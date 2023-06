San Marino. Campionato Sammarinese: altri due colpi per il San Giovanni 2023-24

Dopo Azael Garcia Rufer e Augusto Garcia Rufer alla corte di mister Marco Tognacci arrivano l’attaccante Erik D’Angeli e il terzino sinistro Diego Fabbri

Prende sempre più forma il San Giovanni 2023-2024. Dopo le conferme di mister Marco Tognacci, del suo staff e di una decina di calciatori della rosa, sono arrivati la scorsa settimana i primi neo tesserati (il centrocampista classe 2003 Azael Garcia Rufer e l’attaccante classe 99 Augusto Garcia Rufer, due fratelli ex Stella Rimini in Promozione) e oggi il presidente Massimiliano Venturi annuncia altri due volti nuovi.

“Entrano a far parte della nostra famiglia l’attaccante classe 2000 Erik D’Angeli e il terzino sinistro classe 2003 Diego Fabbri. Altri due ragazzi nati nel nuovo millennio in linea con la nostra filosofia e l’obiettivo di ringiovanire sempre più una rosa che è già la più giovane del campionato rimanendo competitivi per giocarsi i playoff con quel lotto di squadre alla portata” spiega Venturi, presentando brevemente i due nuovi tesserati: “Erik D’Angeli proveniente dalla Juvenes Dogana dove lo scorso anno ha collezionato 35 presenze fra campionato, Coppa Titano e playoff mettendo a segno tre reti e servendo cinque assist. Uscito dal settore giovanile del Cesena, vanta esperienze con Forlì, Sammaurese, Savoia e Cattolica oltre a un altro anno nel campionato sammarinese con il Tre Fiori. Diego Fabbri ha fatto invece il settore giovanile a Rimini fino agli Juniores, poi ha disputato due stagioni alla Fya Riccione con esordio in Eccellenza con mister Lorenzi e nell’ultimo anno era a Bellaria in Promozione”.