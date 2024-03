San Marino. Caos elezioni Capitani Reggenti

Dietro le quinte intanto proseguono i contatti informali per trovare una soluzione al rebus Reggenza, a meno di 24 ore dall’elezione, in programma domani pomeriggio dopo le 17:30. Il Pdcs, come noto, ha designato Italo Righi. Manca invece tuttora l’indicazione dell’altro Reggente. Sarebbe di spettanza di Npr ma tra le due componenti del gruppo c’è contrapposizione e il Psd è indisponibile a sostenere una candidatura avanzata da Alleanza Rifomista che quindi potrebbe avere un problema di ‘numeri’.

Diversi gli scenari aperti. Da Rete e Libera, anche l’ipotesi di una Reggenza di Garanzia, con un Reggente ciascuno per maggioranza e opposizione. Una partita decisiva anche perché potrebbe avere riflessi sulla tempistica di chiusura anticipata della legislatura e sulle alleanze in vista delle prossime elezioni. Fonte Rtv