San Marino. Campionato: Virtus-La Fiorita è il bivio scudetto a dieci partite dal traguardo

Il Campionato Sammarinese torna a sviluppare un turno intero a partire dalle ore 15:00 di sabato e domenica prossimi. Quattro sfide in contemporanea nella due giorni di gare, distribuite in diretta streaming gratuita su Titani.tv.

C’è da attendersi il pienone di dispositivi collegati per assistere a Virtus-La Fiorita di Montecchio (domenica, ore 15:00). Il confronto tra le squadre di Bizzotto e Ceci, che aveva inaugurato la stagione sportiva con la Supercoppa Sammarinese finita nella bacheca neroverde, potrebbe segnare il punto di non ritorno per le ambizioni da titolo del club di Montegiardino. Con cinque punti di ritardo rispetto alla Virtus, La Fiorita non può permettersi di cadere nello scontro diretto. Dovessero imporsi Buonocunto e compagni, infatti, i detentori del titolo scapperebbero a +8 con nove turni al termine della stagione regolare che assegna lo scudetto. Un giocatore per parte rientra dallo stop imposto dal giudice sportivo: si tratta di Zaccaria e Tortori.

Nel programma domenicale trova spazio anche Domagnano-Cosmos. I Giallorossi hanno fatto il pieno di autostima dopo il successo di misura sul Tre Fiori, mentre la squadra di Andy Selva non è ancora riuscita ad esprimere il suo notevole potenziale. Qualcosa si è intravisto nel posticipo di lunedì, pur risoltosi in una sconfitta per mano della Virtus (2-3). Nota dolente la squalifica di Badalassi, incappato nel suo quarto cartellino giallo del torneo. Stessa sorte per Baffoni, fronte Domagnano. In contemporanea anche Libertas-Tre Penne. Nelle ultime quattro uscite, i Granata hanno segnato e vinto solo con la San Marino Academy, cosa che ha fatto scivolare quelli di Buda fuori dalla zona playoff. Destinazione pressoché certa per il club di Città, imbattuto da quattro turno ma investito dalla scure delle squalifiche: per questo impegno non saranno disponibili Amati, Nigretti e Vandi, mentre il tecnico Berardi non potrà guidare i suoi per tre mesi – al termine dei quali scatteranno ulteriori tre giornate di squalifica. Completa il quadro dei posticipi Cailungo-Murata: al netto del passaggio a vuoto col Tre Fiori, i mesi di dicembre e gennaio hanno testimoniato come nella squadra rossoverde qualcosa sia scattato. Dovrà tenerlo in considerazione il collettivo di Camillini se vorrà dare seguito al suo trend positivo di cinque partite ed altrettanti clean sheet.

Proseguendo a ritroso, dovrà contare su un numero ridotto di giocatori a disposizione la San Marino Academy. Sono ben quattro gli squalificati: Borasco tra i pali, ma anche Cervellini in mediana e Santi in attacco, sono opzioni su cui non potrà contare Cecchetti – altresì appiedato dal giudice sportivo per tre turni. Costretto a sostenere i compagni dagli spalti anche Molinari per somma di ammonizioni. Sta invece attraversando un periodo di grande efficacia offensiva il San Giovanni, che segna tre gol a partita da altrettanti turni. Tognacci vorrà certo assistere a miglioramenti sul lato opposto del campo, dove i Rossoneri – specie negli ultimi tempi – stanno concedendo troppo alle iniziative avversarie.

Il club di Borgo Maggiore è in piena lotta per centrare almeno il settimo posto, obiettivo che dispenserebbe dall’impegno all’altezza del Turno Preliminare. Non possono dirsi esentate da questa bagarre nemmeno le formazioni immediatamente alle spalle della coppia che si giocherà lo scudetto. Sulla carta, potrebbe essere un turno favorevole alla Folgore – favorita nei pronostici in vista del derby con la Juvenes-Dogana, nonostante Achille Fabbri riabbraccerà due pedine fondamentali come Cevoli e Merli – rientranti dal turno di squalifica. L’altra stracittadina del weekend si gioca in piena zona playoff: Fiorentino e Tre Fiori sono separate da un solo punto in classifica, rispettivamente quarta e quinta forza del campionato. Spettacolo e agonismo assicurati, purtroppo solo dalla tribuna per Censoni, fermato dalla quarta ammonizione incassata nel torneo. Tra gli anticipi di sabato, c’è anche Faetano-Pennarossa: la squadra di Chiesanuova avrebbe bisogno di un miracolo sportivo per rimettersi in corsa, visti i dodici punti di ritardo sulla quota playoff e le cinque squadre che dovrebbe scavalcare. Tra queste il Faetano che, insieme al Domagnano, occupa l’ultima piazza utile a disputare la postseason. Non sarà della contesa Mario Dulcetti, espulso nel turno precedente.

Ecco il programma della 21° giornata di Campionato Sammarinese:

Campionato Sammarinese 2024-25, 21. giornata SQUADRA SQUADRA DATA DESIGNAZIONI ARBITRALI ORA LUOGO San Giovanni San Marino Academy 15/02 Andruccioli (Morisco, Bellavista) – Albani 15:00 Domagnano Faetano Pennarossa 15/02 Zani (Cordani, M. Savorani) – Borriello 15:00 Montecchio Folgore Juvenes-Dogana 15/02 Avoni (Zaghini, Tura) – Righi 15:00 Fiorentino Fiorentino Tre Fiori 15/02 W. Villa (Lunardon, Tuttifrutti) – Delvecchio 15:00 Dogana Domagnano Cosmos 16/02 Ricciarini (Gallo, S. Savorani) – Xhafa 15:00 Domagnano Libertas Tre Penne 16/02 Balzano (Sapigni, Lerza) – Ilie 15:00 Fiorentino Virtus La Fiorita 16/02 Beltrano (Cristiano, Macaddino) – Vandi 15:00 Montecchio Cailungo Murata 16/02 Mineo (Zaghini, Giannotti) – Righi 15:00 Dogana

