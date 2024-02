San Marino. Campionato: riparte la lotta per Scudetto e playoff

Dopo il controsorpasso dello scorso weekend, la Virtus vuole rimanere in vetta al Campionato BKN301. Nel 19° turno che scatterà domani, i Neroverdi saranno di scena nell’unica gara serale delle 18:15. Ad Acquaviva ci sarà una Libertas in crisi e reduce da tre sconfitte consecutive. I Granata però cercano punti preziosi nella bagarre playoff che attualmente li vede distanti dalla post-season.

Prima di Virtus-Libertas c’è un ricco programma delle gare delle 15:00 di sabato. “Ferito” dalla sconfitta patita all’ultimo contro i rivali del Fiorentino, il Tre Fiori vuole riscattarsi e proverà a farlo ad Acquaviva contro il Pennarossa. I Gialloblu di De Falco sono al quinto posto e praticamente certi di ottenere l’accesso ai playoff; discorso diverso invece per i Biancorossi guidati da Dolci, sempre all’ultimo posto del raggruppamento e alla ricerca del primo successo stagionale.

Dietro al Tre Fiori in classifica, distante solo un punto, c’è il Murata di Angelini che sarà di scena a Montecchio contro il San Giovanni. I Bianconeri non perdono da tre partite (due vittorie ed un pareggio) ed hanno anche ottimi numeri difensivi con ben tre clean-sheet consecutivi. Periodo difficile per i Rossoneri invece, con un solo successo nelle ultime cinque: attualmente la squadra di Tognacci sarebbe ai playoff – seppur al primo turno – ma deve guardarsi le spalle dalle vicine inseguitrici.

Chi invece è tra le squadre più in forma è la Folgore di Oscar Lasagni. Il club di Falciano nello scorso turno è entrato nelle grazie della Virtus battendo La Fiorita e consegnando ai Neroverdi la testa della classifica. Trascinata da un Samuel Pancotti in gran spolvero (7 reti nelle ultime 6), la Folgore ha vinto 5 delle ultime 6 sfide, cedendo solamente al Cosmos. Discorso ben diverso è quello del Domagnano, avversario dei Giallorossoneri. La squadra di Paolo Rossi (che non sarà in panchina perché squalificato) non ha ancora trovato il primo successo del nuovo anno e non vince dal 16 dicembre (3-1 in rimonta sulla San Marino Academy). Una vittoria darebbe morale ai Lupi e punti fondamentali per riavvicinarsi alla zona calda. Si gioca a Domagnano alle 15:00.

Lo stesso si può dire per la San Marino Academy Under 22: il successo dello scorso turno contro il Pennarossa ha infatti rilanciato i ragazzi di Cecchetti. I Titani saranno di scena alle 15 a Fiorentino contro un Cailungo in crisi di risultati e di gol. I Rossoverdi infatti sono a digiuno di reti da ben sette partite e non centrano una vittoria dal lontano 29 ottobre.

Tre partite invece in programma domenica, con La Fiorita che scenderà in campo sapendo già il risultato della Virtus. Sfida delicata però per la squadra di Thomas Manfredini, di scena alle 15:00 a Fiorentino contro la Juvenes-Dogana. I ragazzi di Amati hanno fatto sudare – e non poco – la vittoria alla Virtus nell’ultimo turno e anche domenica proveranno a dare del filo da torcere ai quotati avversari. Il club di Serravalle sta bene, come dimostrano le cinque vittorie di fila prima di cedere lo scorso turno alla citata Virtus. Fiorita che dovrà fare a meno di Nicola Greco e Armando Amati, squalificati per questa sfida.

In campo anche il Cosmos, nettamente la squadra più in forma del campionato in virtù delle sue 10 vittorie consecutive. I Gialloverdi – ora terzi a sette lunghezze di ritardo dalla vetta – corrono veloce e non intendono fermarsi. Di fronte per la squadra di Berardi c’è però un Fiorentino che non scherza. Reduce dalla vittoria in extremis con il Tre Fiori, la squadra di Camillini ha vinto cinque gare di fila che l’hanno portata sino all’ottavo posto. Fiorentino che però dovrà fare a meno di Salemme – match winner nel derby – e Gimenez, appiedati dal giudice sportivo. Si gioca alle 15:00 a Montecchio.

Allo stesso orario ma sul sintetico di Acquaviva andrà in scena Faetano-Tre Penne. La sfida evoca dolci ricordi alla squadra di Ceci che lo scorso anno sollevò su quel campo – e proprio contro i Gialloblù – il titolo di campione di San Marino dopo una bellissima volata con il Cosmos. Oggi il club di Città è più attardato in classifica (è attualmente quarto con nove punti di ritardo dalla Virtus) e bissare quel successo appare un’impresa estremamente difficile. Ceci però ha ritrovato le vittorie – tre nelle ultime cinque – ed i gol del capocannoniere Imre Badalassi (giunto a quota 17). Il Faetano viene dalla buona vittoria maturata contro la Libertas e vuole altri punti per mantenersi in zona playoff.

Rammentando che tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming e con telecronaca integrale su Titani.tv, ecco il programma della 19° giornata di Campionato Sammarinese BKN301:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 18. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Murata San Giovanni Ucini (Salvatori, Notarpietro) – Xhafa 03/02 15:00 Montecchio Domagnano Folgore Luci (Gallo, Bellavista) – Zani 03/02 15:00 Domagnano Tre Fiori Pennarossa Piccoli (Cordani, Righi) – Hafidi 03/02 15:00 Acquaviva Cailungo San Marino Academy Avoni (Morisco, Tura) – Mineo 03/02 15:00 Fiorentino Libertas Virtus Delvecchio (Macaddino, Giannotti) – Hafidi 03/02 18:15 Acquaviva Cosmos Fiorentino Mineo (Ercolani, M. Savorani) – Albani 04/02 15:00 Montecchio La Fiorita Juvenes-Dogana Vandi (Cristiano, Zaghini) – S. Savorani 04/02 15:00 Fiorentino Faetano Tre Penne Beltrano (Battista, Sapigni) – Villa 04/02 15:00 Acquaviva

FSGC | Ufficio Stampa