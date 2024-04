San Marino. Campionato: per la Virtus c’è il Cailungo, “replay” La Fiorita-Tre Penne

Con il ritorno delle semifinali di coppa giocate in settimana si è aperto il mese di aprile che risulterà decisivo per conoscere la vincente del Campionato Sammarinese BKN301. Questo weekend andrà in scena il 28° turno – il terzultimo della stagione regolare – con il solito duello al vertice tra Virtus e La Fiorita. Entrambe vengono dalle ottime vittorie di mercoledì che hanno permesso loro di accedere alla finale di Coppa Titano BKN301: ora Neroverdi e Gialloblu continueranno la loro lotta in campionato, pensando anche ad un potenziale double.

La capolista Virtus sarà di scena domenica a Domagnano alle 15:00 contro il Cailungo . La squadra di Bizzotto ha ovviamente i favori del pronostico perché dall’altra parte i Rossoverdi sono al penultimo posto e ormai tagliati fuori dai giochi playoff. Tra le fila dei Neroverdi non ci saranno però gli squalificati Alessandro Golinucci e Montanari ma Bizzotto può riabbracciare il suo totem Ivan Buonocunto – rientrato mercoledì in coppa servendo l’ennesimo assist personale.

Dietro alla squadra di Acquaviva c’è sempre La Fiorita con due punti di ritardo. Gli uomini di Manfredini saranno in campo sempre domenica alle 15:00 sul sintetico di Montecchio contro il Tre Penne, di fatto il “replay” della sfida di mercoledì scorso di coppa in cui sono stati proprio i Gialloblu ad esultare. Inoltre i tre precedenti stagionali sorridono tutti al club di Montegiardino. Seppur lontani sette punti dalla vetta, i Biancoazzurri non sono aritmeticamente fuori dalla lotta per il titolo (considerando anche un Virtus-Tre Penne all’ultima giornata) e con una vittoria potrebbe clamorosamente rimettersi in corsa. Dal lato squalifiche il Tre Penne però per il big match dovrà fare a meno di Lorenzo Gasperoni e Luca Righini.

A chiudere il programma domenicale c’è Libertas-Tre Fiori (Fiorentino, ore 15:00). La squadra di De Falco è stata eliminata in settimana dalla semifinale di Coppa Titano ed ora punterà tutto sui playoff di campionato: ormai certi dei quarti di finale, i Gialloblu sono attualmente al sesto posto con il Murata e cercheranno punti per mantenere una miglior posizione in ottica post-season; discorso diverso per i Granata, reduci da quattro sconfitte consecutive che li hanno portati sino al terzultimo posto – ormai fuori da tutto.

Oltre alla lotta scudetto, c’è bagarre anche per il settimo posto che vale l’accesso diretto ai playoff senza passare dal turno preliminare. Attualmente la proprietà è della Juvenes-Dogana, ex-aequo con il San Giovanni a quota 39 ma avanti in virtù degli scontri diretti. Il club di Dogana domani se la vedrà con il Faetano (Domagnano, ore 15:00): i Gialloblu hanno vinto solo una delle ultime cinque e anche per loro il campionato terminerà alla fine della stagione regolare. Faetano che inoltre non avrà a disposizione gli squalificati Capriotti e Gueye.

Partita abbordabile – ma da non sottovalutare – anche per il San Giovanni che sempre domani affronta il Pennarossa (Fiorentino, ore 15:00). I Rossoneri sono in gran forma grazie alle quattro vittorie di fila ma i Biancorossi nell’ultimo turno sono riusciti ad ottenere il loro primo successo stagionale dopo un rocambolesco 4-3 con il Faetano. Uno squalificato per parte: Stefano Sartini per il San Giovanni, Mattia Pintore per il Pennarossa (doppietta nell’ultima partita).

Promette gol e spettacolo la sfida tra Cosmos e Murata (Montecchio, ore 15:00). Gialloverdi e Bianconeri sono certi dei playoff e dopo la stagione regolare saranno tra le protagoniste a contendersi un posto per l’Europa. La squadra di Berardi – che dovrà fare a meno dello squalificato D’Addario – è quarta a quota 57, quella di Angelini è dietro a sette punti di distanza.

Nel pomeriggio di domani in campo anche Domagnano e San Marino Academy (Acquaviva, ore 15:00). I Giallorossi, ormai certi di accedere al turno preliminare dei playoff, sono fermi all’undicesimo posto dopo le due sconfitte consecutive. Vuole rialzare la testa anche la squadra di Matteo Cecchetti: i Titani non raccolgono punti da tre turni e anche loro sono fuori dalla post-season.

Si prospetta equilibrata la gara delle 18:15 di domani tra Fiorentino e Folgore, in programma sul sintetico di Acquaviva. I Rossoblu sono al nono posto, a sole due lunghezze dal citato e prezioso settimo posto. I Giallorossoneri subito sotto alla squadra di Camillini e lontana solo tre punti.

Questo il programma della 28° giornata del Campionato Sammarinese BKN301, che sarà trasmessa in diretta integrale con commento in italiano su TITANI.TV:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 28. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Murata Cosmos Ilie (Lerza, Tura) – Hafidi 06/04 15:00 Montecchio Faetano Juvenes-Dogana Righi (Lunardon, Battista) – Delvecchio 06/04 15:00 Domagnano San Giovanni Pennarossa Ucini (Macaddino, Morisco) – Xhafa 06/04 15:00 Fiorentino Domagnano San Marino Academy Mineo (Bellavista, Notarpietro) – Vandi 06/04 15:00 Acquaviva Folgore Fiorentino Andruccioli (Cordani, Tuttifrutti) – Zani 06/04 18:15 Acquaviva Libertas Tre Fiori Borriello (Tuttifrutti, Giannotti) – Xhafa 07/04 15:00 Fiorentino Cailungo Virtus Vandi (Sapigni, Zaghini) – Hafidi 07/04 15:00 Domagnano La Fiorita Tre Penne W. Villa (Cristiano, Salvatori) – Ilie 07/04 15:00 Montecchio

