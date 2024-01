San Marino. Caos e gestione inadeguata al guardaroba in un locale. Serata di disordine e preoccupazioni per la sicurezza

Un’ondata di indignazione, preoccupazione e frustrazione si è riversata sui social (Gruppo Fb San Marino Risponde ndr) da parte di genitori di ragazzi che hanno preso parte ad una serata in un noto locale di San Marino. Sotto accusa la la gestione disorganizzata del guardaroba, che – come riferisce una mamma – ha portato alla perdita di giacche e oggetti personali importanti, comprese chiavi di casa e dell’auto.

La serata, caratterizzata probabilmente da un sovraffollamento e da una gestione inadeguata, ha creato situazioni di tensione e disagio tra i giovani presenti. Secondo quanto riportato da alcuni genitori nei social media, al loro ritorno dal locale, molti ragazzi hanno scoperto che oggetti di valore, lasciati fiduciosamente al guardaroba, erano spariti o erano stati erroneamente inseriti in altri giacchetti.

Un genitore ha specificato che al figlio sono state perse le chiavi della macchina e di casa, con il personale del locale – secondo la versione del genitore – che ha ammesso di averle trovate per terra e di averle messe a caso in un altro giacchetto. Questa disattenzione ha suscitato indignazione e preoccupazione per la sicurezza, soprattutto considerando l’importanza degli oggetti smarriti.

Un’altra mamma ha scritto: ”Confermo che anche mio figlio ha avuto problemi ed è dovuto entrare nel guardaroba per cercare il giacchetto! Veramente assurdo!”

Altri hanno segnalato lunghe attese per il recupero dei propri giacchetti, con alcuni ragazzi che hanno addirittura dovuto attendere oltre un’ora. La situazione al guardaroba è stata descritta come caotica e disorganizzata, con personale incapace di gestire efficacemente il flusso di capi di abbigliamento.

Oltre ai problemi al guardaroba, alcuni commenti hanno evidenziato anche questioni di sicurezza nel piazzale esterno del locale, con segnalazioni di lascito di rifiuti e comportamenti poco civili. Una di queste mamme ha dichiarato addirittura quanto successo nel piazzale antistante il locale, durante una serata: ”Se vi può consolare a mio figlio un mese fa hanno aperto il motore e rubato tutto. Dopo aver fatto denuncia ancora ad oggi nulla è cambiato dal punto di vista della sicurezza e dei controlli. La mala gestione di questo locale è imbarazzante e non mi spiego perché nessuno delle autorità competenti intervenga.’‘

Il disordine e la pessima gestione evidenziati in questa serata in questo locale sollevano interrogativi seri sulla necessità di una revisione delle politiche di sicurezza e organizzazione nei locali notturni, al fine di garantire la sicurezza e il benessere dei frequentatori, che sono soprattutto giovani.

Marco Severini – direttore GiornaleSM