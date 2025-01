San Marino. Campionato: nel pomeriggio vince d’anticipo solo la Virtus 

La Virtus si affida al suo giocatore più importante – Ivan Buonocunto – per difendere la testa della classifica e portarsi a +6 su La Fiorita, domani chiamata all’ostacolo Tre Penne. Tre pareggi nelle restanti partite programmate alle 15:00, con il Cosmos che si fa riprendere due volte dalla Libertas. Reti inviolate in San Marino Academy-Domagnano come tra Juvenes-Dogana e Fiorentino.

A Fiorentino, il San Giovanni si conferma osso duro anche per i campioni in carica. Passaniti difende la rete della Virtus sui primi due tentativi degli uomini di Tognacci, che non pagano dazio sulla zuccata di Benincasa al quarto d’ora. Vandi si fa rispettare in entrambe le aree di rigore, spedendo di poco alto l’assist di Boldrini. De Nicolò chiama invece in causa un attento Passaniti a metà frazione, un attimo prima della grande occasione per Benincasa – il cui destro da due passi è provvidenzialmente deviato in corner da un avversario. A far pendere l’ago della bilancia a favore della Virtus è però una magia di Buonocunto al 37’: il trequartista disegna una punizione chirurgica per battere Starna e omologa il vantaggio neroverde. Prima dell’intervallo Benincasa si divora il raddoppio su sviluppo di corner, mentre al 55’ il San Giovanni va a centimetri dal pareggio – ma la traversa si oppone al gran destro di Corinti. I Rossoneri attaccano all’arma bianca, senza riuscire a battere la difesa campione di San Marino. La squadra di Bizzotto torna a farsi pericolosa in transizione, liberando le conclusioni imprecise di Tortori. L’attaccante è però decisivo nel conquistare il penalty che chiude i conti in dirittura d’arrivo: dal dischetto Buonocunto sale a quota otto centri in campionato (tanti quanto gli assist nel torneo), mentre le proteste del San Giovanni costano il rosso all’indirizzo di Robba.

Non ci sono reti a Dogana e Domagnano, in due sfide altalenanti. La San Marino Academy ha sfidato lo stesso Domagnano sull’omonimo campo, ma le opportunità latitano – specie nel primo tempo. Le punizioni di Amati e Santi – entrambe di poco fuori – sono le principali opportunità dei primi 45’. La prima parata è di Colonna, che in avvio di ripresa disinnesca il potente destro dal limite di Marco Gasperoni. I Biancazzurrini sono più intraprendenti e sollecitano il portiere del Domagnano con l’incornata di Mattia Ciacci. Difetta invece di precisione la trivela di Santi al 69’, a caccia di un altro eurogol – dopo quello siglato nella gara d’andata. Nonostante un secondo tempo a senso unico, l’Academy non trova la zampata vincente nemmeno con Giacopetti e Nicolò Sancisi. Rete che sembrava cosa fatta all’84’, quando ci è voluta tutta l’elasticità di Colonna per deviare in angolo la bordata di Molinari. Occasione persa per accorciare sulla zona postseason per la San Marino Academy, mentre – visto lo sviluppo della gara – il Domagnano può accogliere con favore il pareggio maturato nel pomeriggio.

Termina a reti inviolate anche tra Juvenes-Dogana e Fiorentino, ma la squadra di Fabbri deve fare mea culpa per non essere passata in vantaggio in avvio. Traglia prima calcia addosso a Benedettini da due passi, poi conquista un rigore – atterrato dallo stesso portiere. Dal dischetto Mazzavillani apre il mancino, trovando sulla sua strada Simone Benedettini che neutralizza in due tempi. Replica affidata a Belward, di poco impreciso dalla distanza. Deve invece impegnarsi Gentilini, al 22’, per respingere il tentativo di Simoncini. L’egoismo di Belward – dieci minuti dopo – nega la possibilità di un semplice appoggio a centro area ad Omar Diop. Avrà di che rammaricarsene la squadra di Tarini, incapace – oggi – di trovare la stoccata da tre punti. Anche per merito di un grande Gentilini, miracoloso al 40’ su Abouzziane. La sfida, frizzante nel primo tempo, è quasi soporifera nella ripresa per decollare solo nel finale: Benedettini è costretto agli straordinari su Paszynski, mentre è strozzato in gola l’urlo di esultanza di Gakou a tempo scaduto. Il senegalese, all’esordio, si coordina alla grande sulla sponda di Simoncini per depositare in fondo al sacco, ma viene pizzicato in fuorigioco da Manuel Bellavista.

Ci sono ben quattro gol tra Cosmos e Libertas, dove il nuovo corso targato Andy Selva porta in dote un amaro pareggio per i Gialloverdi – due volte in vantaggio. Rosini e Ben Kacem non sfruttano due grandi opportunità in apertura, mentre Morelli spedisce fuori un destro invitante al 20’. È il Cosmos a fare la partita, ma Ben Kacem e Di Meo continuano a difettare di precisione. Tocca allora a Pierri indovinare il destro a giro che sblocca la partita al 32’, freddando Manzaroli. L’immediata reazione granata è invalidata dal fuorigioco di Michelotti, a segno in posizione di offside. In avvio di ripresa, ecco il pareggio dell’ex Pennarossa – che mette a referto il suo secondo gol consecutivo con la maglia della Libertas, nuovamente con un destro all’incrocio e nella stessa rete gonfiata settimana scorsa. Ora la partita si apre a qualsiasi esito e dopo un sinistro sull’esterno della rete di Ben Kacem, Morelli sfiora l’incrocio dei pali con una conclusione a giro. Al 67’ è poi monumentale Manzaroli, che dopo aver regalato palla agli avversari si riscatta con due miracoli su Badalassi e Ben Kacem. Quest’ultimo ingaggia un duello personale contro gli ex compagni, vedendosi murato sulla linea di porta da Moretti. L’insistenza di Ben Kacem è premiata al 77’: bella azione in verticale che si esaurisce nell’appoggio di Badalassi per il mancino in buca d’angolo del partner d’attacco. Nemmeno il secondo vantaggio è però definitivo per il Cosmos, bucato all’83’ dalla scaltrezza di Osayande – bravo e malizioso nell’aggirare la marcatura di Fatica per superare Boldrin con l’esterno destro. Di lì alla fine ancora un’occasione per parte con Ben Kacem e Osayande, ma il risultato non si muove rispetto al 2-2 che va in archivio – nonostante un dubbio contatto tra Fermi e Osayande in area della Libertas, su uno degli ultimi palloni dell’incontro.

Chiude il programma degli anticipi la sfida d’alta classifica tra Folgore e Tre Fiori, estremamente equilibrata nel suo svogimento. Al 6’ Nardi pone rimedio alla ripartenza generata da un suo errore, schermando col corpo il mancino di Pancotti. Replica affidata a Braschi che chiama in causa Guddo dopo una serpentina: splendido intervento, per quanto complicato, da parte dell’estremo della Folgore. Dopo un’occasione per parte, le difese si fanno preferire agli attacchi e matura una frazione con poche opportunità concrete. Nel secondo tempo è ancora la Folgore a partire meglio, con l’inserimento di Golinucci che non crea grattacapi a Nardi. In questa fase la squadra di Lasagni si fa preferire, liberando al destro Ura – non sufficiente preciso col destro di prima intenzione dal cuore dell’area. La svolta dell’incontro al 76’, quando la Folgore ribalta in campo con l’apertura su Pancotti: l’ala sammarinese si accentra sul mancino, puntando il diretto avversario prima di saltarlo e infilare Nardi con un tiro a giro straordinario. Il Tre Fiori si sbilancia alla ricerca del pareggio, ma Boldini e Benedettini non fanno male a Guddo. Non c’è altro nel serale di Montecchio, che permette alla Folgore di agganciare il Fiorentino al terzo posto con 33 punti – quattro in più del Tre Fiori e due in meno de La Fiorita, in campo domani nel big match col Tre Penne.

Anche le sfide di domani, valevoli per il 16° turno di Campionato Sammarinese, saranno come sempre trasmesse in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV. Questo il quadro parziale:

Campionato Sammarinese 2024-25, 16. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO San Marino Academy Domagnano 18/01 Borriello (Ercolani, Giannotti) – Avoni 0-0 Domagnano Juvenes-Dogana Fiorentino 18/01 Balzano (Bellavista, Tura) – Righi 0-0 Dogana San Giovanni Virtus 18/01 Xhafa (Macaddino, Salvatori) – Vandi 0-2 Fiorentino Cosmos Libertas 18/01 Ucini (Tuttifrutti, Zaghini) – Ricciarini 2-2 Montecchio Tre Fiori Folgore 18/01 Albani (Cristiano, Gallo) – Ilie 0-1 Montecchio Faetano Cailungo 19/01 Beltrano (Sapigni, Morisco) – Hafidi 15:00 Fiorentino La Fiorita Tre Penne 19/01 W. Villa (Salvatori, M. Savorani) – Zani 15:00 Domagnano Pennarossa Murata 19/01 Luci (Cordani, Lerza) – Ilie 15:00 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa

