sammarinese BKN301, anche la corsa all’undicesimo posto – ultimo utile per accedere alla post-season. In tal senso, Fiorentino e San Giovanni sono attese da sfide che potrebbero forse definitivamente includerle nel lotto di squadre che prenderanno parte ai play-off o, al contrario, rimetterle in discussione. All’orizzonte si profilano infatti due delicati incontri con Libertas e Faetano, appaiate al tredicesimo posto e distanti otto lunghezze dai 28 punti del Domagnano – punto di riferimento per chi rincorre. Tra le quattro formazioni, un solo giocatore fermato dal giudice sportivo: si tratta di Buzi, della Libertas.

Più complicati gli impegni che toccano in sorte a Domagnano e San Marino Academy. I Biancazzurrini se la vedranno con il Cosmos, domani a Fiorentino. I Gialloverdi, ormai fuori dalla corsa-scudetto ed eliminati al primo turno di Coppa Titano, puntano a migliorare quanto più possibile la propria classifica per beneficiarne ai play-off – dove si presenteranno con l’obiettivo di vincere per accedere alla UEFA Conference League nelle stesse modalità della passata stagione. Il Domagnano, invece, incrocerà i tacchetti con un Tre Penne alla ricerca di riscatto dopo la debacle infrasettimanale in Coppa Titano. La sconfitta per 4-1 nell’andata della semifinale con La Fiorita vorrà essere rapidamente dimenticata dalla squadra di Ceci, tornata a sognare lo scudetto dopo una serie impressionante di vittorie. L’incontro di domenica a Domagnano sarà diretto da una quaterna andorrana, a San Marino nell’ambito del progetto Referees Exchange che ha contestualmente portato Valli, William Villa, Lunardon e Bellavista nello stato pirenaico per arbitrare due gare di Prima Divisione (domani e domenica).

Doppia designazione anche per gli ufficiali andorrani a San Marino: Casado e Gonçalves si alterneranno nei ruoli di arbitro e quarto ufficiale, mentre Pinilla e Guiu opereranno come assistenti non solo in Tre Penne-Domagnano, ma anche nell’incontro tra Juvenes-Dogana e Murata di domani. Che imporrà a mister Amati la ricerca di un’alternativa a Giacomo Valentini, squalificato. Entrambe ormai certe di un posto ai play-off, puntano rispettivamente a confermare il proprio posizionamento (la Juvenes-Dogana) e a lanciare la sfida al Tre Fiori per il quinto posto, distante due punti (il Murata).

I Gialloblù di De Falco, reduci dalla sconfitta in Coppa Titano con la Virtus (1-3), sono chiamati all’esame La Fiorita. Quella che è forse la partita più attesa del fine settimana, si disputerà a Montecchio – domenica, ore 15:00. Punti pesanti in palio, soprattutto per La Fiorita – appaiata in vetta con la Virtus. I Neroverdi giocheranno contemporaneamente al “Federico Crescentini” di Fiorentino, dove affronteranno una Folgore alla ricerca di maggiore continuità. Un solo successo nelle ultime cinque uscite per la squadra di Oscar Lasagni, che si è vista agganciare dal Fiorentino e deve ancora formalizzare la propria qualificazione alla post-season. Se vogliamo, anche provare a rimettere in discussione il settimo posto della Juvenes-Dogana, che metterebbe al riparo dalle fatiche del Turno Preliminare.

Sfida in coda nel posticipo del sabato: Cailungo e Pennarossa, ormai fuori dai giochi per quel che concerne il traguardo play-off, si sfideranno al pedice della graduatoria. I Biancorossi non hanno ancora vinto un incontro in questo campionato, mentre il Cailungo ha raccolto sin qui tre successi. Filippo Dolci, tecnico del Pennarossa, dovrà ovviare alle pesanti assenze per squalifica di Montalti e Barbieri – quest’ultimo il portiere titolare del club di Chiesanuova.

Questo il programma della 25° giornata del Campionato Sammarinese BKN301: