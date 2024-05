San Marino. “Canta che ti passa”, domenica 12 Maggio dalle ore 16:00 presso “Il Libeccio”

Dopo il successo dello spettacolo teatrale “Andem a Mareina” dello scorso anno, l’Associazione “IN-CENTR-ARTI” e il Centro di riabilitazione Psico-Sociale “Il Libeccio” sono lieti di annunciare l’evento “Canta che ti Passa”.

“Canta che ti passa” è un iniziativa nata dalla preziosa collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale e la Giunta di Castello di Borgo Maggiore che mira a promuovere il potere unificante della musica e dell’arte nella nostra comunità.

Il laboratorio è stato condotto magistralmente dalla Maestra di Canto Barbara Andreini, che ha saputo coinvolgere ed appassionare con il suo insegnamento tutti i partecipanti.

Durante l’evento avremo l’onore di ospitare il gruppo delle “CITROSODINE” che ci allieterà con il proprio repertorio.

“Canta che ti passa” non è solo un’occasione per divertirsi e godersi della buona musica ma anche un momento di aggregazione e di presentazione alla cittadinanza della nostra associazione che si pone come un ulteriore tassello nel mondo dell’Associazionismo Sammarinese.

Vi aspettiamo tutti Domenica 12 Maggio dalle ore 16:00 c/o “Il Libeccio” in via X Gualdaria 129 Ventoso.

Associazione IN-CENTR-ARTI