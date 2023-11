San Marino. Campionato San Marino BKN301: solo vittorie ai piani alti

In attesa della Virtus capolista – in campo domani – sia La Fiorita che Murata accorciano il margine in vetta grazie alle vittorie rispettivamente su Folgore e Pennarossa negli anticipi della nona giornata di Campionato BKN301.

Ai Gialloblu di Thomas Manfredini basta di fatto il primo tempo per indirizzare la partita sui binari giusti. Il vantaggio arriva dopo solo sette minuti e porta la firma di Olcese: l’ex Libertas viene pescato benissimo in area dal cross di Costa e di testa batte Lazzarini. Il bomber della Fiorita poi raddoppia per se e per i suoi al 18’: Lazzarini non controlla al meglio un retro passaggio di un compagno, Olcese ne approfitta e lo batte da pochi passi. Il tris del club di Montegiardino arriva sul finale di tempo con la bella discesa di Matteo Vitaioli che dalla sinistra la mette in mezzo per Alex Ambrosini che non sbaglia. Nella ripresa la strada si fa ancora più in salita per il Pennarossa di Nobile quando al 65’ Sehail viene espulso per aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara Delvecchio. La Fiorita può gestire ancor meglio il vantaggio che potrebbe essere anche maggiore ma al novantesimo a Grassi viene annullata la quarta rete per fuorigioco. Poco importa ai Gialloblu che trovano la seconda vittoria consecutiva e si portano a due punti dalla Virtus capolista. Pennarossa sempre fanalino di coda del raggruppamento con ancora zero punti raccolti.

Vince e mantiene il passo delle prime anche il Murata che grazie ad un ottimo primo tempo riesce a risolvere la pratica Folgore. Partenza sprint dei Bianconeri di Angelini che dopo solo quattro minuti mette il naso avanti: punizione perfetta di Raul Ura che si infila direttamente all’incrocio dove Venturini non può arrivare. Il raddoppio arriva poco dopo per il Murata: Cunha dalla sinistra la mette in mezzo per Rodrigues che controlla poi serve in area l’accorrente Santana che gonfia la rete per il 2-0 dei Bianconeri. Il veloce uno-due mette all’angolo la Folgore che sul finale di tempo deve anche registrare la prima espulsione di giornata con il secondo giallo rivolto a Fall che lascia i suoi con l’uomo in meno. Tabellino corposo per il direttore di gara Delvecchio perché nella ripresa deve registrare altri due cartellini rossi. Prima è Vasconcellos (52’) che deve abbandonare il campo con anticipo – reo secondo l’arbitro di qualche espressione fuori luogo – poi poco dopo è il Giallorossonero Sylla (espulso anche in settimana in Coppa Titano) che durante un intervento in chiusura tocca la sfera con la mano: Delvecchio estrae il secondo giallo e Folgore che resta in nove. Accade poi poco o nulla nella ripresa, il Murata può dunque festeggiare il suo secondo successo di fila e salire a quota 21 punti (-3 dalla Virtus). Seconda sconfitta consecutiva invece per la squadra di Lasagni, ferma in classifica al nono posto.

Un punto a testa per Cailungo e Domagnano, nel terzo anticipo delle 15:00 in programma ad Acquaviva. L’equilibrio si spezza a metà primo tempo quando Giangrandi trova benissimo in profondità Quaranta che con un sinistro preciso sul secondo palo trova il vantaggio della squadra di Denis Iencinella. Il pareggio dei Giallorossi invece avviene nella ripresa (76’) quando Babboni sfonda sulla fascia sinistra, arriva sul fondo e la mette in mezzo per Donati che di prima buca Nardi per il gol del 1-1.

