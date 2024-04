San Marino. Campionato Sammarinese di “tiro istintivo” ecco i risultati della prima giornata di gare

Si è disputata ieri sul campo di Montegiardino, in località “Le Sibe”, la prima delle quattro gare previste per il Campionato Sammarinese di tiro con l’arco istintivo. 43 gli arcieri al via nelle 4 categorie femminile, maschile, cuccioli e scout. Vito Campo vince nella specialità “longbow” davanti a Gianni Ottaviani e Renato Osella. Tra le donne vince Sara Rossini davanti a Jennifer Balzani. Nella specialità “arco nudo” vince Denis Pedrelli davanti a Luigi Morganti mentre, tra le ragazze, si impone Federica Valli davanti a Maria Rosaria Petrillo. Nella specialità “arco storico” Andrea Filippucci trionfa battendo il fratello Davide, terzo posto per il Presidente FSTArco Luciano Zanotti. Nella specialità “arco ricurvo” Emanuele Schiavi chiude davanti a tutti precedendo Carlo Chiaruzzi e Manuel Marzi mentre Annalisa Dolci si impone nel femminile davanti a Valentina Liboni e Meris Zanchi. Nella categoria “scout” primo posto per Diego Di Sarno davanti a Christian Chiaruzzi. Tra i “cuccioli” Natan Pedrelli chiude al primo posto davanti a Riccardo Gattei e Claudio Ciuffoli. Prossimo appuntamento fissato per il 26 maggio.