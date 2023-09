San Marino. Campionato: Vitaioli regala la vittoria a La Fiorita, il San Giovanni sorprende l’Academy

La prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301, 2023-24 segna lo storico debutto di una formazione Under 22 nel torneo. La San Marino Academy U22, guidata in panchina da Matteo Cecchetti, ha sofferto l’avvio di ripresa contro un San Giovanni trascinato da Nicola Sartini ed i fratelli Garcia. Il primo sblocca l’incontro al 38’, sfruttando un filtrante di Azael Garcia per freddare Battistini. Al rientro in campo dopo l’intervallo, gli uomini di Tognacci colpiscono due volte in quattro minuti: D’angeli bagna il l’esordio in rossonero con un gol-lampo nella ripresa, dopo poco più di 10”. È una meraviglia, invece, la rete della doppietta di Nicola Sartini che – favorito da un rimpallo al limite dell’area – si inventa una parabola strepitosa, da posizione defilata, per scavalcare Battistini.

Decisamente meno pulito il gesto tecnico che vale il primo gol della San Marino Academy nel Campionato Sammarinese: a tutti gli effetti un’autorete, confezionata da Celli e De Angelis. Quest’ultimo, estremo del San Giovanni, non controlla il retropassaggio del compagno ed il pallone, passato sotto ai tacchetti, si infila lemme lemme in porta per la rete dell’1-3. L’arbitro ha attribuito l’autogol ad Andrea Celli. Nel finale i Biancazzurri premono tentare di riaprire la partita, ma il San Giovanni si chiude bene ed incamera i primi tre punti della propria stagione.

A Domagnano, contro la Libertas, fa tutto La Fiorita – nel bene e nel male. Il club di Montegiardino apre le marcature dopo meno di tre minuti sull’asse Olcese-Guidi. Quest’ultimo, tornato in gialloblù dopo una stagione al Cosmos, sfrutta l’imbucata del partner d’attacco per fulminare Elia Benedettini dal cuore dell’area di rigore. C’è poca Libertas nella prima frazione, mentre La Fiorita sbatte a ripetizione sui legni della porta granata. Nonostante una partita dominata nei primi quarantacinque minuti, gli uomini di Manfredini non raddoppiano e vanno incontro alla grana dell’espulsione di Tommaso Guidi un attimo prima del recupero. Secondo tempo in inferiorità numerica per La Fiorita, che non soffre però eccessivamente il powerplay avversario. Quantomeno fino a quando il fuoco amico di Costa costringe Zavoli a raccogliere il pallone dal fondo del sacco al 69’. Autorete del pareggio che non cambia l’atteggiamento delle due squadre: La Fiorita infatti riprende in mano la partita, nonostante l’uomo in meno, e torna in vantaggio grazie a Matteo Vitaioli – subentrato nella ripresa. Il capitano della Nazionale di San Marino sigla il gol del 2-1 al 73’, arrivando in anticipo sul primo palo per girare in porta l’assist radente di Arrigoni. Un pallone recuperato nella trequarti offensiva, invece, permette all’attaccante sammarinese di presentarsi davanti a Benedettini e griffare la doppietta personale a tre minuti dal novantesimo. Col brivido, ma dimostrando invidiabili certezze dal punto di vista tecnico, La Fiorita porta a casa la prima vittoria dell’anno in una partita piena di insidie.

Questo il quadro completo della prima giornata di Campionato Sammarinese BKN301 2023-24. Gli highlights di tutti gli incontri saranno visibili domani pomeriggio su TITANI.TV.