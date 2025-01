San Marino. Campionato. Under 22: il Tre Fiori colpisce due volte per tempo.

La prima sconfitta del 2025 per la San Marino Academy Under 22 è forse più dura nella sostanza che nella forma. Se paragonata alle recenti sfide con Cosmos e Domagnano, questa sera a Dogana i Biancazzurrini sono parsi sottotono. Merito anche di un avversario di valore e capace di sbloccare il punteggio al 17’ con una prodezza di Tommaso Leon Bernardi. Scattato alle spalle della difesa dell’Academy per raccogliere il lancio di Tomassini, ha approfittato dell’incerta uscita di Casadei per allargarsi, aggiustarsi il pallone sul mancino e dai pressi della linea di porta disegnare una parabola a giro che si è spenta sul palo più lontano. Gol da applausi per la squadra di Girolomoni, che spinge per il raddoppio sull’asse Pini-Errichiello prima del 20’. Un minuto dopo, invece, Manfroni si divora il raddoppio su traversone del solito Pini. Alla ripresa del gioco, un retropassaggio troppo morbido di Zafferani stava per causare la rete del 2-0. Prima dell’intervallo, ecco la girata a centro area di Manfroni che non lascia scampo ad Alessandro Casadei.

Nella ripresa parte con altro piglio l’Academy, a centimetri dal riaprire la partita con Simone Santi: il trequartista si fionda su un pallone vagante, ma spedisce a lato un rigore in movimento. Sul lato opposto Manfroni spedisce alto da due passi il colpo del K.O., comunque solo rimandato di qualche istante: il mancino deviato di Errichiello sfugge dai guantoni di Casadei, involontario complice nell’episodio del tris. Il Tre Fiori continua a spingere, mentre l’Academy fatica a proporsi. Djadji spedisce di poco fuori al 74’, preludio del 4-0 che matura dal dischetto. I Gialloblù partono in contropiede e conquistano il penalty con Errichiello: dagli undici metri è impeccabile Benedettini che chiude i conti. Di lì alla fine c’è poco altro da vedere, se non un’iniziativa personale di Bernardi – impreciso al tiro – e un colpo di testa senza precisione di Rea sugli sviluppi di corner. Nei dieci minuti finali c’è spazio anche per Grazioso, ai primi minuti in stagione nel Campionato Sammarinese. I ragazzi di Cecchetti vorranno mettersi rapidamente alle spalle risultato e prestazione, puntando a riscattarsi sabato contro il Fiorentino.

Campionato Sammarinese 2024-25, 17. giornata | San Marino Academy-Tre Fiori 0-4

SAN MARINO ACADEMY

A. Casadei, D’Addario (46’ M. Gasperoni), M. Sancisi, Renzi (46’ Cervellini), Giacopetti, Santi, Molinari (59’ Riccardi), Zafferani (62’ Giambalvo), M. Ciacci, S. Gasperoni, M. Casadei (79’ Grazioso)

A disposizione: Borasco, Tumidei, Caddy, N. Sancisi

Allenatore: Matteo Cecchetti

TRE FIORI

Nardi, Tomassini, Bernardi, Pini (78’ Raimondi), Braschi (67’ Djadji), Dolcini, Domeniconi, Benedettini, Manfroni (59’ Falzetta), Errichiello, Rea

A disposizione: Casali, Castagnoli, Censoni, Prandelli, Pesaresi

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Yassine Hafidi

Assistenti: Alessandro Salvatori, Alfonso Gallo

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Marcatori: 17’ Bernardi, 42’ Manfroni, 56’ Errichiello, 77’ rig. Benedettini

Ammoniti: Zafferani, M. Ciacci, Djadji

