San Marino. Campionato: Santi guida l’Under 22 al successo per 3-2 sul Cosmos

L’Academy riparte dopo la sosta invernale senza Magnani e Alberto Riccardi, approdati rispettivamente a Murata e La Fiorita. Tra i pali c’è spazio per Alessandro Casadei, chiamato a sostituire il titolare Borasco – vittima di un problema alla caviglia durante il riscaldamento. Novità tra i pali anche per il Cosmos, che lancia Boldrin (approdato in gialloverde nelle ultime ore) dall’inizio. Avvio tutt’altro che morbido per l’estremo di Lepri, che si disimpegna sul destro dal limite di Simone Gasperoni ma nulla può per chiudere su Simone Santi al 6’. L’ex di turno ruba palla a Loiodice e punta dritto verso la porta, portando in vantaggio l’Academy con un diagonale imprendibile. Il Cosmos replica immediatamente, sbattendo sul palo con Fatica. L’occasione, generata da un angolo regalato dai giovani avversari, prosegue con la conclusione a botta sicura di Pierri – murata da un coraggioso e provvidenziale intervento di Alessandro Casadei. L’immediata ripartenza dell’Academy è sedata da un offside millimetrico attribuito a Simone Gasperoni, di un passo oltre la linea di metà campo sul filtrante di Giacopetti.

La partita è vibrante e i Biancazzurrini si fanno ancora pericolosi con Santi, che può puntare in ripartenza dopo un pallone recuperato da Marco Casadei. Il successivo destro radente dai venti metri esce di un palmo rispetto al montante di Boldrin. Sul fronte opposto, Fermi guadagna la linea di fondo e serve un pallone d’oro a Grassi – impreciso col mancino da breve distanza. Non sembra la giornata più fortunata per il Cosmos, che perde per infortunio Errico al 24’ ed incassa lo 0-2 meno di un minuto più tardi. Mattia Sancisi scambia con Giacopetti e si butta nello spazio sul servizio di Santi: da posizione molto defilata evita la chiusura di Fatica e batte Boldrin con un destro all’incrocio. Nella metà campo opposta è Ben Kacem il principale pericolo per la porta di Alessandro Casadei che, pur distendendo i suoi 200 centimetri, non può arrivare sulla girata mancina – per sua fortuna a lato di un soffio. Certo, in termini di cinismo l’Academy oggi potrebbe tenere una lezione: in effetti, al 37’ arriva addirittura il tris. Ancora Santi, stavolta su punizione, sorprende Boldrin sul suo palo con una traiettoria beffarda e vincente, probabilmente deviata in barriera. Pochi minuti più tardi l’Academy rischia su un pallone che attraversa tutta l’area piccola, senza che Casadei e compagni riescano a mettere in sicurezza. Un Cosmos troppo brutto per essere vero trova al 43’ l’episodio che ne rilancia le ambizioni: Ben Kacem prolunga un cross di Fermi, permettendo a Grandoni di irrompere sul secondo palo ed accorciare sul 3-1 con un sinistro in controbalzo. Prima dell’intervallo, timide proteste gialloverdi per il fuorigioco fischiato a Ben Kacem – peraltro a segno, inutilmente, sul lancio di Grassi.

In avvio di ripresa si rivede in campo Badalassi che subentra a Loiodice. Chiaro messaggio di Lepri ai suoi, col bomber che impiega una manciata di minuti per impegnare Casadei con una conclusione dal limite. Il Cosmos a trazione anteriore presidia la trequarti dell’Academy, che rischia di capitolare al 58’. Ben Kacem attacca la profondità e si presenta davanti a Casadei, che ha il riflesso giusto sull’attaccante; sul prosieguo dell’azione Grassi spreca col mancino. Meno di dieci minuti più tardi ci vuole tutta l’elasticità dell’estremo di Cecchetti per negare a Badalassi la rete del 3-2.

Nella ripresa la San Marino Academy fatica ad alleggerire e di fatto, per gran parte della frazione, si gioca solo nella metà campo dei Biancazzurrini che si salvano per il rotto della cuffia al 72’. Un pallone schizzato in area diventa buono per Badalassi, che calcia a botta sicura ma deve inchinarsi alla straordinaria chiusura in scivolata di Zafferani – debuttante oggi nel campionato sammarinese. Il 18enne è efficace anche in fase di costruzione, lanciando Marco Gasperoni davanti a Boldrin dopo aver fermato Badalassi. La punta dell’Academy spara alto la palla del K.O. ed il Cosmos ne approfitta per rifarsi sotto nel punteggio. Manco a dirlo, è Imre Badalassi a mettere pepe sul finale sfruttando la sponda di Fatica per gonfiare il sacco da distanza irrisoria all’83’. Due giri di lancetta più tardi protestano quelli di Lepri, che chiedono un rigore per un possibile tocco di mano su una zuccata di Fatica. Di lì a poco, la San Marino Academy si ripropone in avanti col destro di Renzi – controllato in due tempi da Boldrin. L’assalto all’arma bianca del Cosmos non porta i frutti sperati, così – dopo tre minuti di recupero – la San Marino Academy può celebrare il ritorno al successo, ottenuto a scapito di una squadra costruita per puntare allo scudetto. Tre punti d’oro, che proiettano la squadra di Cecchetti al tredicesimo posto, distante cinque punti dall’undicesima piazza – l’ultima utile per partecipare alla postseason.

Campionato Sammarinese 2024-25, 15. giornata | San Marino Academy-Cosmos 3-2

SAN MARINO ACADEMY

A. Casadei, D’Addario, Giambalvo, M. Sancisi (73’ Riccardi), Giacopetti, Santi (65’ M. Gasperoni), N. Sancisi, Zafferani, S. Gasperoni (65’ Luvisi), M. Casadei, Cervellini (60’ Renzi)

A disposizione: Borasco, Tumidei, Molinari, Grazioso

Allenatore: Matteo Cecchetti

COSMOS

Boldrin, Fatica, Mularoni, Errico (24’ Rossi), Loiodice (46’ Badalassi), Rosini, Pierri, Fermi, Grassi, Grandoni, Ben Kacem

A disposizione: Semprini, Di Meo, Maggioli, Rinaldi, Giardi, Tamburrano

Allenatore: Omar Lepri

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Giuseppe Macaddino, Mattia Sapigni

Quarto ufficiale: Emiliano Albani

Marcatori: 6’ e 37’ Santi, 25’ M. Sancisi, 43’ Grandoni, 83’ Badalassi

Ammoniti: Grassi, Pierri, Renzi, S. Gasperoni, Ben Kacem, A. Casadei

