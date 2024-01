San Marino. Campionato sammarinese BKN301. C’è il primato in campionato nella calza de La Fiorita

L’ultima giornata nel Campionato Sammarinese BKN301 ha visto La Fiorita mettere in mostra una prestazione impressionante, dominando il match contro il Domagnano con un risultato finale di 6-1. La Fiorita ha esibito una notevole forza offensiva, segnando sei reti nel corso del primo tempo, con Ambrosini e Olcese tra i protagonisti principali. Ambrosini ha realizzato una tripletta, mentre Olcese ha segnato sia su rigore che su azione, dimostrando una notevole efficacia in attacco. Anche Fatica ha contribuito al punteggio con un colpo di testa su corner di Amati, premiato come MVP BKN301 del mese di dicembre nel prepartita.

Altri incontri del Campionato hanno visto il confronto tra Cailungo e Juvenes-Dogana, caratterizzato da una fitta nebbia che ha reso complicate le operazioni in campo. Nonostante ciò, Benedetti è riuscito a trovare la via del gol, portando Cailungo alla vittoria.

Un altro risultato degno di nota è stato quello del Tre Fiori, che ha battuto il Tre Penne e scalato la classifica. Il Tre Fiori ha segnato tre gol, con contributi significativi da parte di Fedeli e Katriel Islamaj, quest’ultimo autore di un gol e un assist.

Nel frattempo, il Murata ha vinto contro la San Marino Academy grazie a un gol di Gega, e il Fiorentino ha ottenuto un prezioso successo contro il Faetano, con Gimenez che ha segnato l’unico gol della partita.