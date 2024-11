San Marino. Campionato: pericolo Tre Penne per la capolista Cosmos

Dopo la bella sfida con La Fiorita di settimana scorsa, nuovo e impegnativo duello per la capolista Cosmos. Nella nona giornata di Campionato Sammarinese – in programma eccezionalmente venerdì sera e sabato pomeriggio, per dar maggior riposo all’ormai imminente Regions’ Cup che vedrà impegnata la NAT San Marino – la squadra di Lepri affronterà infatti il Tre Penne. Gli ingredienti per una grande gara ci sono tutti: i Gialloverdi di Serravalle, forti del miglior attacco e miglior difesa, vogliono mantenere la vetta; i Biancoazzurri di Città hanno ripreso a vincere dopo cinque pareggi e sono – assieme alla Fiorita – l’unica squadra ancora imbattuta nel torneo. In caso di successo del Tre Penne poi la squadra di Nicola Berardi – attualmente a sette punti dalla vetta – si rilancerebbe alla grande. La sfida è in programma sabato pomeriggio alle 15:00 sul sintetico di Montecchio.

Guardando poi la classifica, al secondo posto c’è una Virtus in gran spolvero che spera in un passo falso del Cosmos per accorciare maggiormente e avvicinarsi alla vetta – distante attualmente due punti. I Neroverdi – che vengono da due vittorie di fila – se la vedranno con l’Academy Under 22 che però sta crescendo (quattro punti nelle ultime tre, con il recente successo di misura sulla Juvenes-Dogana). La squadra di Bizzotto e quella di Cecchetti (che dovrà fare a meno dello squalificato Marco Casadei) incroceranno i tacchetti sabato pomeriggio alle 15:00 a Domagnano.

Proseguendo con le gare del sabato, vuole rialzare la testa il Fiorentino di Paolo Tarini. I Rossoblu, sconfitti di misura dal Tre Penne nello scorso turno, hanno interrotto un buon momento e saranno di scena ad Acquaviva contro il Cailungo fanalino di coda (1 solo punto raccolto).

Se il Fiorentino vuole rilanciarsi, lo stesso vale anche per la Libertas di Floriano Sperindio – premiato come miglior allenatore del mese di ottobre – che con il Faetano ha perso punti e giocatori. I Granata infatti per la gara di sabato contro il Pennarossa (Fiorentino, ore 15:00) non avranno a disposizione Del Prete tra i pali, Michael Battistini, Monterosso e capitan Morelli. Proverà dunque ad approfittarne il Pennarossa di Filippo Dolci, con un solo successo nelle ultime cinque.

Anche le gare del venerdì sera non saranno da meno, a cominciare da un gustoso San Giovanni-La Fiorita (Acquaviva, ore 21:15). I Rossoneri stanno bene, con quattro vittorie nelle ultime cinque e non perdono dal 21 settembre. Tognacci può inoltre fare affidamento sui gol e gli assist di Augusto Garcia Rufer e Mattia Aprea così come sul rientro dalla squalifica del difensore Robba. La Fiorita dal canto suo viene da tre pareggi consecutivi ma che la mantengono al terzo posto con 16 punti – due in più del San Giovanni – e a tre lunghezze dalla vetta. Non sarà della partita lo squalificato Daniel Cicarelli, espulso lo scorso turno con il Cosmos.

Gara interessante anche quella tra Folgore e Murata, in campo sempre venerdì sera alle 21:15 ma a Dogana. La classifica dice che la squadra di Lasagni è attualmente al quarto posto – assieme alla Fiorita – e solamente un super Passaniti nello scorso turno ha tolto loro la possibilità di fare altri punti incassando così la sconfitta con la Virtus. Periodo invece difficile per il Murata, alla terza sconfitta nelle ultime quattro e alle prese con diversi infortuni. Ciò nonostante i Bianconeri sono al settimo posto con sei punti di ritardo dalla vetta. Il tecnico Sergio Grassi inoltre dovrà fare a meno anche dello squalificato Rodrigues.

A quota 13 punti con il Murata c’è il Tre Fiori che venerdì (Montecchio, ore 21:15) affronta una Juvenes-Dogana in piena crisi. La squadra di Girolomoni – fermato un turno dal Giudice Sportivo – è tornata al successo ed è in cerca di altri punti per salire ancora più in alto mentre quella di Fabbri ancora non ha registrato una vittoria nel torneo ed è ferma al penultimo posto. Numeri alla mano, ciò che preoccupa la squadra di Dogana è la voce “gol fatti” con sole due reti segnate. Funziona invece la difesa, con nove reti subite (le stesse della Fiorita).

Cariche dalla vittorie dello scorso turno, Domagnano e Faetano (Fiorentino, venerdì ore 21:15) sono in cerca di conferme e vogliose di mettere altro fieno in cascina. I Giallorossi, con la vittoria sul Cailungo, hanno interrotto un digiuno che durava dall’esordio con l’Academy mentre i Gialloblu sono l’unica squadra che ancora non ha pareggiato. Entrambe le formazioni sono inoltre appaiate a quota 9 punti in classifica.

Questo, infine, è il programma completo della nona giornata di Campionato Sammarinese. Tutto come sempre sarà in diretta streaming con telecronaca integrale sulla piattaforma Titani.tv.

Campionato Sammarinese 2024-25, 9. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Faetano Domagnano Righi (Zaghini, Sapigni) – Zani 8/11 21:15 Fiorentino Tre Fiori Juvenes-Dogana Hafidi (Cristiano, Tura) – Ilie 8/11 21:15 Montecchio San Giovanni La Fiorita Albani (Macaddino, Salvatori) – Luci 8/11 21:15 Acquaviva Folgore Murata Vandi (Bellavista, Morisco) – Borriello 8/11 21:15 Dogana San Marino Academy Virtus Ricciarini (Tuttifrutti, Sgrignani) – N. Villa 9/11 15:00 Domagnano Cosmos Tre Penne Ucini (Ercolani, Gallo) – Xhafa 9/11 15:00 Montecchio Fiorentino Cailungo Delvecchio (Giannotti, Lerza) – Balzano 9/11 15:00 Acquaviva Libertas Pennarossa Andruccioli (S. Savorani, M. Savorani) – W. Villa 9/11 15:00 Fiorentino

