San Marino. Cannisti Dogana sugli scudi alla prima giornata del Campionato Sammarinese “Carpa Lago”

Al via il Campionato Sammarinese “Carpa Lago” organizzato dalla Federazione Sammarinese Pesca Sportiva. Al lago di Faetano si è disputata la prima giornata del torneo individuale e per società. Filippo Parenti, Flavio Malpassi e Romano Pasquinelli hanno trionfato nei tre settori individuali; a squadre la formazione della Cannisti Dogana Aformata da Filippo e Luca Parenti e Flavio Maplassi è salita sul gradino più alto del podio con quattro penalità totali. Secondo posto per la squadra B della Cannisti Dogana con Renzo Francioni, Romano Pasquinelli e Luciano Valentini (otto penalità) e al terzo posto la Lenza Biancazzurra con Ivan e Massimo Biordi e Stefano Reggini (dieci penalità).