San Marino. Caos tariffe bollette, nessuno ci capisce nulla ed anche il sindacato commette errori. Urgente lo spostamento della scadenza in gennaio. Lettore concorda con il nostro articolo.

”Buongiorno, sono un privato sammarinese e condivido l’articolo con il quale avete fatto presente la discutibile informazione pervenuta in tempi troppo ristretti rispetto alla scadenza anche perche’ durante le Festivita’ si puo’ essere fuori sanmarino. Mi auguro che lo sportello consumatori intervenga per chiedere una nuova scadenza in Gennaio. Grazie”

Un lettore