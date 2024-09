San Marino. Campionato Sammarinese: Colonna e un’autorete nell’immeritata sconfitta dell’Under 22

È ripartito in questo fine settimana il Campionato Sammarinese, che ha visto la San Marino Academy scendere in campo venerdì sera in uno dei quattro anticipi del primo turno. Avversario il Domagnano, in una gara non adatta ai deboli di cuore. Dopo appena 15” il pallone balla pericolosamente al limite dell’area biancazzurra, prima dell’esplosiva ripartenza dei ragazzi di Cecchetti che smarca Nicolò Sancisi in area di rigore – per un diagonale troppo debole per far male a Colonna. Il portiere del Domagnano risulterà essere il migliore in campo al termine di una partita dalle grandi emozioni. L’estremo sammarinese deve impegnarsi per evitare la beffa su un piazzato da 40 metri, mentre la punizione di Santi alla mezz’ora finisce alta di un soffio. Alla prima incursione, i Lupi sbloccano l’incontro: Amati si isola sulla sinistra e recapita al centro per il terzo tempo vincente di Gozzi su cui Magnani non riesce a mettere una pezza.

Incassato lo svantaggio, l’Academy lavora per rientrare in partita. Dopo un tentativo ad inizio ripresa di Mazzavillani, controllato in due tempi da Magnani, il Domagnano si fa vedere con Rushavi, ma il suo piattone dai venti metri non impensierisce l’estremo biancazzurro. Sul fronte opposto Marco Gasperoni ci prova con un destro a giro impreciso, mentre all’ora di gioco Simone Santi raccoglie gli applausi bipartisan dell’Ezio Conti di Dogana con un gol da cineteca. Servito ai venticinque metri, si è spostato il pallone sul destro prima di virare improvvisamente e liberarsi così di Cervellini. Il successivo tentativo – da fermo e col mancino – si infila imparabilmente all’incrocio dei pali più lontano, rimettendo tutto in discussione. Un quarto d’ora più tardi la San Marino Academy ha la palla del sorpasso: Sarti guida il contropiede, prima di servire Giacopetti nel corridoio centrale. La punta si presenta davanti a Colonna che vince il duello, restando in piedi fino all’ultimo prima di scegliere la giusta direzione e respingere il radente. Come spesso accade, a gol sbagliato fa seguito un gol subito: né forma né sostanza aiutano ad alleggerire l’amarezza del flipper in area, innescato dal mancato impatto di testa di Gozzi sul primo palo. La sfera carambola sul corpo di due giocatori dell’Academy, con l’ultimo sfortunato tocco attribuibile a Giambalvo: il Domagnano torna avanti nel punteggio all’87’. Tutt’altro che rassegnati alla sconfitta, i ragazzi di Cecchetti spingono fino all’ultimo secondo – conquistandosi un penalty al 90+2’, complice un errore di valutazione di Baffoni, costretto a fermare con le cattive Giacopetti. Una scelta che risulterà felice, quella del terzino giallorosso, visto che è Davide Colonna ad uscire vincente dal duello dagli undici metri, indovinando la direzione del destro dello stesso Giacopetti per il tripudio della squadra di Rossi. Al netto del responso negativo, sono tanti i riscontri positivi per Matteo Cecchetti in questa prima uscita stagionale per la San Marino Academy Under 22.

Campionato Sammarinese 2024-25, 1. giornata | Domagnano-San Marino Academy U22 2-1

DOMAGNANO

Colonna, Merendino, Cervellini (dall’81’ Celli), Baffoni, Amati, Nanni (dal 56’ Perazzini), Buda, Gozzi, Rushani (dal 73’ Ferraro), Gregori (dal 56’ Babboni), Mazzavillani (dal 73’ Angelini)

A disposizione: Batori, Cian, Sensoli, Zafferani

Allenatore: Paolo Rossi

SAN MARINO ACADEMY U22

Magnani, F. Ciacci, Giambalvo, M. Sancisi, S. Gasperoni, A. Riccardi (dal 78’ S. Riccardi), N. Sancisi (dal 78’ Renzi), Cervellini, Casadei (dal 64’ Molinari), Santi (dall’85’ Baldani), M. Gasperoni (dal 64’ Giacopetti)

A disposizione: Borasco, M. Ciacci, Rossi, Tumidei

Allenatore: Matteo Cecchetti

Arbitro: Alessandro Vandi

Assistenti: Laura Cordani e Luca Tura

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Marcatori: 42’ Gozzi, 60’ Santi, 87’ aut. Giambalvo

Ammoniti: Mazzavilllani, F. Ciacci, N. Sancisi, Casadei, Amati, Buda

Note: Colonna respinge un rigore a Giacopetti al 90+3’

Ufficio Stampa