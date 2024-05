San Marino. Campionato Sammarinese BKN301: domani al via l’andata delle semifinali 

Inizia a farsi sempre più vicina la finale di playoff di Campionato Sammarinese BKN301 che consegnerà l’ambìto posto in Conference League. Scatteranno infatti domani le due semifinali di andata, mentre tra una settimana – sabato 11 maggio – sono previste le sfide di ritorno. Come accaduto per i quarti di finale, in caso di parità di gol fatti al termine delle due sfide, si qualifica la squadra con il miglior piazzamento al termine di stagione regolare.

La prima partita in cartellone è La Fiorita contro Murata, prevista alle 15:00 sul sintetico di Acquaviva. I Gialloblu di Montegiardino avranno il vantaggio della miglior posizione di regular season (secondo posto) rispetto ai Bianconeri. Ciò comporta che la squadra di Sergio Grassi – al timone dei Bianconeri dopo l’addio di Beppe Angelini – dovrà necessariamente vincere una delle due sfide. Nei precedenti di campionato sono stati i ragazzi di Manfredini ad imporsi in entrambe le occasioni, ma sempre vincendo di misura. Il Murata dal canto suo è in un gran momento di forma: considerando anche la post-season, i Bianconeri hanno registrato otto vittorie e un pareggio nelle ultime dieci uscite, cedendo di misura solo alla Virtus campione. Discorso simile anche per La Fiorita, con l’ultima sconfitta che risale al 20 febbraio proprio con i Neroverdi di Acquaviva. Nessun squalificato per Grassi e Manfredini ma il gialloblu Guidi e il bianconero Vasconcellos dovranno fare attenzione in quanto diffidati.

A seguire, ma allo stadio di Montecchio, saranno Cosmos e Tre Penne a darsi battaglia (calcio d’inizio alle 17:30). Classifica di stagione regolare alla mano, sono i Biancoazzurri di Città ad essere leggermente favoriti per via della posizione migliore (terzo posto, rispetto al quarto dei Gialloverdi). Il ritorno dei Quarti ha regalato emozioni e brividi per entrambe le squadre: se il Tre Penne ha tremato nel finale con la Juvenes-Dogana, il Cosmos è riuscito proprio nella ripresa a sbloccare l’incontro con il San Giovanni e a qualificarsi alla semifinale. Ben quattro invece i precedenti tra le due compagini in questa stagione. Un pareggio e una vittoria biancoazzurra di misura – a firma del solito Imre Badalassi – per quanto riguarda il campionato mentre agli ottavi di Coppa Titano BKN301, dopo il pareggio dell’andata fu decisivo al ritorno il gol nei supplementari di Paolo Vandi a dare la qualificazione alla squadra di Stefano Ceci. Anche per Cosmos e Tre Penne nessun squalificato dopo i Quarti, ma tra i diffidati Gialloblu c’è Filippo Berardi.

Questo il quadro delle due sfide delle semifinali di andata previste per domani, con le partite che saranno entrambe in diretta su Titani.tv con telecronaca integrale:

Campionato Sammarinese BKN301, Andata delle Semifinali SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO La Fiorita (2) Murata (5) Zani (Lunardon, Ercolani) – N. Villa 04/05 15:00 Acquaviva Cosmos (4) Tre Penne (3) W. Villa (Battista, Salvatori) – Vandi 04/05 17:30 Montecchio

N.B. La posizione tra parentesi indica la posizione di ogni squadra maturata in stagione regolare

FSGC