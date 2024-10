San Marino. Campionato: Virtus-Cosmos è il piatto forte di giornata

Per la quinta giornata Campionato Sammarinese si torna ai due anticipi del venerdì. Pennarossa – La Fiorita e San Giovanni – Juvenes-Dogana saranno gli antipasti di un turno nel quale spicca per blasone lo scontro fra Virtus e Cosmos. Pennarossa e Juvenes-Dogana sono due squadre alla ricerca della prima vittoria in campionato, addirittura stagionale nel caso della compagine biancorossa che, a differenza di quella biancorossoazzurra, ha perso anche all’andata degli ottavi di coppa. Ma gli esami sono di quelli probanti, soprattutto nel caso del Pennarossa, chiamato a misurarsi ad Acquaviva con una delle capolista, La Fiorita, lanciata sull’onda delle tre vittorie consecutive. Non che il San Giovanni sia un osso tenero da rodere per la Juvenes-Dogana, che dopo il finale-beffa dello scorso turno cerca a Dogana un pronto riscatto contro una squadra non troppo distante in classifica (4 punti contro 2), ma in grado di trarre linfa dalla vittoria centrata domenica contro il Faetano, la prima in campionato per la banda rossonera.

Passando al sabato, ecco il piatto forte, ossia quell’incrocio tra Virtus e Cosmos che promette di divertire. I Neroverdi comandano la classifica del Girone Unico in coabitazione con La Fiorita e Murata, ma è appena un punto a separarli dagli avversari di giornata, reduci da una mini-striscia di due vittorie consecutive. Si gioca a Fiorentino, mentre lo stadio di Montecchio sarà la cornice della sfida fra Cailungo e Tre Penne, l’uno ancora fermo alla casella zero e l’altro determinato a dare un’accelerata ad un ruolino che nelle ultime due giornate l’ha visto incappare in altrettanti pareggi, entrambi a reti bianche. Invece, non pare preda di alcun blocco la Folgore, che ha vinto le ultime tre gare in campionato e che punta, sempre sabato ad Acquaviva, a suonare la quarta sinfonia a spese del Fiorentino, che di recente ha spezzato un trend positivo (fatto di due vittorie consecutive) cedendo piuttosto nettamente alla Virtus.

La terza capolista, il Murata, sarà parte integrante del programma della domenica. Ritrovato il successo dopo il pirotecnico 3-3 con il Domagnano, i Bianconeri puntano a confermarsi contro una Libertas che accusa un ritardo dalla vetta di appena tre punti, e che ha senza dubbio incamerato energie positive alla luce dei tre risultati utili consecutivi – due dei quali vittorie – con i quali si presenta a questa sfida, in programma a Domagnano. Vinta la prima partita, il Faetano è scivolato in una spirale di tre sconfitte consecutive. La caccia al riscatto, per i Gialloblù, passa dall’incrocio con la San Marino Academy Under 22, a sua volta desiderosa di lasciarsi alle spalle una striscia negativa (nel suo caso fatta di quattro k.o. su quattro, proprio come il Cailungo) e di dare così il via ad una nuova fase della propria stagione. Teatro dell’incontro sarà lo stadio di Montecchio. Al “Crescentini” di Fiorentino, invece, andrà in scena la sfida fra Tre Fiori e Domagnano, con i Lupi a caccia di una vittoria che manca dalla prima giornata (seguita da una sconfitta e due pareggi) e i Gialloblù chiamati ad un’inversione di tendenza dopo due sconfitte accusate nelle ultime due giornate di campionato.

Rammentando che tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming gratuita sulla piattaforma Titani.TV, ecco il programma della 5° giornata:

Campionato Sammarinese 2024-25, 5. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORARIO LUOGO Pennarossa La Fiorita Vandi (Morisco, Notarpietro) – Andruccioli 04/10 21:15 Acquaviva San Giovanni Juvenes-Dogana Albani (Macaddino, Tura) – Ricciarini 04/10 21:15 Dogana Fiorentino Folgore Xhafa (Tuttifrutti, Zaghini) – Piccoli 05/10 15:00 Acquaviva Cailungo Tre Penne Righi (Bellavista, Lerza) – Ilie 05/10 15:00 Montecchio Virtus Cosmos W. Villa (Ercolani, Cristiano) – Hafidi 05/10 15:00 Fiorentino Tre Fiori Domagnano Borriello (Battista, Gallo) – Mineo 06/10 15:00 Fiorentino Libertas Murata Ucini (Cordani, Sapigni) – Balzano 06/10 15:00 Domagnano Faetano San Marino Academy N. Villa (M. Savorani, Giannotti) – Delvecchio 06/10 15:00 Montecchio

FSGC