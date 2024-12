San Marino. Campionato: si chiude il 2024, occhi su Tre Fiori-Virtus

Ultima fatica del 2024 per le squadre del Campionato Sammarinese. Questo fine settimana andrà in scena il 14° turno, e manca ormai poco – due giornate – al termine del girone di andata. La partita più appetitosa sembra essere quella di sabato delle 18:00 tra Tre Fiori e Virtus. A Montecchio si sfidano infatti due tra le squadre più in forma: da una parte c’è il club di Acquaviva che è capolista e in striscia positiva di vittorie (sette) ma anche il Tre Fiori di Girolomoni non è da meno (cinque vittorie nelle ultime sette, non perde dal 19 ottobre) seppur distante in classifica sei punti dalla vetta.

Prima del big match di Montecchio delle 18, anticiperà alle 15:00 La Fiorita che con la Juvenes-Dogana vuole punti per avvicinarsi alla Virtus. I Gialloblu sono infatti secondi e con un successo salirebbero momentaneamente in vetta con i Neroverdi. Quello di sabato sarà inoltre il terzo confronto stagionale, dopo i due di Coppa Titano (entrambi vinti dalla squadra di Ceci).

Continuando con le gare di sabato 21 in programma alle 15:00, vuole salire ancora la Folgore che a Montecchio se la vedrà con una Libertas in crisi. Il club di Falciano è infatti al sesto posto, nonostante un andamento un po’ altalenante di recente. È invece in un momento difficile la Libertas, in piena zona playoff ma reduce da quattro sconfitte di fila. I Granata, guidati da Samuele Buda, non avranno a disposizione anche lo squalificato Michael Battistini in mezzo al campo. Stesso discorso anche per Lasagni al quale mancherà Fabio Cateni.

A chiudere il programma di sabato delle 15 c’è la gara tra San Marino Academy e Tre Penne a Fiorentino. Reduci da una vittoria nello scorso turno, vogliono entrambe cercare continuità e chiudere l’anno in serenità. La squadra di Berardi è attualmente ottava (a 14 punti dalla capolista) mentre un successo dei ragazzi di Cecchetti li rilancerebbe pesantemente in zona playoff – distante ora solo 4 punti. Tre gli squalificati: nel Tre Penne mancheranno Nigretti e Zafferani, nell’Academy non ci sarà invece Federico Ciacci (match winner dello scorso turno).

Sabato sarà un giorno ricco di partite – ben cinque – perché è in programma alle 19:00 a Dogana anche il duello tra Murata e Faetano. Solamente quattro punti separano le due squadre (i Bianconeri di Grassi sono davanti, al nono posto), con il Faetano a ridosso della zona playoff.

Tre le sfide domenicali nei posticipi della 14° giornata, con tutti gli incontri programmati per le 15:00. Si prospetta molto interessante la partita del “Federico Crescentini” tra Cosmos e Fiorentino. Anche questa è una gara d’alta quota con i Gialloverdi, al terzo posto, che sfidano i Rossoblu – dietro di un solo punto in classifica. Il Cosmos di Lepri si presenta con il miglior attacco del campionato (34 gol e con Ben Kacem nuovo capocannoniere assieme a Prandelli del Tre Fiori) mentre il fortino di Tarini è la seconda miglior difesa (11 reti subite come Folgore e Cosmos stesso).

In campo alle 15:00 – sul sintetico di Montecchio – anche Domagnano e San Giovanni. Una sola vittoria nelle ultime cinque per i Giallorossi mentre i Rossoneri di Tognacci sono in salute e non perdono dal 8 novembre. Assente tra i Lupi di Paolo Rossi lo squalificato Giacomo Buda.

Sarà poi una sfida delicata nella parte bassa di classifica quella tra Pennarossa e Cailungo (Domagnano, ore 15:00). I Biancorossi sono infatti al penultimo posto del raggruppamento, con due punti di vantaggio sui Rossoverdi. Un successo porterebbe morale da entrambe le parti e potrebbe essere fondamentale per rilanciarsi in zona playoff. Al club di Chiesanuova mancherà però lo squalificato Gega (fermato due turni dal giudice sportivo dopo il rosso nello scorso turno).

Ricordiamo infine che tutte le gare del 14° turno di Campionato Sammarinese saranno come sempre trasmesse in diretta streaming e on-demand sulla piattaforma Titani.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 14. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Libertas Folgore 21/12 Balzano (Cristiano, M. Savorani) – Beltrano 15:00 Montecchio La Fiorita Juvenes-Dogana 21/12 Borriello (Salvatori, Tura) – Ricciarini 15:00 Domagnano Tre Penne San Marino Academy 21/12 Zani (Tuttifrutti, Giannotti) – Luci 15:00 Fiorentino Tre Fiori Virtus 21/12 W. Villa (Lunardon, Bellavista) – Righi 18:00 Montecchio Faetano Murata 21/12 Hafidi (Gallo, Sapigni) – Mineo 19:00 Dogana Domagnano San Giovanni 22/12 Delvecchio (Macaddino, Lerza) – Ucini 15:00 Montecchio Pennarossa Cailungo 22/12 Albani (Ercolani, Morisco) – N. Villa 15:00 Domagnano Cosmos Fiorentino 22/12 Andruccioli (Cordani, Zaghini) – Vandi 15:00 Fiorentino

