San Marino. Campionato: Micchi ferma La Fiorita, Virtus capolista solitaria

Due gol a partita, nei tre posticipi che – a cinque giornate dal termine – hanno coinvolto le altrettante squadre in corsa per il titolo. E che probabilmente, da oggi, restano due soltanto. Già, perché la pesante sconfitta del Tre Penne ha forse tagliato fuori i campioni in carica, scivolati a -7 dalla vetta. Ora non più in condivisione, perché il pareggio imposto dal Tre Fiori a La Fiorita ha permesso alla Virtus di riprendersi la posizione di vertice in solitaria.

Gli uomini di Bizzotto, privi dell’infortunato Buonocunto, hanno sperato la Folgore con una rete per frazione di gara. Decisamente più vivace la prima, che porta in dote il vantaggio neroverde dopo appena 200”. Merito di Tortori, innescato da un lungo rilancio di Passaniti e facilitato dalla deviazione di Brolli nello scavalcare Venturini. La Folgore ci prova due volte con Pancotti, ma l’estremo della Virtus risponde presente. Prima dell’intervallo Vallocchia e Tortori sprecano grandi opportunità per raddoppiare. Per il resto, la gestione del vantaggio è piuttosto tranquilla, nonostante il colpo del K.O. resti in canna anche a Benincasa all’83’. Ad omologare il successo è così ancora Tortori, che trasforma impeccabilmente il rigore conquistato da Pecci sui titoli di coda dell’incontro.

Giornata da dimenticare per il Tre Penne, impreciso al tiro e tutt’altro che irreprensibile nella propria area di rigore. La seconda sconfitta consecutiva in questa settimana matura contro un Domagnano in salute, che capitalizza le proprie opportunità. A partire dal calcio di punizione di Michael Parma, che al 48’ sblocca il risultato dopo un primo tempo senza emozioni. Lo svantaggio scuote il Tre Penne, più propositivo ma quasi mai seriamente pericoloso. Gli uomini di Ceci faticano a centrare lo specchio della porta e pagano dazio nel finale, facendosi trovare fuori posizione su un piazzato avversario all’82’. Parma mette in moto Babboni che cerca Angelini, bravissimo a difendere il pallone in area di rigore prima di fulminare Migani sul primo palo. C’è poco altro nel pomeriggio di Domagnano, che regala all’omonimo club giallorosso tre punti pesantissimi: i ragazzi di Paolo Rossi agganciano la Folgore al decimo posto, ipotecando la qualificazione ai play-off.

Intensa e combattuta anche la sfida di Montecchio tra Tre Fiori e La Fiorita, terminata senza vincitori né vinti. Meglio La Fiorita in avvio, ma il palo nega il vantaggio a Jacopo Semprini al 14’. Dopo la mezz’ora esce anche il Tre Fiori, pericoloso con la conclusione di Socciarelli. La migliore opportunità è però per il neoentrato Cirrottola, che guida un contropiede concluso con un destro a salve tra le braccia di Vivan. L’estremo de La Fiorita deve volare sulla conclusione dalla distanza di Micchi in apertura di secondo tempo, mentre nulla può sul tiro dal limite dell’area piccola dello stesso attaccante. Nella rete del vantaggio, una grandissima parte di merito va riconosciuta a Cirrottola – che ha fatto il vuoto in corsia, sfidando tutta la difesa avversaria, prima di recapitare in mezzo un assist semplicemente perfetto. Sfida in salita per il club di Montegiardino, che si riversa nella metà campo avversaria. Amati non fa male a Nardi al 73’, mentre le sostituzioni di Manfredini incidono eccome. In particolare, quella che porta in campo Vitaioli, straordinario nel trasformare in oro un pallone vagante al limite dell’area con un diagonale mancino che non lascia scampo a Nardi per il definitivo 1-1.

Questo il quadro completo della 25° giornata del Campionato Sammarinese BKN301: