San Marino. Campionato: vittorie larghe per Juvenes-Dogana e San Giovanni, Affonso manda k.o. il Cosmos

Sembra essere un discorso a due quello per il settimo posto che vale l’accesso diretto ai playoff di Campionato Sammarinese BKN301. Negli anticipi odierni del 28° turno, Juvenes-Dogana e San Giovanni si impongono con larghi successi e proseguono appaiate la lotta al prezioso piazzamento in ottica post-season.

Seppur entrambe a quota 42, è la squadra di Amati che è davanti in virtù degli scontri diretti a favore. Il club di Dogana vince 3-0 sul Faetano grazie alle giocate di Gian Maria Borghini e Lorenzo Pasquinelli. È infatti l’attaccante sammarinese che al 24’ sfrutta l’assist dell’esterno a tutta fascia e timbra il vantaggio. L’intesa tra i due funziona al meglio anche a metà ripresa quando Borghini pesca con l’ennesimo assist (il nono in campionato) Pasquinelli che calcia potente verso Manzaroli che tocca ma non basta. Il tris della Juvenes-Dogana arriva al 82’ quando Benedetti dal fondo la scarica verso Stella che con un diagonale preciso chiude la contesa.

Alla vittoria della squadra di Serravalle risponde al meglio il San Giovanni: i Rossoneri dimostrano il loro ottimo momento di forma e con un clamoroso 9-0 spazzano via il Pennarossa. Barbieri in avvio è subito chiamato in causa e i Biancorossi resistono. Ma la squadra di Tognacci riesce a sbloccarla a metà frazione con il gol di testa di Azael Garcia Rufer su assist del fratello Augusto. Il gol apre la strada al San Giovanni che trova subito il raddoppio grazie al rigore trasformato da Aprea. I Rossoneri non si fermano e prima del riposo – dopo essere andata vicinissima al gol in un paio di occasioni- trovano il tris con un ispirato Aprea che ribadisce in rete una conclusione di D’Angeli deviata sul palo da Barbieri. Nella ripresa il copione rimane sempre quello: bastano solo 23 secondi ad Aprea per sfondare la difesa biancorossa e a depositare in rete il gol della tripletta personale e del 4-0 per i suoi. La squadra di Tognacci non sembra sazia ed insiste: poco dopo l’ora di gioco è Alex De Biagi che mette il suo nome tra i marcatori sfruttando al meglio il bell’assist di Corinti. Dopo solo due minuti anche Nicola Sartini – subentrato – partecipa alla festa insaccando di testa il traversone di Cocco. Il Pennarossa è all’angolo e non riesce ad uscire. Il San Giovanni colpisce con l’ennesimo “montante” e al 68’ sigla anche la settima rete con Azael Garcia Rufer che si guadagna e poi trasforma un calcio di rigore. Nel finale c’è spazio per altre due reti dei Rossoneri ad allargare ulteriormente il divario: il protagonista è De Biagi che prima trova la doppietta personale poi serve l’assist per il compagno Corinti che vale il 9-0. Si capisce che non è affatto giornata per il Pennarossa quando poco prima del 90’ è Isaraj a colpire il palo con un colpo di testa. Senza neanche dare recupero l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi, con un San Giovanni che centra così la sua quinta vittoria consecutiva.

Ci si aspettava gol e spettacolo tra Cosmos e Murata ma la sfida di alta classifica ha deluso un po’ le attese. Alla fine però sono i Bianconeri ad esultare grazie ad una rete nel finale di Affonso. Accade poco nella prima frazione: il sussulto migliore lo crea Prandelli che alla mezz’ora fa un gran gol in girata su cross di Filippo Berardi ma l’arbitro annulla tutto segnalando un’irregolarità dell’attaccante gialloverde. Nella ripresa risponde anche il Murata con la buona conclusione dalla distanza di Echel che trova un attento Aldo Simoncini. La giocata decisiva, come detto, arriva sul finale di gara: Echel mette il turbo sulla destra e dopo la galoppata la mette in mezzo, Ura fa un velo delizioso che libera sul secondo palo l’accorrente Affonso che calcia benissimo di prima andando a trafiggere Simoncini. Tanto basta alla squadra di Angelini per avere la meglio su quella di Berardi. Un buon antipasto di quello che ci possiamo aspettare tra qualche settimana ai playoff.

Vince anche il Domagnano nella sfida pomeridiana di Acquaviva contro la San Marino Academy. Per i Titani la gara è subito in salita quando al 7’ Matteo Battistini tocca la sfera fuori dall’area su pressione dei Giallorossi: per l’arbitro Mineo è cartellino rosso (il primo stagionale per la squadra di Cecchetti) per l’estremo difensore sammarinese. L’uomo in più viene sfruttato al meglio dalla squadra di Paolo Rossi che al 13’ mette il naso avanti: cross di Merendino per la testa di Gozzi che batte Cervellini e sigla l’1-0. Seppur in dieci uomini l’Academy resiste e nella ripresa va anche vicina al pari: al 71’ è Nicolò Sancisi che raccoglie la sfera da corner e calcia verso lo specchio, Colonna si allunga bene e allontana la minaccia. Il Domagnano però a poco più di dieci dalla fine la chiude definitivamente: Gregori la tocca quanto basta per mandare in porta Babboni che con un tocco morbido la spedisce in rete nonostante il tentativo all’ultimo di Sancisi per evitare il raddoppio. Nonostante un maxi-recupero, l’Academy non la riapre più e il Domagnano può così esultare e tornare ad un successo che mancava da due turni.

Dopo oltre 100 minuti di battaglia Fiorentino e Folgore si spartiscono un punto a testa. La gara si sblocca molto presto. Dopo neanche 5’ il mani di Gueye su cross di Pancotti vale il calcio di rigore, di cui si incarica lo specialista Sartori che, al solito, non sbaglia: Benedettini intuisce ma il tiro è estremamente angolato e la Folgore può festeggiare il vantaggio con il terzo centro del suo vice capitano. Folgore vicina anche al raddoppio con la bordata di Golinucci che finisce non lontana dal palo lungo. Il Fiorentino trova il pari a ridosso della mezz’ora, quando Abouzziane dal lato corto dell’area serve la sfera al centro per Cekirri, rapido a girarla fil di palo. Nella ripresa Benedettini protegge il risultato sul colpo di testa ravvicinato di Pica e poi sul tentativo di tap-in di Bernardi. Nel mezzo c’è anche la girata dello stesso Bernardi, su sponda di Simeoni, che finisce fuori di nulla. Ancora Pica al tiro su piazzato (Benedettini protegge il primo palo) prima del gol annullato a Cateni per fuorigioco. Il Fiorentino, ora in evidente difficoltà, si ritrova anche inferiorità numerica per il secondo giallo comminato a Costantini al 70’. Due conclusioni da fuori area di Pancotti non danno pensieri a Benedettini, così come quella di Cateni all’81’. L’estremo rossoblù risponde presente anche su Gori (colpo di testa) e Sartori (tiro dal limite). Si arriva ai minuti di recupero. Hirsch, da poco entrato, sfida un paio di avversari e poi va giù in area a contatto con Renna. L’arbitro indica il dischetto da cui si presenta Abouzziane, ipnotizzato nel primo tentativo da Venturini ma poi lesto ad avventarsi sulla sfera e a scagliarla in rete. La Folgore non accetta la beffa e si riversa in avanti, trovando la rete del pari al 6’ di recupero grazie al colpo di testa di Pica su corner.

Campionato Sammarinese BKN301 2023-24, 28. giornata SQUADRA SQUADRA QUATERNA ARBITRALE DATA ORA/ ESITO LUOGO Murata Cosmos Ilie (Lerza, Tura) – Hafidi 06/04 1-0 Montecchio Faetano Juvenes-Dogana Righi (Lunardon, Battista) – Delvecchio 06/04 0-3 Domagnano San Giovanni Pennarossa Ucini (Macaddino, Morisco) – Xhafa 06/04 9-0 Fiorentino Domagnano San Marino Academy Mineo (Bellavista, Notarpietro) – Vandi 06/04 2-0 Acquaviva Folgore Fiorentino Andruccioli (Cordani, Tuttifrutti) – Zani 06/04 2-2 Acquaviva Libertas Tre Fiori Borriello (Tuttifrutti, Giannotti) – Xhafa 07/04 15:00 Fiorentino Cailungo Virtus Vandi (Sapigni, Zaghini) – Hafidi 07/04 15:00 Domagnano La Fiorita Tre Penne W. Villa (Cristiano, Salvatori) – Ilie 07/04 15:00 Montecchio

