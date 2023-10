San Marino. Campionato: vince il Tre Penne che resta in scia della Virtus, ciclone Tre Fiori sul Cosmos

Il Tre Penne mantiene l’imbattibilità e con un secco 3-0 ha la meglio sul Murata nel big match domenicale della settima giornata di Campionato BKN301. La squadra di Ceci colleziona la sesta vittoria consecutiva e si mantiene in scia della Virtus capolista con due punti di distanza.

A Montecchio però comincia meglio il Murata che in avvio reclama un calcio di rigore dopo un contatto in area tra Raul Ura e Barretta ma Ucini lascia giocare sotto non poche proteste dei Bianconeri. La squadra di Angelini spinge e all’ottavo minuto Rastelli calcia dal limite dopo una buona azione corale, Migani respinge, sulla ribattuta arriva Grieco che ribadisce in rete ma in posizione di fuorigioco. Il Tre Penne si sveglia e al quarto d’ora e va vicino al gol con Dormi in allungo dopo il tiro-cross di Pieri, la conclusione del fantasista biancazzurro però va fuori dallo specchio. A metà frazione però si rompe l’equilibrio: cross telecomandato dalla sinistra di Scarponi per la testa di Riccardo Pieri che non sbaglia e timbra l’1-0 per i suoi. Con il capocannoniere Badalassi seduto in panchina, tocca a Pieri fare la parte del bomber in una squadra che viaggia a più di tre gol a partita. E così alla mezz’ora arriva il raddoppio della squadra di Ceci proprio con Pieri che sfrutta l’illuminante suggerimento di Dormi e piazza un diagonale secco per il 2-0. Il Murata – che perde anche Affonso al 36’ per infortunio – è alle corde dopo l’uno-due del Tre Penne ma sul finale di tempo la squadra di Angelini ha l’occasione per riaprirla: gran lancio di Cicarelli per Rastelli che si infila bene tra Barretta e Vandi e ci prova col pallonetto morbido ma la sfera va alta sopra la traversa. Nella ripresa il Tre Penne gestisce e al quarto d’ora chiude definitivamente la partita: Cecchetti dalla destra salta Brescianini e scarica al limite per Gai, il capitano biancazzurro calcia potente di prima spedendo la palla nel sette per il tris. Il Murata vuole chiudere a testa alta almeno con una rete ma Migani al 80’ fa una gran parata sul tentativo di Rodrigues dal limite. Il Murata incassa così la sua seconda sconfitta in campionato che va a chiudere una settimana da dimenticare per i ragazzi di Angelini considerando anche l’eliminazione agli Ottavi di Coppa Titano BKN301.

A Domagnano invece si abbatte il ciclone Tre Fiori sul Cosmos: i Gialloblu di De Falco si impongono con un sonoro 5-0 sulla squadra di Nicola Berardi. Ironia della sorte: l’ultima volta che i Gialloverdi hanno subito cinque reti è stato il 21 novembre 2021 proprio contro il Tre Fiori, in cui militavano all’epoca gli attuali Aldo Simoncini e Alessandro D’Addario. Mattatore di giornata è Giacomo Cecconi autore di ben quattro reti. Il Tre Fiori la sblocca subito in avvio al settimo: punizione in area di Mazzotti per Cecconi che inizia la sua giornata di gloria grazie alla girata del vantaggio. Al quarto d’ora il raddoppio del club di Fiorentino: grande azione corale fatta partire da Cecconi che serve Fedeli al limite, l’ex Domagnano dialoga al meglio con Islamaj che gli riconsegna la sfera per il 2-0. Il Cosmos prova a reagire e al 38’ gran botta di Filippo Berardi dal limite ma Nardi respinge alla grande. Il Tre Fiori riparte e prima del finale di tempo ne segna altri due. Al 43’ cross in area di Islamaj – al suo secondo assist di giornata – per il solito Cecconi che si infila tra D’Addario e Palazzi e incorna il 3-0. È poi solo una questione di minuti l’hat trick per il bomber di De Falco: gran palla in profondità di Ruocco per Cecconi che con un pallonetto morbido buca Simoncini per l’incredibile 4-0 nei primi quarantacinque minuti. Nella ripresa il Cosmos tenta di reagire ma davanti a sé trova sempre un reattivo Nardi: al 70’ gran botta di Ben Kacem dopo la sponda di Berardi ma l’ex portiere del Santarcangelo ha un riflesso felino e nega la gioia ai Gialloverdi. Al 75’ si conclude la giornata perfetta di Cecconi con il poker per sé e la quinta rete per i suoi: Mazzotti suggerisce ancora per il capocannoniere – ex aequo con Badalassi, oggi a secco – che dal limite la mette nell’angolino dove non può arrivare Aldo Simoncini. È il punto esclamativo della gara per un Tre Fiori che sale ancor di più in classifica – attualmente al terzo posto a pari con La Fiorita a quota 16. Giornata da dimenticare per il Cosmos – alla sua prima sconfitta in campionato – che non vince da due turni e resta fermo a dieci lunghezze.

Buona vittoria anche per il Cailungo che regola il Faetano per 4-1. Il vantaggio della squadra di Denis Iencinella arriva al quarto d’ora con l’ottima palla in profondità di Dragoni che pesca con i giri giusti Bencivenga che con un diagonale preciso batte Manzaroli. Il raddoppio per i Rossoverdi arriva su rigore: Dragoni viene atterrato da Bertuccini, sul dischetto si presenta Urbinati che non sbaglia sul finale di tempo. In avvio invece ecco il tris-lampo del Cailungo: passano neanche trenta secondi quando Amati ruba palla ad Acquarelli dal limite e una volta arrivato davanti a Manzaroli lo batte per il 3-0. I Rossoverdi non si fermano e al 80’ calano anche il poker di giornata: lancio profondo di Giangrandi, tra le maglie gialloblu si infila al meglio Armando Senja che è il più veloce di tutti e trafigge Manzaroli per il 4-0. Sul finale di gara arriva anche la rete della bandiera del Faetano: Acquarelli calcia da lontano, sulla traiettoria interviene Capriotti che controlla e calcia nell’angolino dove non può arrivare Masini. Poco importa al Cailungo che centra così la sua terza vittoria in campionato e sale a quota nove punti. Il Faetano interrompe il trend positivo – non perdeva dal 4 ottobre – con la squadra di Pellegrino al quindicesimo posto con soli quattro punti.

Questo il quadro completo della settima giornata di Campionato Sammarinese BKN301:

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 7. giornata SQUADRA SQUADRA DESIGNAZIONI ARBITRALI DATA ESITO LUOGO San Giovanni Fiorentino Villa (Ilie, Morisco) – Xhafa 27/10 2-0 Domagnano Virtus La Fiorita Zani (Ercolani, Tuttifrutti) – Albani 27/10 2-1 Montecchio Pennarossa Domagnano Hafidi (Bellavista, Notarpietro) – Vandi 27/10 1-2 Fiorentino Juvenes-Dogana San Marino Academy Luci (Salvatori, Sgrignani) – Villa 27/10 2-2 Acquaviva Libertas Folgore Andruccioli (Maccadino, Giannotti) – Borriello 27/10 2-2 Montecchio Cailungo Faetano Mineo (Zaghini, Righi) – Ucini 28/10 4-1 Fiorentino Tre Penne Murata Avoni (Cristiano, Giannotti) – Ilie 28/10 3-0 Montecchio Tre Fiori Cosmos Beltrano (Gallo, Sapigni) – Piccoli 28/10 5-0 Domagnano

FSGC | Ufficio Stampa