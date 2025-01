San Marino. Campionato: Virtus campione d’inverno, esulta l’Academy con il Cosmos

Con la nona vittoria di fila in campionato (dieci se consideriamo anche la Coppa Titano), la Virtus batte anche il Pennarossa e si laurea campione d’inverno. La squadra di Bizzotto – premiato nel pre-gara come miglior tecnico del mese scorso – non sbaglia nemmeno nella prima dell’anno.

I Neroverdi la sbloccano dopo pochi minuti: fallo di mano in area biancorossa che porta al rigore per la Virtus. Sul dischetto va il solito Buonocunto che al 5’ non sbaglia. Non passa troppo tempo poi per il raddoppio: Montanari dalla trequarti va in profondità, Martini la tocca ma non basta, così la sfera arriva all’accorrente Gori che la controlla e la incrocia con il destro al 21’. La squadra di Bizzotto è sempre in controllo e il Pennarossa resta aggrappato alle parate di Gennaro Del Prete, neo acquisto proveniente dalla Libertas. I Neroverdi non riescono però a trovare il colpo decisivo e così la squadra di Dolci tenta la sorpresa. È il nuovo volto biancorosso Matteo Zenoni che prima costringe Passaniti ad un super intervento poi sul conseguente corner l’estremo difensore deve piegarsi al tiro del neo acquisto che vale il 2-1. Nel finale due occasioni, una per parte: Pecci la mette fuori di poco senza chiuderla, Pintore invece riesce a segnare per il Pennarossa ma in posizione di off-side. Alla fine dunque è la Virtus che esulta che trova l’ennesimo successo e come detto si laurea campione d’inverno (+3 sulla Fiorita).

La partita probabilmente più emozionante di giornata è stata quella di Fiorentino tra San Marino Academy e Cosmos. Al “Crescentini” è la squadra di Cecchetti a sorprendere quella di Lepri che grazie al 3-2 trova una vittoria più che preziosa. Il primo tempo è nettamente di marca biancoazzurra. Il vantaggio dei Titani arriva subito al 6’ con Simone Santi che sfrutta un errore in fase di costruzione di Gialloverdi soffiando la sfera a Loiodice e a battere il neo-portiere Brando Boldrin in uscita. L’Academy sta bene e al 25’ si porta anche sul doppio vantaggio: azione che si sviluppa sulla destra da Nicolò Sancisi che va in verticale per il fratello Mattia, il capitano dell’Academy avanza, salta Fatica e con il destro da posizione defilata trova un gran gol. A completare un primo tempo quasi perfetto ecco una nuova firma di Simone Santi – ex della partita – che al 37’ pennella su punizione la rete del clamoroso 3-0. Il Cosmos non ci sta e prima del riposo accorcia: cross di Fermi dalla destra, testa di Ben Kacem che la mette sul secondo palo dove si inserisce al meglio Andrea Grandoni che fa 1-3.

Nella ripresa il Cosmos inserisce anche Imre Badalassi – di rientro da un lungo stop – ed è proprio il bomber di Lepri che al 66’ ha subito un occasione con il mancino da buona posizione ma Alessandro Casadei – titolare tra i pali dopo il forfait nel riscaldamento di Borasco – risponde presente con un gran intervento. La squadra di Serravalle spinge sempre più e l’Academy si difende al meglio, come dimostra l’ottima chiusura di Riccardo Zafferani ancora su Badalassi. Il difensore sammarinese è protagonista anche poco dopo (80’) quando recupera – nuovamente su Badalassi – e lancia profondo per il veloce Marco Gasperoni che punta la porta ma sul più bello non trova lo specchio per il potenziale colpo del k.o. . Al 84’ però il Cosmos colpisce, ovviamente con Badalassi che al rientro trova subito il gol: lancio di Rosini dalla mediana, sponda di Fatica per il bomber che controlla e buca Casadei. La zampata dell’attaccante però non basta a riaprirla e così Cecchetti può esultare. Seconda vittoria nelle ultime tre per l’Academy che si avvicina alla post-season, mentre per il Cosmos è la seconda sconfitta di fila. Ora la vetta della Virtus è distante 11 punti.

Della caduta del Cosmos ne approfitta anche il Tre Fiori che a Domagnano batte il San Giovanni con un gol per tempo e scavalca i Gialloverdi in classifica salendo così al quinto posto.

I Rossoneri di Tognacci – con Nicola Sartini premiato ad inizio gara come miglior giocatore del mese di dicembre – subiscono la prima rete al 28’: Manfroni crossa dalla trequarti e trova la testa di Prandelli che opta per un pallonetto, la traiettoria sorprende Starna che la tocca ma non basta per evitare lo svantaggio.

Ad inizio ripresa però l’estremo difensore del San Giovanni è fondamentale per evitare il raddoppio: contropiede di Prandelli che sul più bello tenta di servire il compagno vicino Bernardi ma Starna intercetta al meglio. Risponde così la squadra di Tognacci che vuole il pari, ma il destro dal limite di Aprea – servito da Sartini – esce di un soffio. La gara resta in equilibrio sino al 72’ quando arriva il colpo letale dei Gialloblu di Girolomoni: ottima azione scaturita da Censoni che serve sulla destra Pini il quale di prima va per Benedettini che controlla, si porta la palla sul sinistro e la mette nell’angolino per il definitivo 2-0.

Questo il quadro totale della 15° giornata di Campionato Sammarinese 2024-25:

Campionato Sammarinese 2024-25, 15. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO Domagnano Folgore 11/01 Ricciarini (Lunardon, Zaghini) – Mineo 0-1 Fiorentino Fiorentino Faetano 11/01 Ucini (S. Savorani, M. Savorani) – Zani 1-0 Domagnano Cailungo Libertas 11/01 Vandi (Salvatori, Gallo) – W. Villa 2-2 Montecchio Murata La Fiorita 11/01 Avoni (Bellavista, Lerza) – Balzano 0-3 Dogana Juvenes-Dogana Tre Penne 11/01 Xhafa (Cordani, Morisco) – Hafidi 1-2 Montecchio San Marino Academy Cosmos 12/01 N. Villa (Macaddino, Sapigni) – Albani 3-2 Fiorentino San Giovanni Tre Fiori 12/01 Beltrano (Ercolani, Zaghini) – Delvecchio 0-2 Domagnano Virtus Pennarossa 12/01 Righi (Tuttifrutti, Giannotti) – Borriello 2-1 Montecchio

