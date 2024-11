San Marino. Campionato Sammarinese, la vigilia di San Giovanni-Tre Penne con il presidente Massimiliano Venturi

Il presidente Massimiliano Venturi archivia il ko di Coppa e lancia la sfida al Tre Penne: “Giocarcela con tutti era uno degli step di crescita che ci eravamo posti come obiettivo e dopo aver fatto molto bene con Virtus, La Fiorita e Cosmos siamo pronti ad affrontare alla pari la quarta big del campionato e a consolidarci sempre più in zona playoff”

Da una big all’altra per il San Giovanni di mister Marco Tognacci, rossoneri che dopo aver battuto l’ex capolista Cosmos incontreranno domani sabato 30 novembre alle 15 il Tre Penne dal cammino a dir poco enigmatico. La squadra di mister Berardi, vice campione in carica, è ancora imbattuta ma ha pareggiato otto gare su dieci ed è a quota 14, tre punti sotto i ragazzi del presidente Massimiliano Venturi. 17 invece quelli del San Giovanni, figli di 5 successi, due divisioni della posta e tre ko. Presidente che parte dal pesante passo falso con il Tre Fiori in Coppa Titano per ricaricare la truppa e lanciare la sfida all’avversaria dell’undicesimo turno di campionato. “E’ stata una sconfitta inaspettata nelle proporzioni, anche se il risultato finale non rispecchia l’andamento della gara. Abbiamo infatti disputato un bruttissimo primo tempo, ma nella ripresa abbiamo reagito e preso anche qualche legno. E’ andata male contro quella che è sempre una bella squadra, bravi loro, ma niente drammi: alla Coppa ripenseremo l’11 dicembre, ora pensiamo solo a riprendere il nostro ottimo cammino a testa bassa” suona la carica.

Presidente, il San Giovanni sta disputando un campionato da protagonisti contrassegnato da una crescita nelle sfide contro le big, con cui si è sempre giocato alla pari.

“La stagione era partita in maniera diciamo sfortunata: con il Fiorentino alla seconda giornata abbiamo infatti subito una sconfitta immeritata non per colpa nostra che ci toglie tre punti in classifica e poi, decimati dalle squalifiche, abbiamo perso anche la gara successiva. Da lì in avanti abbiamo iniziato una bellissima marcia che ci ha visto recuperare posizioni. Abbiamo pareggiato 1-1 con la Virtus, perso solo con La Fiorita quando avremmo meritato ben altro risultato e sconfitto la Cosmos. Giocarsela con tutti era uno degli step che ci eravamo proposti a inizio anno e ci stiamo riuscendo”,

Adesso è la volta di un’altra big come il Tre Penne

“E’ una squadra che fa fatica a segnare, ma è fortissima, a gennaio prendere una punta e tornerà fra le prime di sicuro. Sarà un’altra sfida dura, ma faremo ancora una volta del nostro meglio, continuando a colmare il gap nei big-match. Abbiamo ampliato il numero di possibili titolari in rosa proprio per questo, siamo cresciuti e vogliamo consolidarci ogni anno in una posizione nei playoff con sempre maggiore tranquillità. C’è questo ciclo di partite prima della sosta che affronteremo gara dopo gara alzando il livello in allenamento e puntiamo ad arrivare a Natale in una bella posizione di classifica”.