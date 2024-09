San Marino. Campionato: Tre Fiori d’anticipo per difendere la vetta

È ormai alle porte il terzo turno di Campionato Sammarinese 2024-25, che si svilupperà su tre giorni nel prossimo fine settimana. Due gli anticipi, programmati venerdì con calcio d’inizio alle ore 21:15. In campo anche una delle due capolista a punteggio pieno: si tratta del Tre Fiori, che a Montecchio incrocerà i tacchetti con la Libertas – a caccia del primo successo stagionale dopo essere stata raggiunta in chiusura dell’ultimo impegno dalla Juvenes-Dogana. La squadra di Serravalle sarà contemporaneamente impegnata ad Acquaviva, dove si misurerà con i detentori del titolo della Virtus: la squadra di Bizzotto ha incamerato quattro punti nelle prime due uscite nel torneo.

Equamente distribuite tra sabato e domenica le restanti sei partite, che si giocheranno alle ore 15:00. La San Marino Academy Under 22 affronterà sabato il Fiorentino allo stadio Federico Crescentini. La giovane squadra guidata da Cecchetti cerca i primi punti stagionali, di fronte ad un avversario reduce dall’esaltante vittoria al fotofinish col San Giovanni. I Rossoneri di Tognacci vogliono rifarsi immediatamente, nonostante di fronte si troveranno una squadra in salute. Si tratta della Folgore, con cui il San Giovanni si confronterà a Montecchio. L’ultimo incontro calendarizzato per sabato è Murata-Domagnano: i Bianconeri sono l’altra squadra a punteggio pieno, grazie anche alla vittoria di prestigio con il Cosmos. La squadra di Paolo Rossi è invece reduce dalla sconfitta di misura con la Virtus, dopo il successo in volata sulla San Marino Academy al debutto.

Domenica saranno in campo La Fiorita, Tre Penne e Cosmos – impegnate in incontri che le vedranno partire coi favori del pronostico. Il club di Montegiardino, capace di rimontare da 0-2 a 4-2 col Cailungo, dovrà vedersela a Domagnano con un Faetano voglioso di riscattare l’ampia sconfitta patita settimana scorsa per mano del Tre Penne. Quest’ultima, punta invece a confermarsi contro un Pennarossa sin qui senza punti: appuntamento a Fiorentino. Completa il programma della terza giornata di Campionato Sammarinese la sfida di Montecchio tra Cailungo e Cosmos. Entrambe battute nella seconda giornata, inseguono punti e rivalsa.

Il terzo turno di Campionato Sammarinese 2024-25 è in diretta streaming integrale con commento in italiano su TITANI.TV.

Campionato Sammarinese 2024-25, 3. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA LUOGO Virtus Juvenes-Dogana TBD 20/09 21:15 Acquaviva Libertas Tre Fiori TBD 20/09 21:15 Montecchio San Marino Academy Fiorentino TBD 21/09 15:00 Fiorentino Murata Domagnano TBD 21/09 15:00 Acquaviva Folgore San Giovanni TBD 21/09 15:00 Montecchio La Fiorita Faetano TBD 22/09 15:00 Domagnano Tre Penne Pennarossa TBD 22/09 15:00 Fiorentino Cailungo Cosmos TBD 22/09 15:00 Montecchio

FSGC | Ufficio Stampa